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Боротьба з корупцією, закон про лобіювання, зміцнення декларування доходів, рекомендації щодо нацменшин: фон дер Ляєн нагадала про незавершені реформи України

фон,дер,ляєн

Під час неоголошеного візиту до України президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмітила прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії з просування до членства в ЄС, та нагадала про реформи, які Україні все ще потрібно завершити.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні в Києві під час виступу перед депутатами Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви досягли великих успіхів (у реформах. – Ред.), набагато більших, ніж будь-хто міг очікувати від країни, що перебуває у війні. Ви продовжуєте глибокі реформи, в той час, як воюєте у повномасштабній війні. Мета дійсно є досяжною. Продовження навіть більш потужних зусиль у боротьбі з корупцією, прийняття закону про лобіювання, зміцнення середовища з декларування доходів у двох сферах, а також вирішення решти рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин, включаючи у сфері освіти, - це заходи, які необхідно зробити для повного завершення "семи кроків", - сказала президент Європейської комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вражені реформами, які Україна провела посеред війни, - фон дер Ляєн

"Ви можете це зробити, і зробити швидко. Ви вже пройшли цей шлях на 90 відсотків. Ми будемо продовжувати надавати всю технічну та політичну підтримку, яка вам необхідна. Переконана, що ви можете досягти вашої амбітної мети. Щоб історичне рішення (Європейської ради. – Ред.) відкрити процес переговорів про входження відбулося вже цього року", - додала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що рік тому, коли Єврокомісія представила свої сім рекомендацій для України як для країни-кандидата на входження до ЄС, багато людей вважали їх надто амбітними. Але реакція України була надзвичайною. Всі демократичні інституції країни були мобілізовані для того, щоб виконати волю народу України. В результаті в Україні відбулася реформа конституційного правосуддя, був обраний склад Вищої ради правосуддя, прийнята Антикорупційна програма. Помітний прогрес був досягнутий у боротьбі з відмиванням грошей та у заходах з обмеження впливу олігархів на громадське життя. Це ж стосується нового закону про медіа та вирішення питання щодо прав національних меншин.

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"Як сказав Президент Зеленський, ви не просили знижок або скорочень. Натомість ви довели, що українська демократія може досягати результату. Широта та глибина реформ, через які ви пройшли, вражає….Ми знаємо, що це не завжди було просто. Але це нормальний шлях для будь-якої демократії. Ми дискутуємо. Ми не погоджуємося, і ще більше дискутуємо. Ми знаходимо рішення. І наприкінці досягаємо результату", - зазначила президент Єврокомісії.

Автор: 

реформи (3211) членство в ЄС (1300) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+9
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04.11.2023 22:40 Відповісти
+8
І все таки кинула ложку гівна в зелену плісняву.
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04.11.2023 22:18 Відповісти
+8
Ці пункти, як серпом по яйцях для владних "борцунів з корупцією"
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04.11.2023 22:24 Відповісти
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В смислі "боротьба з корупцією"? Єрмак, тут на тебе бочку котять.
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04.11.2023 22:15 Відповісти
Ермак уничтожает ССО\заговор против Залужного . Швец
рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ ( потому что именно США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАВАЛИ ЭТУ СТРУКТУРУ) перечень всех заслгу этих войск включая остров Змеиный
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04.11.2023 22:45 Відповісти
Боротьба з корупцією..далі можна не продовжувати...
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04.11.2023 22:17 Відповісти
І все таки кинула ложку гівна в зелену плісняву.
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04.11.2023 22:18 Відповісти
Ще б спитала: який поц міни зняв?
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04.11.2023 22:34 Відповісти
Мені одному дивно, вона що не дивиться вечірній боневтік зе - геваре вже всіх, і вся побєждю....
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05.11.2023 06:48 Відповісти
"боротьба з корупцією" - хрест на всіх решту "зелених кроках" про які "ззедент" поносив "зеленим" словом
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04.11.2023 22:21 Відповісти
Так Зеля же сказал что все уже сделано? Как же так?
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04.11.2023 22:22 Відповісти
Ми вражені реформами, які Україна провела посеред війни, - фон дер

Україна пройшла колосальний шлях і зараз виконує необхідні пункти для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Боротьба з корупцією, закон про лобіювання, зміцнення декларування доходів, рекомендації щодо нацменшин: фон дер Ляєн нагадала про незавершені реформи України

