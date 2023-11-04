Боротьба з корупцією, закон про лобіювання, зміцнення декларування доходів, рекомендації щодо нацменшин: фон дер Ляєн нагадала про незавершені реформи України

Під час неоголошеного візиту до України президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмітила прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії з просування до членства в ЄС, та нагадала про реформи, які Україні все ще потрібно завершити.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні в Києві під час виступу перед депутатами Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви досягли великих успіхів (у реформах. – Ред.), набагато більших, ніж будь-хто міг очікувати від країни, що перебуває у війні. Ви продовжуєте глибокі реформи, в той час, як воюєте у повномасштабній війні. Мета дійсно є досяжною. Продовження навіть більш потужних зусиль у боротьбі з корупцією, прийняття закону про лобіювання, зміцнення середовища з декларування доходів у двох сферах, а також вирішення решти рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин, включаючи у сфері освіти, - це заходи, які необхідно зробити для повного завершення "семи кроків", - сказала президент Європейської комісії.

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"Ви можете це зробити, і зробити швидко. Ви вже пройшли цей шлях на 90 відсотків. Ми будемо продовжувати надавати всю технічну та політичну підтримку, яка вам необхідна. Переконана, що ви можете досягти вашої амбітної мети. Щоб історичне рішення (Європейської ради. – Ред.) відкрити процес переговорів про входження відбулося вже цього року", - додала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що рік тому, коли Єврокомісія представила свої сім рекомендацій для України як для країни-кандидата на входження до ЄС, багато людей вважали їх надто амбітними. Але реакція України була надзвичайною. Всі демократичні інституції країни були мобілізовані для того, щоб виконати волю народу України. В результаті в Україні відбулася реформа конституційного правосуддя, був обраний склад Вищої ради правосуддя, прийнята Антикорупційна програма. Помітний прогрес був досягнутий у боротьбі з відмиванням грошей та у заходах з обмеження впливу олігархів на громадське життя. Це ж стосується нового закону про медіа та вирішення питання щодо прав національних меншин.

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"Як сказав Президент Зеленський, ви не просили знижок або скорочень. Натомість ви довели, що українська демократія може досягати результату. Широта та глибина реформ, через які ви пройшли, вражає….Ми знаємо, що це не завжди було просто. Але це нормальний шлях для будь-якої демократії. Ми дискутуємо. Ми не погоджуємося, і ще більше дискутуємо. Ми знаходимо рішення. І наприкінці досягаємо результату", - зазначила президент Єврокомісії.