Тероризм посилюється. ХАМАС може атакувати не лише Ізраїль, а й США, - голова ФБР Рей

Терористична загроза всередині США зросла після атаки на Ізраїль 7 жовтня та початку війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це керівники американських служб безпеки заявили на засіданні комітету Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Директор ФБР Крістофер Рей, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та директорка Національного контртерористичного центру (NCTC) Крістін Абізаїд заявили про підвищення рівня загроз з боку терористів.

Дивіться: Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази. ВIДЕО

За словами директора ФБР Рея, після початку війни Ізраїлю та ХАМАС підвищився ризик терористичних атак на американців на території США.

ФБР поки що не має інформації, що бойовики ХАМАС мають намір провести атаки в США, але не можна відкидати можливість, що ХАМАС або інша терористична організація можуть це зробити, сказав чиновник.

Директор ФБР зазначив, що "в останні кілька тижнів міжнародні терористичні організації закликали до нападів на американців та на Захід", а Аль-Каїда "опублікувала свій найконкретніший за останні п'ять років заклик атакувати США".

Також читайте: Конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. США повинні допомагати обом країнам, - Блінкен

За словами Рея, події на Близькому Сході надихають войовничих екстремістів, які діють поодинці або невеликими групами, на напади на американців. Водночас загрозу становлять не лише екстремісти, яких спрямовують терористичні організації з-за кордону, а й місцеві радикали, налаштовані проти єврейських чи мусульманських громад.

"Ми вже бачили таке на прикладі людини, яку заарештували минулого тижня в Х'юстоні, він вчився робити бомби та заявив у мережі про підтримку вбивства євреїв. Сюди ж відноситься трагічне вбивство шестирічного мусульманського хлопчика в Іллінойсі, яке ми розслідуємо як федеральний злочин на ґрунті ненависті", - сказав директор ФБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, - Кірбі

Абізаїд вважає, що напад ХАМАС на Ізраїль став приводом для активізації багатьох терористичних організацій, зокрема ідеологічних супротивників ХАМАС. Наприклад, ІДІЛ не пов'язаний з ХАМАС, але "використовує те, що відбувається, щоб мобілізувати прихильників та організувати подальші напади", - сказала вона.