Ігнат про нічну повітряну атаку: Було кілька хвиль, основний акцент ворог робив на Полтавщину

У ніч на 1 листопада під час повітряних атак на територію України ворог робив акцент на Полтавській області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Специфічного нічого не було, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в кілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів було навіть на заході України", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що у жовтні кількість обстрілів України була нижчою, ніж у вересні, однак застеріг від несерйозного ставлення до загроз. Також Ігнат наголосив на необхідності підсилювати зенітні ракетні підрозділи для захисту інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Також ППО працювала на Хмельниччині та Кіровоградщині.

За даними Повітряних сил, знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59.