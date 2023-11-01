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Новини
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П’яний іноземець в Одесі зателефонував у поліцію про мінування будинку. Може сісти на 6 років

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Поліцейські затримали в Одесі псевдомінера, який повідомив, що в житловому будинку закладено вибухівку. Йому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили в поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік подзвонив на "102" і сказав, що в одній з п'ятиповерхівок по вулиці Промисловій закладено вибухівку. На місце виїхали слідчі, кінологи та вибухотехніки, але вибухівки не знайшли.

За кілька годин вони з’ясували особу того, хто дзвонив.

"Ним виявися іноземець, який тимчасово мешкає у цьому ж будинку. ... Свій вчинок правопорушник виправдовував алкогольним сп'янінням", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські вилучили в чоловіка телефон. Йому повідомили про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259). Покарання за цією статтею - від 2 до 6 років позбавлення волі.

Слідчі клопотатимуть про те, щоб на час суду чоловіка відправили до СІЗО.

Автор: 

мінування (1218) Одеса (5496) Нацполіція (15267)


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З якої країни він?
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01.11.2023 09:26 Відповісти
"Виявилося, що будинок «замінував» громадянин однієї з країн Закавказзя, який живе там" /Думська/
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01.11.2023 09:28 Відповісти
А той ''іноземець'' часом не з кацапським паспортом?
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01.11.2023 09:27 Відповісти
А чому б просто не відбити йому нирки, щоб сцяв кров'ю до кінця свого паскудного життя... тижнів десь зо два🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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01.11.2023 09:58 Відповісти
Чому не писати країну? россія?
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01.11.2023 10:20 Відповісти
Справді, чому не напишуть - п'яний кацап, або білорус?
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01.11.2023 12:14 Відповісти
Клята українська толерантність, або совок в головеарістовчскій не дозволяє ..
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01.11.2023 12:16 Відповісти
 
 