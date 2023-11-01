Вночі знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59, - Повітряні сили

У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Зокрема, як повідомлялося, ворог атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

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За даними Повітряних сил, у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59.

"Район пуску Х-59 та частини "шахедів" - Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ рф", - йдеться у повідомленні.

Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - резюмують у Повітряних силах.