ніфіга не розумію!
в огороді бузина а в києві дядько?
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04.11.2023 22:23 Відповісти
Перекладаю:
Те, що ви ******* - це дуже добре. Але треба робити, а не ******* про це.
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04.11.2023 22:39 Відповісти
Ці пункти, як серпом по яйцях для владних "борцунів з корупцією"
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04.11.2023 22:24 Відповісти
Можно 1 пунктом. Зебильё на нары.
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04.11.2023 22:26 Відповісти
А зебабуїн сьогодні сказав, що Україна вже пройшла колосальний шлях! Чи то корупція зовсім не гідна уваги дрібничка не його думку?
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04.11.2023 22:28 Відповісти
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04.11.2023 22:29 Відповісти
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04.11.2023 22:37 Відповісти
Не сумнівною репутацією, Гогі судимий за шахрайство, в шахраїв репутації немає.
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05.11.2023 00:12 Відповісти
Командуючий сил ССП власними внутрішніми зусиллями готував групи спеціальних спецоперацій ,а їх забирали на лінію фронту в окопи...ІЦя конфліктна ситуація повторювалася й повторювалася- з розповідей Швецю людей на фронті. Там можна здогадатися хто улюбленець -генерал для ОПУ- той котрому надана державна спецхорона на відміну від відсутньої у Залужного .
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05.11.2023 01:10 Відповісти
Де вона побачила реформи?
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04.11.2023 22:29 Відповісти
А її декілька годин назад вже ледь не звинуватили в тому, що їй Зеленський хабаря дав.

Боротьба з корупцією це до речі багаторічна справа і повністю корупцію не вивести бо в основі неї лежить благородне бажання поділитися благами зі своїми кращими друзями чи родичами.

Навіть в Китаї вона є. А там за неї смертна кара.

Цікаво що далі буде після її візиту.
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04.11.2023 22:30 Відповісти
зарубіть собі на зеленому лобі,
шо боротьба з корупцією це не трандіти про коррупцію...
зрозуміли? - розійшлися...
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04.11.2023 22:31 Відповісти
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04.11.2023 22:40 Відповісти
Оглядаюсь по сторонах,у нас тут 9 з 10,мабуть,латентні корупціонери або дрібні крадіжники. Як з цього лайна вигрісти нашій країні - не розумію.
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04.11.2023 22:50 Відповісти
коли женщіна оглядається вона або мужчінку собі шукає або позиції ЗСУ...
ви по якій темі оглядаєтесь?
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04.11.2023 22:58 Відповісти
оптіміст я - думаю ви не **** і шукаєте мужчінку з ЗСУ?
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04.11.2023 23:05 Відповісти
транду не жалко? - вісім сов відказалися в те дупло літіти...
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04.11.2023 23:08 Відповісти
У дер Ляйнихи біполярочка. То вона каже, що Україна наробила стільки реформ під час війни(хйзна яких), а потім називає цілий список тих, що треба зробити.
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04.11.2023 22:33 Відповісти
на себе подивись, зеленополярочка,,,
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04.11.2023 22:34 Відповісти
Киш, бридкий лизоблюд.
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04.11.2023 22:39 Відповісти
зеленополярочка...
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04.11.2023 22:41 Відповісти
Це не біполярочка.

Ти хотів, щоб вона на весь Світ сказала, що грощі платників податків зливаються у сортир?
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04.11.2023 22:37 Відповісти
Але потужно прошланговані ЗЄрмаками реформи вражають. 😁
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04.11.2023 22:34 Відповісти
А, я здається розумію в чому річ. Чиновниця з Німеччини? Німці ніколи тобі не скажуть в обличчя щось різке. Навпаки будуть дуже люб'язно вести себе. Але це ніяк не впливає на згоду чи відмову. Вони дуже прискіпливі. І якщо їм не підійде щось - відмовлять.

Тільки дуже дуже люб'язно. Багатослівно побажавши успіхів на життєвому шляху.

