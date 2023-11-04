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ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. ВIДЕО

Збройні сили України (ЗСУ) завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Про це у телеграмі повідомляє СтратКом, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу, Севастопольська бухта в диму

Разом з тим, у телеграм-каналах з'явилась інформація, що у тимчасово окупованому Криму на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель "Каракурт", що будується. 

ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у Керчі 01

Автор: 

Керч (193) знищення (7593)


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Топ коментарі
+41
Судячи з ниття місцевих - в тг , пц ще одному кораблю . Знищений прямо в доку .
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04.11.2023 21:28 Відповісти
+40
Кієвскій режим распоясалса!😁
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04.11.2023 21:28 Відповісти
+38
Так би кожен день...
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04.11.2023 21:29 Відповісти
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це ж завод який у Пороха рейдернули кацапи?
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04.11.2023 21:25 Відповісти
Ніт. Цей завод належить жеваго.
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04.11.2023 21:41 Відповісти
Ох уж ці олігархи, натирилизаводів як блох.
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05.11.2023 01:35 Відповісти
У пороха севастопольский, где подводная лодка была в доке
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04.11.2023 21:44 Відповісти
Головне не чий це завод, а те що корабель пішов на дно
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05.11.2023 09:55 Відповісти
Судячи з ниття місцевих - в тг , пц ще одному кораблю . Знищений прямо в доку .
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04.11.2023 21:28 Відповісти
збили кораблем все отріцатєльно
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05.11.2023 07:08 Відповісти
Кієвскій режим распоясалса!😁
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04.11.2023 21:28 Відповісти
піщерная русафобія..
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04.11.2023 21:29 Відповісти
Так би кожен день...
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04.11.2023 21:29 Відповісти
и по каспию
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04.11.2023 22:48 Відповісти
04.‎11.‎2023

Ракетний удар по суднобудівному заводу им. Бутоми в Керчі "Залив" (рос.) (тот. Україна, Крим). Пошкоджені доки і конструкції двох універсальних десантних кораблів проекту 23900.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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04.11.2023 21:31 Відповісти
двох універсальних десантних кораблів проекту 23900

Врагу не сдается наш гордый Варях,
"Мистралям" не плавать в рассее !

ай гарно як !
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04.11.2023 22:25 Відповісти
І чого так реагують, переймаються? То ж просто осінній дощ! Най відра на вулицю ставлять - зробити запаси води. Ну не каміння ж, як просили!

