УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8210 відвідувачів онлайн
Новини
13 193 76

Глава МЗС Литви Ландсбергіс про мир з росією: Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них

габріелюс,ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з росією, яка веде загарбницьку війну проти України.

За його словами, для росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС поставив Україні лише 300 000 снарядів. КНДР вже передала РФ 350 000, - Ландсбергіс

"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", – резюмував Ландсбергіс.

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з рф.

За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.

Автор: 

перемир’я (994) Ландсбергіс Габріелюс (214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+64
Хорошо сказал.
показати весь коментар
04.11.2023 19:02 Відповісти
+47
Да, сказано сильно !

До пана Ландсбергіса варто прислухатись ВСІМ лідерам та пересічним демократичного світу.
Бо це стосується кожного
показати весь коментар
04.11.2023 19:07 Відповісти
+38
Бо розумна дитина розумного батька!
показати весь коментар
04.11.2023 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо сказал.
показати весь коментар
04.11.2023 19:02 Відповісти
Да, сказано сильно !

До пана Ландсбергіса варто прислухатись ВСІМ лідерам та пересічним демократичного світу.
Бо це стосується кожного
показати весь коментар
04.11.2023 19:07 Відповісти
Бо розумна дитина розумного батька!
показати весь коментар
04.11.2023 19:19 Відповісти
та діді, бо як казала моя бабця;
"які матки, такі й дзятки" (на якій це мові не знаю, схожа на польську )

Батько Ландсберґіса - Вітаутас (Вітовт) Ландсберґіс, литовський письменник, а мати - Гедре Букеліте. Ґабріелюс - онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91%D1%96%D1%81 Вітаутаса Ландсберґіса , видатного литовського політика.

Дружина - Австея Ландсбергєне, мають чотирьох дітей.
показати весь коментар
04.11.2023 20:32 Відповісти
Це і по-польськи так буде, і по-лемківськи.

Лемкі - то народність, які вважають себе Українцями, і які здавна жили по обидва боки від ********* Україно - Польського кордону. Свого часу поляки виселили багато лемків в Україну. "Плине кача" - то лемківська пісня.

В нашій сім'ї (та й взагалі в тому місті, де я народився) завжди говорили "Дзьядзьо, бабця".
показати весь коментар
04.11.2023 20:58 Відповісти
Моїх теж виселили. Так я і народився на Донбасі. У покійного тата у савєцькому паспорпті місце народження було вказане " Краковська область, Ясловський район..."
показати весь коментар
05.11.2023 09:14 Відповісти
Моїх виселили з-під Криниці, воєвудство Нови Сонч, але у Львівську область.
показати весь коментар
05.11.2023 18:19 Відповісти
Дуже влучно.
показати весь коментар
04.11.2023 19:20 Відповісти
Українці на цій війні втрачають кров, а страни Балтії свої і так скомні фінанси. Але і ті і інші розуміють важливість перемоги України.
показати весь коментар
04.11.2023 20:02 Відповісти
Напевно в нас неможливи уряд єдності. Бо всередині того уряду була б внутрішня боротьба. Притому не проти коррупції, а одних коррупціонерів проти інших. Заради партійних інтересів.
показати весь коментар
05.11.2023 10:06 Відповісти
Петя, то таке саме зло, як і зелена шобла, питань до нього від заходу було менше бо захід тоді не допомагав Україні на десятки мільярдів доларів. Олігархат, тісно пов'язаний з криміналом, а останній одне ціле з російським, це ви пропонуєте і пропагуєте як майбутнє для нашої країни, з ними немає майбутнього, це потрібно нарешті зрозуміти!
показати весь коментар
05.11.2023 11:30 Відповісти
Так , я розумію , що ви це так сприймаєте , або у вас так в методичці написано

Але можно трохи меньше домислів і трохи більше фактів

І звичайно тоді заходу не потрібно було так допамагати нам настільки сильно :

Бо у нас бабки з ВПК в асфальт не закатували

Бюджет був профіцитний

ЗСУ і ВПК - розвивались

А на голови Українців не падали ракети/шахеди 100ми на день

Дякую доречі за це Пороху та його команді

Я спитав , чому ви вважаєте , що Порошенко зробив меньше доброго для країни ніж поганого

А у вас замість фактів - одне балабольство. Не треба так
показати весь коментар
05.11.2023 11:47 Відповісти
"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них" Джерело:

Краще і більш зрозуміло просто не скажеш!

