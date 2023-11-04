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Новини Допомога Україні
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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн розповіла, як пояснювала конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну

ляєн

Європейські політики пояснювали конгресменам США важливість стабільної економічної підтримки України.

Про це сьогодні у Києві на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції розповіла Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення Єврокомісії до дискусії навколо продовження допомоги для України, що нині тривають у Сполучених Штатах, фон дер Ляєн зауважила, що США потужно підтримують Україну з першого дня після початку російської агресії, є надійним партнером, та надають Україні не лише фінансову підтримку, але й значну військову допомогу.

"Безумовно, це внутрішнє і суверенне рішення Сполучених Штатів, - як продовжувати таку підтримку. Але, коли ми вели переговори зі Сполученими Штатами, наприклад кілька тижнів тому відбувся саміт ЄС-США, - ми показали наш внесок, що ми робимо для цього. Ми пояснювали чоловікам і жінкам у Конгресі, чому ми переконані, що фінансова стабільність та передбачуваність бюджету є надзвичайно важливими для України", - додала Президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжить підтримувати всі мирні ініціативи України із досягнення справедливого миру й стабільності.

"Україна є суверенною країною, і приймає суверенні рішення. Я вітаю вас із рішенням ініціювати Формулу миру. Зустрічі на рівні радників з безпеки в Копенгагені, у Джидді та потім на Мальті демонструють, що ви берете на себе цю ініціативу, продовжуючи боротися у цій війні за власну територіальну цілісність та суверенітет… Ми будемо продовжувати нашу підтримку та просуватися до справедливого та стійкого миру для України. Це наша спільна мета, і наша підтримка є непохитною", - сказала фон дер Ляєн.

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Конгрес США (1237) допомога (8453) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Зброї,артилерії,ракет і літаків побільше б дали нам союзники
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04.11.2023 19:18 Відповісти
Велика подяка пані Главі Єврокомісії фон дер Ляєн,
але в нас руді-придуркі воші завелися,
а в Києві зелені-воші-вори.
тут не дуже як би сітуція...
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04.11.2023 19:19 Відповісти
всі дупу рвуть заради України, а Зе шваль гребе під себе і в *** не дує
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04.11.2023 19:22 Відповісти
Ну ФУ же ж..!

Не оте саме, а приладдя для гри на музичних інструментах, і показчик його любові до України!
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04.11.2023 19:27 Відповісти
Така допомога не менш значуща, ніж озброєння (бо одне залежить від іншого). Але...
Де Маркарова? Де "потужний" (с) десант нардепів від ВРУ в Конгресі та Сенаті? Нє, я розумію, що депутани від "СН" дуже зайняті - грабують країну, а депутатів від "ЄС" за кордон "вєлєно" випускать якомога рідше або взагалі не випускать...
А де всі ті створені "медіа", які фінансуються з бюджету і, начебто, спрямовані на іномовлення? При такій ефективності вони просто перетворилися на "чорну діру" для бюджету...
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04.11.2023 19:23 Відповісти
забудьте - Маркарова не та "послинкіня" яка потрібна бути у воюючої країни в країні без якої Україні ніяк.
аморфна безініацітівна амеба...
ні ні - нічого робити не треба!
нехай вже безініацітівна, ніж активний зелений підар...
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04.11.2023 19:47 Відповісти
Квартальний зброд пройдисвітів і бездарів, на чолі з гундосом, узурпувавши всю владу в країні, показав усьому світу свою непроможність керувати складним механізмом держави, особливо у воєнний час, коли мистецтво дипломатії, має вкрай важливе значення у забезпеченні обороноздатності країни. Розуміючи, що це загрожує існуванню України, західна дипломатія, займається вирішенням проблемних питань, які не в змозі вирішити імотентна зелена влада, яка має зовсім інші турботи, як, наприклад, вибори.
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04.11.2023 20:54 Відповісти
Вибачте шо таке з тимі конгресменами США, якісь провали в памяті переодичні... Альцмейгера ?
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04.11.2023 22:05 Відповісти
 
 