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Протягом доби росіяни завдали 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 33 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

херсонщина,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 4 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Загалом ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж доби завдали 126 ударів по 26 населених пунктах Запоріжжя

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) обстріл (29262)


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"около двух часов назад зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю «Аскольд» , который стоял южнее Керчи" - https://t.me/s/vanek_nikolaev джерело .
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04.11.2023 20:06 Відповісти
шановні цензори-редактори, як на те буде ваша ласка,
раз і назавжди змініть слово "россіяни" на "окупанти"
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04.11.2023 20:20 Відповісти
 
 