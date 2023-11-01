Ігнат про нічну повітряну атаку: Було кілька хвиль, основний акцент ворог робив на Полтавщину
У ніч на 1 листопада під час повітряних атак на територію України ворог робив акцент на Полтавській області.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Специфічного нічого не було, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в кілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів було навіть на заході України", - повідомив Ігнат.
Він зазначив, що у жовтні кількість обстрілів України була нижчою, ніж у вересні, однак застеріг від несерйозного ставлення до загроз. Також Ігнат наголосив на необхідності підсилювати зенітні ракетні підрозділи для захисту інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Також ППО працювала на Хмельниччині та Кіровоградщині.
За даними Повітряних сил, знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому їх фактично розформували одним наказом ?
Чому фактично озброєних і якось більшменьш навчених людей під час війни раптом вирішено зробити не потрібними?
Чому зараз не створювати МВГ з цих громадян і не виставляти їх на чергування в кожному місті та селі де вони вже бляхамуха були!!!тільки замість блокпостів та патрулювання організувати чергування проти Шахедів?