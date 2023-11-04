ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. ВIДЕО
Збройні сили України (ЗСУ) завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
Про це у телеграмі повідомляє СтратКом, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, у телеграм-каналах з'явилась інформація, що у тимчасово окупованому Криму на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель "Каракурт", що будується.
Топ коментарі
+41 Maksim Perepelitca
показати весь коментар04.11.2023 21:28 Відповісти Посилання
+40 Николай Николаевич #334532
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+38 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар04.11.2023 21:29 Відповісти Посилання
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Ракетний удар по суднобудівному заводу им. Бутоми в Керчі "Залив" (рос.) (тот. Україна, Крим). Пошкоджені доки і конструкції двох універсальних десантних кораблів проекту 23900.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Врагу не сдается наш гордый Варях,
"Мистралям" не плавать в рассее !
ай гарно як !
Дякую за гарний настрій усім причетним! Бережи вас усі святі!
По утверждению минобороны, 26 ракет большой дальности были выпущены с флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан" и малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" по 11 целям на расстояние свыше 1500 километров.
По Волгодонському каналу можуть . Але там обмеження для кораблів , не більше 5 тис т водотоннажністю .
Мабуть скоро і міт зазнає руйнувань тільки там треба не одна ракета
Як стверджує російський публіцист історик
Валерій Соловйов - Путін помер ще 26 жовтня
Але з війною нічого не змінилося
Бо прийшло патрушев -це путинята які мають пропутінські ідеї і смерть диктатора будуть приховувати до останнього
Путіна немає але є колективний Путін тому мета України в тому щоб цей режим посипався
А він посиплеться коли кацапи нічого не отримають і на умови Росії не підуть і коли звільнять території до кордонів 1991 року
Ось тоді в кацапів посиплеться режим (Путіна)