"для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися" Джерело:
Доведено історією. І не один раз.
показати весь коментар
04.11.2023 19:07 Відповісти
Фінляндія виключення з правила?
показати весь коментар
04.11.2023 19:20 Відповісти
Не впевнений... Можливо, якби Гітлер не напав на СРСР у 1941-му, то була б і "друга серія" фінської війни, як частина загарбницької в Європі, до якої комуняки готувалися. Просто нацисти були готові раніше і почали першими.
показати весь коментар
04.11.2023 19:28 Відповісти
Звідки мені знати? Можливо економічно не витягували, бо гроші вливалися у "Варшавський договір" і "острів свободи". А може готувалося щось більш масштабне із залученням усіх країн "Варшавського"... А може, в перші роки, совок стримувала наявність ЯЗ у США, а потім (особливо після "Карибської кризи") вже не вистачало потуги... Хто зна...
показати весь коментар
04.11.2023 19:47 Відповісти
А це тут до чого? Чи ви вважаєте, що я медіум і можу спілкуватися з мертвими генсеками? А може ви не згодні з тезою, що таке московити робили не один раз за свою історію?
Чи ви впевнені, що є людина, яка має відповіді на всі питання? Якщо так, то я - це не він.

До того ж, перший мій допис є констатацією факту, а другий - відповіддю на ваше питання в контексті МОЖЛИВОГО розвитку подій в минулому.

То ж, з погляду логіки, наведені вами фрази абсолютно не протирічать одна одній.
показати весь коментар
04.11.2023 20:27 Відповісти
Там все просто: до Берліна доволі швидкими темпами рухалися війська союзників і війська Вермахту більш охоче здавалися саме американцям та англійцям. Амбіції Сталіна не могли дозволити захопити Берлін будь-кому, окрім "армії асвабадітєлєй". Тому всі сили були кинуті на захоплення Берліну до "Дня трудящихся" - нічим було окупувати.

І, перш, ніж ставити наступне питання: "А що завадило окупувати Австрію потім", попереджаю: я не професор історії.
Якщо вас так цікавлять ці питання, то скористуйтеся гуглем або історичною літературою.
показати весь коментар
04.11.2023 20:55 Відповісти
А спростувати "мою теорію" можете? Якщо ні, то завершуємо цю дискусію.

До того ж, я сказав (і ви це підтвердили цитуванням мого допису) не "завжди", а "не один раз".
Ви можете це заперечити чи спростувати? Чи й надалі будете наводити протилежні приклади? Тоді починайте з Суворова і його походу "через Альпи" або війни 1812-го року
показати весь коментар
04.11.2023 21:10 Відповісти
а ти сам як гадаєш, що заважало?
показати весь коментар
04.11.2023 20:24 Відповісти
Собственно, вторая серия была, во время всё той же второй мировой. Но у финнов была длинная память, и они вовремя сменили сторону - отдав при этом территории как и занятые совками во время Зимней Войны, так и на побережье Ледовитого Океана.

После снятия осады Ленинграда и с уходом фронта на Балтику и Балканы, этот театр фронта стал не приоритетным. После войны сталин был больше озабочен советизацией "жирных" кусков - ближе к центральной Европе и средиземноморью. После смерти усатого и с экономическим чудом Германии и широким распространением ядерки, лезть в Европу с завоеваниями - не удержанием советского господства, а именно удержанием - стало не комильфо, тем более что и Хрущов, и Брежнев, и даже Горбачёв европейскую войну видели и какбэ понимали, к чему это приведёт.

Ну, а путин Вторую Мировую Великую Отечественную выиграл, судя по его заявам, воощбе в одиночку, и потому не понимал - окочурился или нет - не поймёт.
показати весь коментар
04.11.2023 20:27 Відповісти
Аж ніяк. Фіни це дуже добре розуміють і тому швиденько вскочили в НАТО. Взагалі країни-сусіди кацапії відчувають хижацьку природу отого світового поліетнічного непорозуміння на 1/6 земної суші.
показати весь коментар
04.11.2023 20:02 Відповісти
швиденько вскочили они после того как перес*ли после нас. А до того была нейтральность, мир, дружба и жвачка.
показати весь коментар
04.11.2023 23:11 Відповісти
Літовці не обирали червоних деректорів,бувших зеків і блазнів.
показати весь коментар
04.11.2023 19:24 Відповісти
Українці і не воюють заради литовців.

