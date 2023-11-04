ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. ВIДЕО

Збройні сили України (ЗСУ) завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Про це у телеграмі повідомляє СтратКом, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу, Севастопольська бухта в диму

Разом з тим, у телеграм-каналах з'явилась інформація, що у тимчасово окупованому Криму на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель "Каракурт", що будується.