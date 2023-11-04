У Керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу, Севастопольська бухта в диму

В окупованому Криму лунають вибухи, оголосили повітряну тривогу, а окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.

Про це розповіли маріонетка Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв та видання "Крим Реалії", передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу.

Окупанти в соцмережах уже повідомили про нібито "успішну роботу ППО".

У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.

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"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - заявив Розважаєв.

"Радіо Свобода" та окупаційні канали повідомляють про вибухи у Керчі.

"Кримські телеграм-канали пишуть про збиті ракети в районі Керчі. Як стверджується, йде атака на Керченський міст. Телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Це одне із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіанесучих кораблів для ВМФ росії. Кореспондент Крим.Реалії підтверджує звуки вибухів у районі Керчі. Щодо заводу "Залив", підтвердження поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Маріонетка Кремля в Криму Аксьонов заявив, що в районі суднобудівного заводу в Керчі спрацювала ППО, частина уламків збитих ракет нібито впала на територію одного із сухих доків.