Якщо приклад з ДНР і ЛНР тебе нічому не навчив, то я поясню ще раз: українці воюють за те щоб їх діти не воювали з литовцями в армії русні.
показати весь коментар
04.11.2023 19:48 Відповісти
українці воюють перш за все за себе, кацапе,
але й за весь демократичний світ, який підтримує Україну
показати весь коментар
04.11.2023 20:35 Відповісти
Безглуздо сперечатися з тролем під VPN. Він тут просто "харчується"...
показати весь коментар
04.11.2023 21:23 Відповісти
100%
показати весь коментар
04.11.2023 19:47 Відповісти
Сильні слова!!!💪
показати весь коментар
04.11.2023 19:15 Відповісти
це правда. зараз нашi дiти проклинають нас в окопах за "мiр-дручьбу" с "руцким мiром".
показати весь коментар
04.11.2023 19:21 Відповісти
Зараз частина українців проклинає іншу частину за те, що та вибрала не того, хто їм подобається. І проклинаючи один одного, українці думають, що вони переможуть...ага
показати весь коментар
04.11.2023 19:35 Відповісти
ти забув головне - дiлить людей на цi "частини" саме "найвеличнiйвший заєднальщик", а його офic веде країну до поразки.

P.S. всi, хто може працюють на перемогу. а "iнша частина", люмпен, як i завжди, сидить перед TV i жде "чюда"...
показати весь коментар
04.11.2023 19:47 Відповісти
мы сами себя проклинаем
показати весь коментар
04.11.2023 23:13 Відповісти
Навіть нічого додати: людина сказала абсолютно все.
показати весь коментар
04.11.2023 19:23 Відповісти
Молода людина з мудрістю 100 річного старця.
показати весь коментар
04.11.2023 19:40 Відповісти
Литовці йшли тою ж дорогою, що і ми. Звідси і спосіб мислення.
показати весь коментар
04.11.2023 19:49 Відповісти
Е, ні! Литовці йшли дорогою, яку їм накреслила литовська еліта. Українці йшли дорогою, яку обрали креоли на чолі держави.
показати весь коментар
04.11.2023 20:09 Відповісти
Української еліти кацапи вбили більше.
показати весь коментар
04.11.2023 22:40 Відповісти
Отож бо - а то багато хто забуває ( або не знає ) коли Балтійські країни попали в совок, а це було до другої війни ( відповідно підораса сраліна в найкращі його роки не застали).
показати весь коментар
05.11.2023 09:23 Відповісти
Золоті слова. Їх в золоті треба викарбувати на усіх дверях усіх міжнародних організацій.
показати весь коментар
04.11.2023 20:08 Відповісти
коротко та змістовно!
показати весь коментар
04.11.2023 20:35 Відповісти
Якщо пухлину не вирізати, то вона збільшується і приведе
до смерті.
показати весь коментар
04.11.2023 20:39 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2023 21:27 Відповісти
Сподіваюся, що "ніжок буша" більше не буде.
Втім, 73% - це не виключно наша проблема.
На заході таких називають "рожевими поні".
показати весь коментар
04.11.2023 21:34 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2023 21:37 Відповісти
Міністр молодий, життя не знає. В крові у нього память нації про згвалтування от він і видає. З одного боку все правильно. З іншого боку такій людині хочеться сказати: "вийдіть, будь-ласка, із операціної".

Ракова пухлина на тілі росії - це серйозний виклик всьому людству. Настільки серйозний, що крики "негайно знищити всю кацапію" страшніші, ніж трупна отрута звідти. І не лише через ядерку, там ще досить населення для "вставай страна огромная".

