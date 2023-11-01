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Ігнат про нічну повітряну атаку: Було кілька хвиль, основний акцент ворог робив на Полтавщину

шахед

У ніч на 1 листопада під час повітряних атак на територію України ворог робив акцент на Полтавській області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Специфічного нічого не було, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в кілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів було навіть на заході України", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що у жовтні кількість обстрілів України була нижчою, ніж у вересні, однак застеріг від несерйозного ставлення до загроз. Також Ігнат наголосив на необхідності підсилювати зенітні ракетні підрозділи для захисту інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Також ППО працювала на Хмельниччині та Кіровоградщині

За даними Повітряних сил, знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59.

Автор: 

обстріл (29082) дрони (4876) Ігнат Юрій (801) Полтавська область (1134)


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Мабудь кацапи боялися хейлоувіна з Полтавщини 31жовтгя. А Полтавщина може наворожити ворогу смерть
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01.11.2023 09:50 Відповісти
В армії є таке поняття як ротація. Давно час зробити ротацію цим ігнатам: хай би поєднали пустопорожнє патякання язиками з реальним перебуванням під бомбами, ракетами, "шахедами".Може б, врешті, навчилися казати по-правді, а не по методичках. Та й звук роботи двигуна "шахеда" над головою, нарешті б почули.... запам"ятовується.
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01.11.2023 10:02 Відповісти
Тебе там немає.. Йди до ТРЦ і пропонуй свої послуги!
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01.11.2023 10:08 Відповісти
, smatriu muhamori tebia neposhchiadili ....
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01.11.2023 10:46 Відповісти
посилення ППО,про яке торочить "зе брехунець" у щоденному вечірньому телерепортажі відбулося.Ворожі дрони мабуть літають де- хочуть і скільки хочуть
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01.11.2023 11:15 Відповісти
Летали над домом,бахкали зенитки но я все проспал.
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01.11.2023 12:04 Відповісти
ДФТГ скільки було?
Чому їх фактично розформували одним наказом ?
Чому фактично озброєних і якось більшменьш навчених людей під час війни раптом вирішено зробити не потрібними?
Чому зараз не створювати МВГ з цих громадян і не виставляти їх на чергування в кожному місті та селі де вони вже бляхамуха були!!!тільки замість блокпостів та патрулювання організувати чергування проти Шахедів?
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01.11.2023 12:28 Відповісти
 
 