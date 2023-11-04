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Новини Війна
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У Керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу, Севастопольська бухта в диму

керч

В окупованому Криму лунають вибухи, оголосили повітряну тривогу, а окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.

Про це розповіли маріонетка Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв та видання "Крим Реалії", передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу.

Окупанти в соцмережах уже повідомили про нібито "успішну роботу ППО".

У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки російського ВДК "Мінськ", який було пошкоджено під час атаки на окупований Севастополь у вересні. ФОТО

"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - заявив Розважаєв.

"Радіо Свобода" та окупаційні канали повідомляють про вибухи у Керчі.

"Кримські телеграм-канали пишуть про збиті ракети в районі Керчі. Як стверджується, йде атака на Керченський міст. Телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Це одне із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіанесучих кораблів для ВМФ росії. Кореспондент Крим.Реалії підтверджує звуки вибухів у районі Керчі. Щодо заводу "Залив", підтвердження поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Маріонетка Кремля в Криму Аксьонов заявив, що в районі суднобудівного заводу в Керчі спрацювала ППО, частина уламків збитих ракет нібито впала на територію одного із сухих доків.

Автор: 

Керч (193) Севастополь (558) знищення (7593)


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Топ коментарі
+14
https://t.me/truexacrimeaua/3460 Подробное видео момента удара по судостроительному заводу в Керчи 😍

Прям отчетливо видно, как все сбили 😁

Сообщают о минимум 3 прилётах по малому ракетному кораблю «Аскольд»
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04.11.2023 18:40 Відповісти
+14
Жили собі люди нормально, розвивлися, будували житло, бази відпочинку, купували автомобілі, вчили дітей..., аж тут одній потворі захотілося "Крим наш" і почалося по всьому світу - війна, горе, кров, брехня,трупи, страхи, блокпости, беззаконня...все те, що тягне з собою на чужі землі російська орда.
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04.11.2023 19:00 Відповісти
+12
Так , дійсно і русня збила ракети ,, суднобудівним заводом .

https://t.me/Crimeanwind/47185
https://t.me/Crimeanwind/47186
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04.11.2023 18:54 Відповісти
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Сподіваюсь, в димовий завісі зникне якійсь вимпел…назавжди.
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04.11.2023 18:15 Відповісти
"Камни с неба"
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04.11.2023 18:15 Відповісти
Вони ж так просили, щоб посипалося з Неба кміння. Ось вони мрії поступово збуваються.
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04.11.2023 18:36 Відповісти
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04.11.2023 18:33 Відповісти
То оця асенізаторська бібіка приїхала пожежу тушити?
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04.11.2023 18:41 Відповісти
Може пам'ятаєте у дитинстві - чуковський. Наркоманський вірш. Середина. "А лисички, взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"))
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04.11.2023 18:54 Відповісти
https://t.me/truexacrimeaua/3460 Подробное видео момента удара по судостроительному заводу в Керчи 😍

Прям отчетливо видно, как все сбили 😁

Сообщают о минимум 3 прилётах по малому ракетному кораблю «Аскольд»
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04.11.2023 18:40 Відповісти
Ой, ой, ...лядь ой - камнi c нєба детонiруют в говєнi
Турiсти убєгают нахрєн
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04.11.2023 18:47 Відповісти
"...частина уламків збитих ракет нібито впала на територію одного із сухих доків".
Т.е. сухие доки и стоящие в них корыта сбивают наши ракеты своими телами.
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04.11.2023 18:48 Відповісти
Написав би хтось звідти,з Керчі.Нам то здогадуватися тут то одне(Де,ви,ждуни ЗСУ?(
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04.11.2023 18:54 Відповісти
Так , дійсно і русня збила ракети ,, суднобудівним заводом .

https://t.me/Crimeanwind/47185
https://t.me/Crimeanwind/47186
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04.11.2023 18:54 Відповісти
Жили собі люди нормально, розвивлися, будували житло, бази відпочинку, купували автомобілі, вчили дітей..., аж тут одній потворі захотілося "Крим наш" і почалося по всьому світу - війна, горе, кров, брехня,трупи, страхи, блокпости, беззаконня...все те, що тягне з собою на чужі землі російська орда.
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04.11.2023 19:00 Відповісти
потворі захотілося но они его поддержли. Тому самі потвори
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04.11.2023 23:15 Відповісти
На суднобудівному заводі травлять тарганів.
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04.11.2023 19:07 Відповісти
скорые сан эпедем станции мчатся туда
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04.11.2023 19:16 Відповісти
https://t.me/voynareal/76326 Ще кадри моменту прильоту та пожежі у Керчі
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04.11.2023 19:15 Відповісти
Мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю «Аскольд», який стояв південніше Керчі, - Ваньок
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04.11.2023 19:17 Відповісти
Прикол в том, що цей корабель новенький - його добудовували ще і мали до кінця року здати...
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04.11.2023 19:28 Відповісти
Агов, цапорилі!
Виявляється, в ці ігри можна грати у двох!
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04.11.2023 19:22 Відповісти
В Крыму зафиксировано землетрясение в районе опор моста , скорее всего обрушилась пустота под дном и грунт осел , дно просело от удара и мост пока визуально цел, но он висит без упора в дно в этом участке, скоро должен рухнуть , так как удерживается соседними опорами по-сути он висит на них под нагрузкой.
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04.11.2023 19:40 Відповісти
пиши еще ,я буду плакать
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04.11.2023 19:50 Відповісти
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04.11.2023 20:15 Відповісти
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04.11.2023 20:07 Відповісти
Русня, што с @балом мостом?
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04.11.2023 20:38 Відповісти
SCALP зняли французи?

Точніше, звісно, французькі (і британські) проєктувальники, інженери, робітники-монтажники, і, звісно, українські артилеристи!

Велика подяка Франції за надану зброю! 🇫🇷 (навіть якщо виявиться, що по Криму бив не SCALP)
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04.11.2023 22:23 Відповісти
 
 