Протягом доби росіяни завдали 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 33 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 4 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Загалом ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж доби завдали 126 ударів по 26 населених пунктах Запоріжжя