П’яний іноземець в Одесі зателефонував у поліцію про мінування будинку. Може сісти на 6 років

Поліцейські затримали в Одесі псевдомінера, який повідомив, що в житловому будинку закладено вибухівку. Йому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили в поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік подзвонив на "102" і сказав, що в одній з п'ятиповерхівок по вулиці Промисловій закладено вибухівку. На місце виїхали слідчі, кінологи та вибухотехніки, але вибухівки не знайшли.

За кілька годин вони з’ясували особу того, хто дзвонив.

"Ним виявися іноземець, який тимчасово мешкає у цьому ж будинку. ... Свій вчинок правопорушник виправдовував алкогольним сп'янінням", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські вилучили в чоловіка телефон. Йому повідомили про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259). Покарання за цією статтею - від 2 до 6 років позбавлення волі.

Слідчі клопотатимуть про те, щоб на час суду чоловіка відправили до СІЗО.