Дякую за гарний настрій усім причетним! Бережи вас усі святі!
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04.11.2023 21:32 Відповісти
Не додумались корабли в море нарисовать?
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04.11.2023 21:32 Відповісти
Краще шинами палубу обкласти,хоть згорить ефектно )
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04.11.2023 22:43 Відповісти
і ці суки знімають і ніфіга не бояться, бо знають що по ним не будуть. А бахнути би весь той "мірняк" людоїдський, щоб не смерділо би ними на землі, а то вони ж плодяться і краю тим скотам немає
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04.11.2023 21:32 Відповісти
готуйтесь- це тільки початок...-полятять тисячами ...скоро....
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04.11.2023 21:33 Відповісти
ну фсё. тепер будуть шинами-нєвідімками свої посудини накривать. а на воді графіті вилами малювать.
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04.11.2023 21:34 Відповісти
Пісямі по водє віляно, ага...
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04.11.2023 21:39 Відповісти
Наверное собрались тушить из той машины ассенизаторов в конечном видео. Впрочем возней русни доволен. Пускайте ещё.
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04.11.2023 21:42 Відповісти
А шо там сталося???
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04.11.2023 21:48 Відповісти
а что писать нужно, Ві между строк читать не умеете?
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04.11.2023 21:49 Відповісти
Задовбали вже. Це що - ІПСО кацапське? Могли б і вище почитати коментарі з детальними відповідями на це питання
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04.11.2023 21:54 Відповісти
А що тобі написать? Прізвища довбойобів, які зібрали ОС в прифронтовій зоні?
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04.11.2023 21:52 Відповісти
А чому ні ?Звісно ніхто не буде покараний якщо на 3 місяць війни ракети прилітали в казарми і вбивали наших військових а ,керівництву нічого за це не було .
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04.11.2023 21:56 Відповісти
Саме так, закріплену у шапці новину з прізвищами посадами та званнями довбойобів, які під час війни збирають особовий склад "на плацу".
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05.11.2023 09:46 Відповісти
Да хоть камні с нєба!
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04.11.2023 21:48 Відповісти
На ролику один молодик каже,що це кара,підтверджую,що це так! Крим це Україна,коли хочемо тоді і салютуємо там!
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04.11.2023 21:51 Відповісти
командующий Воздушных сил благодаріт пілотов.... непонятно
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04.11.2023 21:52 Відповісти
Та що тут незрозумілого?😁 пілотів ПС він благодаріт. За камні снєба...
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04.11.2023 21:54 Відповісти
Ракети ж запускають з літачків.
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04.11.2023 22:05 Відповісти
ракєти для літачків, шо в нас є на 300+ км не літають, непонятно
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04.11.2023 22:18 Відповісти
Ракети з Великобританії і Франції запускаються з літачків. Тому і дякує. Літачки ж близько підлітають до лінії фронту.
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04.11.2023 22:35 Відповісти
Як бачите, вже літають.
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04.11.2023 23:00 Відповісти
Він натякнув що "хірургічно точно,як скальпелем..." Велика ймовірність що Шольц в щілину наблюдає за феєрверком в Криму.
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04.11.2023 22:48 Відповісти
у Шольца TAURAS, SCALP - це Французи, теж саме, що й StormShadow - але вони 300 не літають... хоча тепер літають!
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04.11.2023 22:56 Відповісти
А точно,таурус у німців,щось я напутав ) Тай какаяразніца,бахнули наночь глядя тай добре,завтра повидну дим розвіється тоді порахуєм що там згоріло.
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04.11.2023 23:04 Відповісти
Завод заводом а міст стоїть.
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04.11.2023 21:55 Відповісти
Там кажуть дуже міцне ПВО стоїть, нічим не проб'єш.
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04.11.2023 22:01 Відповісти
все можно пробить, вопрос в деньгах/оружии и их кол-ве
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04.11.2023 22:50 Відповісти
Козломорді рахувати так навчаться, кожний день дай Боже по десяточці і математику вивчать...
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04.11.2023 21:59 Відповісти
Ну, с "днем народного единства и воинской сляви" ! Ублюдки ви кончение !
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04.11.2023 22:01 Відповісти
погнуло кільсон, погнуло шпангоути... тепер починайте спочатку. Краще на Зеленодольському СБЗ. Туди поки не долітає.
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04.11.2023 22:05 Відповісти
Кожен день мають бути обстріли ворога. Війна має перейти на територію кацапії. На кожен обстріл України, має бути обстріл місць кацапії.
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04.11.2023 22:10 Відповісти
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04.11.2023 22:15 Відповісти
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04.11.2023 22:37 Відповісти
😁👍
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05.11.2023 17:32 Відповісти
Це ж чудова новина. Кацапському чф скоро залишиться тільки абхазія ,майже як і совєцькому чф в минулій війні. Та й то не факт, що йому там не дістанеться.
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04.11.2023 22:28 Відповісти
каспий остается, новороссийск
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04.11.2023 22:54 Відповісти
Не переживай. Мова йде про чф. В каспійське море йому не попасти. А підводним човнам і подавна , хіба що на калмицьких верблюдах . Це по перше. По друге. У каспійської флотилії зараз немає ракетоносіїв оніксів і калібрів наскільки я знаю , вони в складі чф. А якщо і є, може ,то не більше 1-2 і то самий дальній калібр долетить ледве до половини україни ,це якщо буде летіти через кавказ .Не факт що долетить. По новоросійську уже були враження їхнього залізячя в акваторії порту.
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04.11.2023 23:42 Відповісти
помню, что они лупили с каспия по нам
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04.11.2023 23:52 Відповісти
Так це ж з ту-95 ракетами х-101 і х-555 . Там дальність 5000км. А чому над каспієм пуски, щоб при не запуску ,ракета падала не на голови "насєлєнію", а в море на голови каспійським тюленям.
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04.11.2023 23:58 Відповісти
Корабли Каспийской флотилии, 7 октября нанесшие удар по Сирии, впервые в истории России применили дальние крылатые ракеты морского базирования в боевой обстановке.

