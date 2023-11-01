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Тероризм посилюється. ХАМАС може атакувати не лише Ізраїль, а й США, - голова ФБР Рей

рей,крістофер

Терористична загроза всередині США зросла після атаки на Ізраїль 7 жовтня та початку війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це керівники американських служб безпеки заявили на засіданні комітету Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Директор ФБР Крістофер Рей, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та директорка Національного контртерористичного центру (NCTC) Крістін Абізаїд заявили про підвищення рівня загроз з боку терористів.

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За словами директора ФБР Рея, після початку війни Ізраїлю та ХАМАС підвищився ризик терористичних атак на американців на території США.

ФБР поки що не має інформації, що бойовики ХАМАС мають намір провести атаки в США, але не можна відкидати можливість, що ХАМАС або інша терористична організація можуть це зробити, сказав чиновник.

Директор ФБР зазначив, що "в останні кілька тижнів міжнародні терористичні організації закликали до нападів на американців та на Захід", а Аль-Каїда "опублікувала свій найконкретніший за останні п'ять років заклик атакувати США".

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За словами Рея, події на Близькому Сході надихають войовничих екстремістів, які діють поодинці або невеликими групами, на напади на американців. Водночас загрозу становлять не лише екстремісти, яких спрямовують терористичні організації з-за кордону, а й місцеві радикали, налаштовані проти єврейських чи мусульманських громад.

"Ми вже бачили таке на прикладі людини, яку заарештували минулого тижня в Х'юстоні, він вчився робити бомби та заявив у мережі про підтримку вбивства євреїв. Сюди ж відноситься трагічне вбивство шестирічного мусульманського хлопчика в Іллінойсі, яке ми розслідуємо як федеральний злочин на ґрунті ненависті", - сказав директор ФБР.

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Абізаїд вважає, що напад ХАМАС на Ізраїль став приводом для активізації багатьох терористичних організацій, зокрема ідеологічних супротивників ХАМАС. Наприклад, ІДІЛ не пов'язаний з ХАМАС, але "використовує те, що відбувається, щоб мобілізувати прихильників та організувати подальші напади", - сказала вона.

Автор: 

США (23355) тероризм (2868) ФБР (176) Хамас (197)


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Треба давити батьківщину терроризму - рашу
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01.11.2023 09:54 Відповісти
Таке їм не подобається. Боротьба з басмачами-оце зручна тема. І типу герої і особливо напружуватися не потрібно.
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01.11.2023 09:57 Відповісти
Також фільми можна створювати про рейди бравих морпіхів по басмачеським пустиням. А як створиш фільм про рейд по вологодщині?
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01.11.2023 10:10 Відповісти
Ну ви ж так довго до цього йшли. Ігнорували вторгнення путіна в Грузію, в Крим і на Донбас, збиття MH-17, повнмасштабну війну в Україні, підрив каховської греблі, а ще злочини путіна в Сирії. Зараз ігноруєте атаку путіна, руками орангутанів з ХАМАС, на Ізраїль. Не зупиняйтесь!
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01.11.2023 10:03 Відповісти
На мою думку не тільки Хамас, увесь агресивний іслам , Вони хочуть , мобільний зв'язок, та інтернет, та повністю знищети Західную цивілізацію, шляхом використання Західних цінностей
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01.11.2023 10:06 Відповісти
Так, так. Над США нависла величезна загроза: ХАМАС може завдати удару по Америці. Саморобними ракетами з каналізаційних труб . Це він ляпнув, щоб розв"язати руки ізраїльській вояччині на чергові злодіяння в Палестині. Сказати - фас! а ми вас прикриємо авіаносцями, субмаринами і морською піхотою (бо без них ні-ні... стрьомно якось)
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01.11.2023 10:41 Відповісти
В першу чергу треба знищити розсадник тероризму - рашку. Без її бабла весь тероризм зійде нанівець. А залишки по всьому світу потім знищити буде легше. І китай тримати в жорстких шорах без всяких компромісів, бо та гідра не краща за рашку. А ще міграційну політику переглянути кардинально: або мігранти приймають країну і її уклад, або кіздують додому теж без всяких усіпусі.
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01.11.2023 11:28 Відповісти
 
 