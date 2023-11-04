Глава Єврокомісії фон дер Ляєн розповіла, як пояснювала конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну

Європейські політики пояснювали конгресменам США важливість стабільної економічної підтримки України.

Про це сьогодні у Києві на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції розповіла Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення Єврокомісії до дискусії навколо продовження допомоги для України, що нині тривають у Сполучених Штатах, фон дер Ляєн зауважила, що США потужно підтримують Україну з першого дня після початку російської агресії, є надійним партнером, та надають Україні не лише фінансову підтримку, але й значну військову допомогу.

"Безумовно, це внутрішнє і суверенне рішення Сполучених Штатів, - як продовжувати таку підтримку. Але, коли ми вели переговори зі Сполученими Штатами, наприклад кілька тижнів тому відбувся саміт ЄС-США, - ми показали наш внесок, що ми робимо для цього. Ми пояснювали чоловікам і жінкам у Конгресі, чому ми переконані, що фінансова стабільність та передбачуваність бюджету є надзвичайно важливими для України", - додала Президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжить підтримувати всі мирні ініціативи України із досягнення справедливого миру й стабільності.

"Україна є суверенною країною, і приймає суверенні рішення. Я вітаю вас із рішенням ініціювати Формулу миру. Зустрічі на рівні радників з безпеки в Копенгагені, у Джидді та потім на Мальті демонструють, що ви берете на себе цю ініціативу, продовжуючи боротися у цій війні за власну територіальну цілісність та суверенітет… Ми будемо продовжувати нашу підтримку та просуватися до справедливого та стійкого миру для України. Це наша спільна мета, і наша підтримка є непохитною", - сказала фон дер Ляєн.

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