Ворог бив ракетами та випустив 30 авіабомб по Херсонщині, 1 людина загинула, 8 поранено
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати територію Херсонщини, здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.
"Зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.
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