По утверждению минобороны, 26 ракет большой дальности были выпущены с флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан" и малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" по 11 целям на расстояние свыше 1500 километров.
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05.11.2023 08:32 Відповісти
Там нюанси були. Невизначена частка цих ракет впала в Ірані та зашибла як мінімум віслюка. А в напрямку України рашці треба пуляти не через Іран, а через свою територію.
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05.11.2023 14:23 Відповісти
. В каспійське море йому не попасти.))
По Волгодонському каналу можуть . Але там обмеження для кораблів , не більше 5 тис т водотоннажністю .
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05.11.2023 08:39 Відповісти
А як, по-твоєму, ці - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB потрапляють з Нижнього Новгорода ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA ) у Чорне море?
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05.11.2023 09:35 Відповісти
Ну якщо ти такий принциповий, то на шнурку з гемороєм . Але що їм там робити? З варіантом найдоших калібрів вони мало куди дістануть ними в Україні. Ну а може вони такі геніальні, що будуть пуляти з волги або з волго-донського каналу?
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05.11.2023 11:30 Відповісти
Це хто писав: " У каспійської флотилії зараз немає ракетоносіїв оніксів і калібрів наскільки я знаю , вони в складі чф." ?
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06.11.2023 10:08 Відповісти
Взагалі - той факт, що країна фактично без флота, методично вибиває "Грозний" Чорноморський флот країни "Са втарой армии в мире", весь світ буде зі сміхом сотні років пам'ятати.
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04.11.2023 22:41 Відповісти
воно в загалі тектонічні зсуви відбуваються - танки, великі кораблі.... а все рішають маленькі дрони, та високоточні ракети...война стає "дистанционной",
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04.11.2023 23:00 Відповісти
Уламки всього... А от як би ракетою?
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05.11.2023 00:57 Відповісти
Непогано, хлопці, непогано. Мочити "вагонобудівний завод" в Керчі саме то, ще за совка там клепали кораблі, значить і кадри, і структура залишилась. Потім відбудуємо...
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05.11.2023 04:52 Відповісти
Кацапская версия такая в СМИ там. Атаковали укры мост, 14 ракет, сбиты 13, осколки попали в завод, за та что не сбита инфы нет.
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05.11.2023 08:13 Відповісти
На фіга нам кацапські ЗМІ?
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05.11.2023 16:18 Відповісти
Там міст якийсь не далеко...його теж можна
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05.11.2023 14:51 Відповісти
Вже Крим можуть ракетами діставати
Мабуть скоро і міт зазнає руйнувань тільки там треба не одна ракета
Як стверджує російський публіцист історик
Валерій Соловйов - Путін помер ще 26 жовтня
Але з війною нічого не змінилося
Бо прийшло патрушев -це путинята які мають пропутінські ідеї і смерть диктатора будуть приховувати до останнього
Путіна немає але є колективний Путін тому мета України в тому щоб цей режим посипався
А він посиплеться коли кацапи нічого не отримають і на умови Росії не підуть і коли звільнять території до кордонів 1991 року
Ось тоді в кацапів посиплеться режим (Путіна)
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05.11.2023 14:58 Відповісти
 
 