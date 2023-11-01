Кількість випадків захворювання на гепатит A на Вінниччині зросла до 247

Станом на 18.00 31 жовтня у Вінницькій області кількість випадків захворювання на вірусний гепатит A зросла до 247. За минулу добу захворіло 16 осіб.

Про це повідомляє ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лабораторно підтверджені 207 випадків, 118 людей перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих – 35 дітей, у тому числі дошкільного віку. Також хворіють 9 студентів, серед працівників закладів освіти зафіксовано 13 випадків вірусного гепатиту A, серед медиків - 7.

Наразі хворими зайнято 47% ліжок у стаціонарах, підготовлених до прийому хворих на вірусний гепатит A.

Поодинокі випадки захворювання, окрім Вінниці, зареєстрували й в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит A виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

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