Існують плани, як вирішити проблему. Де хірургія, де консервативне, де хіміотерапія. Не треба нерозумних криків, ніхто не збирається залишити цей інцидент нерозв'язаним. Тільки вузол будуть саме розв'язувати, а не рубати мечем.
показати весь коментар
04.11.2023 21:47 Відповісти
Романтік це ваше прізвище, чи риса характеру?
показати весь коментар
04.11.2023 22:43 Відповісти
Коли в тебе не має плану дій - роби розумний вигляд обличчя і розказуй розумні історії і речі ( одночасно тримаючи пальці схрещеними рукою яка яка за спиною - роблячи все це ше надіючись шо воно само якось вирішиться само ).
показати весь коментар
05.11.2023 09:27 Відповісти
Гарний Літовець розумний, а наше зеленське чмо якість коксу провіряв,на лижах ************ , окопів не рив... а українців тисячами закопав за те шо його вибрали - віддячив
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Чомусь багато хто думає що не було б зеленського то не було б війни
Війна відбулася б всеодно бо Путін мав такі ідеї знищення
І забезпечити себе зброєю на довгу і масштабну війну Україна не змогла б
Нехай буде будь-хто президентом але Путіна зупинить тільки сила
Чи ви за переговори з Путіним?
Бо за незалежність треба платити вона не дається просто так
Ця війна мала бути після розпаду СРСР але кацапи думали що поступово заберуть Україну як і Білорусь
А в них нічого не вийшло ось і війна....
Бо Росія весь час готувалася до війни а в Україні думали що вони (браття) насправді вони ворогами все життя були і будуть в наступних поколіннях
показати весь коментар
04.11.2023 22:34 Відповісти
Не треба незалежність відносити до матеріального
Якщо пенсія чи зарплата не така як хочеться це не значить що треба позбутися незалежності
Але зараз погано багатьом під час війни живеться -економічно бо ціни зросли.
Але є багато хто вірить у краще майбутнє після війни
показати весь коментар
05.11.2023 15:09 Відповісти
Зеля помнится в своё время обещал жёстко поговорить Байденом и этот туда же, кем они себя возомнили. А может Габриелюс тоже любитель порошка и на приходе ему море по колено.
показати весь коментар
04.11.2023 23:01 Відповісти
Я не разделяю оптимизма пишущих! Он про своих детей говорит, а не про наших! Вы знаете, что такое "несгибаемый" взвод в пехотном батальоне? Это там где 45+ и далеко за два полюса! И почему не сгибаемый потому что не могут согнутся слезая в окоп, или потом сами разогнуться! В Украине уже такие заканчиваются! Теперь давайте студентов под КНДР овские снаряды или под бзыки Горловку взять! Кто там воевал знает, что с 2015 года Горловку укрепили лучше, чем мы Бахмут! Давайте аплодируйте тем, кто в упор не видит что санкции профанация! Да понятно у Литовцев не такая территория и не такой людской ресурс как у Украины! И общая граница с союзным государством! Кто забыл бульбостан и кацапстан по каким то документам одно государство! Но за всех пыхтеть,чтобы дяди в красивых галстуках могли умные речи разговаривать! Поднимайте Дяди свои сраки! Балачки заканчиваются!
показати весь коментар
05.11.2023 09:21 Відповісти
Не знаю! Читают ли такие дядьки цензор, но я в 2022году делал закладки под дорожными знаками от булльбостана! с таблетками. Они мне не помогли! Но и Вы Делайте!( не помогли, они другой дорогой поперлись!)
показати весь коментар
05.11.2023 12:12 Відповісти
Перемога України - це вступ до НАТО. Це основний пункт переговорів якщо такі дійсно відбудуться.
показати весь коментар
05.11.2023 12:21 Відповісти
Какое Нато? Если Украина переможе ! ******* сами!
показати весь коментар
05.11.2023 12:28 Відповісти
Ще одна жертва морафона чи соц.сетей звідосіками.
показати весь коментар
05.11.2023 16:28 Відповісти
Ще одна шавка на зарплати?
показати весь коментар
05.11.2023 18:33 Відповісти
притомний політик, шкода що він не Президент України
показати весь коментар
05.11.2023 18:43 Відповісти
Про мир при Порошенку. Це приклад коли війна відкладається.І таке точно буде якщо і зараз піти на мир чи перемиря.У Порошенка була можливість поставити ще тоді рашку на місце.Тоді росія не готова була масово застосувати регулярні збройні сили.А ми були на своїй території. Вспомніть про договорняки шоколадногохероя:
1.на лва тижні припинив наш наступ думав що русня дуже злякається;
2.випустив гіркіна із Словянська;
3.дав наказ не звільняти Луганськ, який був майже пустий;
4.коли русня кинула всі сили на дебальцівський плацдарм не дав команду вдарити на Горлівку яка була пуста
5. Ліг під вмовляння керівників Німеччини та Франції які хотіли і далі торгувати з рашею і уклав кабальні мінські угоди.

Можуть сказати що нам це дало час. А на що ?за цей час русня підірвала 5 складів ***********. Ми побудували хоча б патронний завод?Яка війна сивочолий бідкривав офшори та переймався щоб працювала його липецька фабрика. Так що пеца це тоже той ще п-дор.
показати весь коментар
05.11.2023 19:20 Відповісти
 
 