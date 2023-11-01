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Новини
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Вночі знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59, - Повітряні сили

shahed,шахед

У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

За даними Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Зокрема, як повідомлялося, ворог атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Також читайте: Вночі 1 листопада у Кременчуці під час повітряної тривоги лунають вибухи

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59.

"Район пуску Х-59 та частини "шахедів" - Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ рф", - йдеться у повідомленні.

Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - резюмують у Повітряних силах. 

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Генштаб ЗС (6758) обстріл (29082) дрони (4876)


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Нафтопереробний у Кременчук не такий важливий,як концерти в столиці,бо реклама гумор і безпеку гарантуємо,якось дивно звучить,коли Нікополь чи Очаків чи Херсон під обстрілами.
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01.11.2023 08:53 Відповісти
Нафтопереробний у Кременчуці давно не працює, а в Києві заводи ВПК працюють на повну потужність.
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01.11.2023 09:10 Відповісти
Марафон з сестрою і селом. Після слів,що захисники України просто сидять в окопах і нічого більше не роблять, люди не вірять ні столиці,ні тим паче тим,хто в ній сидить. Що там з комендантською годиною?
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01.11.2023 11:26 Відповісти
 
 