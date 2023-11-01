ЗСУ знищують позиції росіян на Херсонщині і створюють для них тиск на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

Українські захисники знищують позиції, де окупанти розташували свої вогневі точки.

Про це речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що росіяни протягом тривалого часу накопичували сили, і зараз продовжують маневри цими силами та засобами, Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати "сезон сюрпризів", - наголосила Гуменюк.

За її словами, слабка система ППО противника сприяє тому, що він переміщує свої накопичені ресурси подалі.

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"Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення", - зауважила Гуменюк.

Вона додала, що ЗСУ продовжують знищувати позиції, на яких росіяни розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок.