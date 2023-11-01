Прем’єр Нідерландів Рютте може отримати широку підтримку країн ЄС на посаду генсека НАТО, - Politico

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є одним з найперших кандидатів на посаду генсека НАТО. Він отримав перші позитивні реакції від країн східного флангу Альянсу.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у публікації видання Politico.

Так, три високопоставлені анонімні європейські посадовці сказали, що Рютте має шанси отримати широку підтримку. Один з них спрогнозував, що його підтримають країни східного флангу НАТО, для яких головним питанням є позиція кандидата щодо Росії та України.

"Рютте має перевагу в тому, що він дуже досвідчений політик із країни, яка традиційно була сполучною ланкою між поглядами англосаксонської та континентальної Європи. Більші країни-члени (НАТО) можуть розглядати його як гарне компромісне рішення", - прокоментував Бен Шреєр, виконавчий директор берлінського офісу Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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Як зазначається, отримання найвищої посади в Альянсі є питанням кулуарних домовленостей та лобіювання, щоб отримати одностайну підтримку всіх 31 членів.

Генсеку НАТО також потрібно отримати підтримку від США, найважливішого члена Альянсу. Наразі Рютте не має однозначного схвалення серед американських законодавців, деякі його не знають.

Окрім тривалого політичного досвіду керівництва НАТО під час війни Росії проти України, ще одним важливим фактором є досвід Рютте у спілкуванні з Дональдом Трампом на випадок, якщо колишній президент повернеться на посаду після виборів у США наступного року.

"Рютте вже був там, коли Трамп був поруч, так що це допомагає", - прокоментував один із неназваних посадовців виданню.

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Утім, проблемою Рютте можуть стати витрати Нідерландів на оборону, зазначив посадовець. Перешкодою для призначення може бути й стать Рютте, оскільки дехто в Альянсі прагне бачити на посаді генсека вперше в історії жінку. З моменту створення в 1949 році НАТО завжди очолювали чоловіки.