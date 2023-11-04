Глава Єврокомісії фон дер Ляєн розповіла, як пояснювала конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну
Європейські політики пояснювали конгресменам США важливість стабільної економічної підтримки України.
Про це сьогодні у Києві на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції розповіла Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення Єврокомісії до дискусії навколо продовження допомоги для України, що нині тривають у Сполучених Штатах, фон дер Ляєн зауважила, що США потужно підтримують Україну з першого дня після початку російської агресії, є надійним партнером, та надають Україні не лише фінансову підтримку, але й значну військову допомогу.
"Безумовно, це внутрішнє і суверенне рішення Сполучених Штатів, - як продовжувати таку підтримку. Але, коли ми вели переговори зі Сполученими Штатами, наприклад кілька тижнів тому відбувся саміт ЄС-США, - ми показали наш внесок, що ми робимо для цього. Ми пояснювали чоловікам і жінкам у Конгресі, чому ми переконані, що фінансова стабільність та передбачуваність бюджету є надзвичайно важливими для України", - додала Президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжить підтримувати всі мирні ініціативи України із досягнення справедливого миру й стабільності.
"Україна є суверенною країною, і приймає суверенні рішення. Я вітаю вас із рішенням ініціювати Формулу миру. Зустрічі на рівні радників з безпеки в Копенгагені, у Джидді та потім на Мальті демонструють, що ви берете на себе цю ініціативу, продовжуючи боротися у цій війні за власну територіальну цілісність та суверенітет… Ми будемо продовжувати нашу підтримку та просуватися до справедливого та стійкого миру для України. Це наша спільна мета, і наша підтримка є непохитною", - сказала фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але в нас руді-придуркі воші завелися,
а в Києві зелені-воші-вори.
тут не дуже як би сітуція...
Не оте саме, а приладдя для гри на музичних інструментах, і показчик його любові до України!
Де Маркарова? Де "потужний" (с) десант нардепів від ВРУ в Конгресі та Сенаті? Нє, я розумію, що депутани від "СН" дуже зайняті - грабують країну, а депутатів від "ЄС" за кордон "вєлєно" випускать якомога рідше або взагалі не випускать...
А де всі ті створені "медіа", які фінансуються з бюджету і, начебто, спрямовані на іномовлення? При такій ефективності вони просто перетворилися на "чорну діру" для бюджету...
аморфна безініацітівна амеба...
ні ні - нічого робити не треба!
нехай вже безініацітівна, ніж активний зелений підар...