Коротше дивіться на справи, що вона і її організація будуть робити далі.
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04.11.2023 22:35 Відповісти
Што?
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04.11.2023 22:38 Відповісти
Та они за три дня протянут любые законы. Аби вашi грошi, аби в Евросоюз. Только жить они по этим законам не собираются. У нас уже были переможные реформы: мусорская, судебная, медицинская... + антикоррупционных органов наплодили. Наслаждаемся теперь.
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04.11.2023 22:41 Відповісти
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04.11.2023 22:43 Відповісти
О-па. " Продовження навіть більш потужних зусиль у боротьбі з корупцією..." Так шо, бєня попал ?
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04.11.2023 22:52 Відповісти
в нас немає "боротьби з корупцією" - янукович скасував, а є "запобігання і протидія". Нажаль, тільки на папері і на словах.
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05.11.2023 03:05 Відповісти
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04.11.2023 22:54 Відповісти
Десь, я вже це чув.
Жіночка може до скону це повторювати.
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04.11.2023 23:30 Відповісти
Її купив за "рошенки" той, прізвище якого при владних називати заборонено, бо в них здоров1я псується, і руки валізи шукають. Бо ж Найреформаторний ясно сказав "ВСЕ ВИКОНАЛИ!"
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04.11.2023 23:49 Відповісти
Фрауфон дер Ляєн, кому ти там врираєш у зеленому відстойнику раді,для них це твоє бла - бла ,та іди нах
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04.11.2023 23:51 Відповісти
Зустрілася з всією ******** Троянського коня Х...... (Його Хрипатий сам завів на Банкову) ******* покивала з розумінням і розійшлася.
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05.11.2023 00:17 Відповісти
єслі шо - це не ХАМАС. Це наше МО.
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05.11.2023 01:27 Відповісти
Дивно, що у США, які є основним донором МО України, не розуміють очевидних речей. Треба наглухо глушити насамперед тіньового куратора цього піздєца єрмака і відганяти всю цю публіку від армії. Інакше ставка Байдена на перемогу виглядає безглуздо.
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05.11.2023 01:33 Відповісти
єрмак не є тіньовим куратором. Тому нейтралізація останнього мало що дасть: - поставлять іншого.
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05.11.2023 03:01 Відповісти
- Наріман, Енвер, Ахтем! Бістра суда, хароший должнасть в міністєрствє абарони єсть! Да - нэт? А? Родствєннікі в Криму в ФСБ? Ета нє важно! Паспарт старий нє вікінул? Атлічна, завтра на работа!
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05.11.2023 14:29 Відповісти
ще один нелох - Арахамія сьогодні зустрічав президентку Єврокомісії в кросівках Balenciaga за майже 49.000 грн.
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05.11.2023 02:01 Відповісти
Ну и что? Вам тоже хотелось бы такие кроссовки? Почитайте про зарплаты депутатов, они могут себе позволить.
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05.11.2023 04:37 Відповісти
ні, ніколи не хотів, і зараз не хочу. А ви?
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05.11.2023 12:28 Відповісти
У меня не такие, у меня для бега за 70 euro. Я так и не понял к чему вы про кроссовки тогда написали? Вопрос цены, на которой акцентировано внимание, или как?
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05.11.2023 13:13 Відповісти
ну так, питання ціни теж, хоча зазвичай зешобла на це незважає, бо вже складати нікуди, а вкладати стрьомно. Ну не Броуді ж донатити на F7... Журналістів у залі зараз нема, тому можно всі луивіттони на засідання носити вільно. Хоча, може йому абрамович їх подарував, тому на зустріч з президентом Європейської комісії можно навіть трусєля від балєнсіага надягнути.
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05.11.2023 13:27 Відповісти
Попробуйте не считать чужие деньги. Между поездкой с женой из Берлина в Париж и донатом на ЗСУ я выберу первое, хотя и регулярно доначу на ЗСУ. Мне Украина за мою жизнь подарила "ничего", но я ей помогаю настолько насколько я считаю нужным, и пока считаю необходимым. Но я никогда не поставлю ее выше собственного комфорта.
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05.11.2023 17:01 Відповісти
ви ніколи не зможете зрозуміти, що справа зовсім не в грошах, а у елементарній етиці. І в цьому між нами ментальна прірва, і не тільки у мові спілкування. І якщо Україна вам дала ціле "нічого", то не витрачайте час на українські пабліки, живіть собі німецьким життям.
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05.11.2023 17:11 Відповісти
У меня масса друзей осталось в Украине, у меня паспорт Украины. Я не хочу вас задеть, я просто не вижу проблемы в кроссовках.
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05.11.2023 17:37 Відповісти
в тому і різниця між нами - у нас різні проблеми. А схожість у паспорті і друзях в Україні поки що є.
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05.11.2023 17:47 Відповісти
Інтересно у чому конкретно вони "не погоджуються"?
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05.11.2023 04:19 Відповісти
Корупція- Це колиментярі на дорозі двохсотку дав а це називається розкрадання держави в особливо крупних розмірах.
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05.11.2023 04:20 Відповісти
А з цього все і починається.Вимагають у депутатів не красти чи давати хоборів но самі цим і займаються апотім "вони ворують міліонами і беруть взятки сотнями тисяч а я тіки 200 грв.дав."
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05.11.2023 11:26 Відповісти
Вона зверталась не до гоблінов з оп а до мудрого наріду,який обрав їх.Тіж самі звернення були і у 2014 році після виборів у раду.
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05.11.2023 11:22 Відповісти
 
 