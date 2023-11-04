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Немов SCALPелем пройшлись, - командувач Повітряних сил Олещук про ураження носія ракет "Калібр" у Керчі

микола,олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олещук написав у Телеграмі.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - зазначив генерал-лейтенант.

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись!", - додав Командувач Повітряних сил ЗСУ.

Як відомо, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

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завод (1029) Керч (193) крилаті ракети (1081) Повітряні сили (2772) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+24
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04.11.2023 22:43 Відповісти
+15
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04.11.2023 22:47 Відповісти
+13
Экологично - чтобы море не засорять
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04.11.2023 22:49 Відповісти
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Ермак уничтожает ССО\заговор против Залужного . Швец
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04.11.2023 22:42 Відповісти
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04.11.2023 22:43 Відповісти
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04.11.2023 22:47 Відповісти
Экологично - чтобы море не засорять
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04.11.2023 22:49 Відповісти
Ну от і дізнались якою ракетою!

Красівчики!
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04.11.2023 22:45 Відповісти
Як класно, що в нас Су-24 є.
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04.11.2023 22:45 Відповісти
то що там сталось
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04.11.2023 22:50 Відповісти
Мне сейчас больше интересно, какой урод построение на передке устроил? По которому прошлись орки ракетой.
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04.11.2023 22:51 Відповісти
Командир батальона\командир бригады. Кто то из них забыл что идет война.
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04.11.2023 23:04 Відповісти
кацапня, мо зразу у владік і ну його нагуй?
другий варіант самозатопитися як ірочні діди?
вірю, ви можете цей подвіх павтаріть у сімнадцятий раз
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04.11.2023 22:52 Відповісти
Всіх треба затопити. Щоб навіть флотилії чорноморської для історії не лишилось.
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04.11.2023 23:29 Відповісти
У Зарічному на Запоріжжі якийсь командир-дегенерат 3 жовтня влаштував шикування з нагоди дня ракетних військ і артилерії. Як результат стеження і нальоту кацапів 18 загиблих і 20 поранених. Совок вбиває.
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04.11.2023 22:54 Відповісти
Якого хрена ти це все під кожною новиною строчіш. Може ти - кацап?
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04.11.2023 23:48 Відповісти
А "сергей", це що, не кацап?! Ідина)(*й!
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05.11.2023 10:45 Відповісти
Окупаційні війська Росії, ймовірно, вдарили по українських військовослужбовцях 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких 3 листопада зібрали в прифронтовому селі Запорізької області для нагородження з нагоди дня ракетних військ та артилерії. За попередніми даними, загинули понад 20 бійців, пише "https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/4/7427221/ Українська правда " з посиланням на інформацію від військових у соціальних мережах та власне джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Як розповів один з військових у відео, офіцер вирішив урочисто нагородити бригаду, для чого зібрав захисників в одному місці на Запоріжжі. У формуванні сталася надзвичайна подія, унаслідок якої загинуло "дуже багато" воїнів і мирних українців.

Співрозмовник видання в МВС підтвердив це. За його даними, ворожий удар стався 3 листопада близько 10:00-11:00.

"Під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - передається в тексті.

Інцидент також підтвердило "https://t.me/suspilnenews/25722 Суспільне " з посиланням на два джерела в Збройних Силах України та представника місцевої влади на Запоріжжі. Видання не стало писати про кількість жертв, але також указало на наявність поранених.
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04.11.2023 22:56 Відповісти
Сам нагороджувач мабуть теж помер. Війна не прощає таких помилок.
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04.11.2023 22:59 Відповісти
Жаль, що деякі ракети збили. Видно на відео де знімали самі ж росіяни. Надіюся, що то були фальшиві цілі для відволікання протиповітряної оборони росіян.
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04.11.2023 22:57 Відповісти
Може ви би краще іскандери і їх командні пункти знищували, бо з того зєлєнського піара щось мало толку..
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04.11.2023 23:31 Відповісти
Таке враження, що була наводка когось з місцевих.
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04.11.2023 23:37 Відповісти
Думаю, що немає в цьому сенсу. Там все з супутника добре видно, і завтра покажуть фото з враженими доками
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04.11.2023 23:46 Відповісти
Не розумію пріоритетів. По Херсону прилітає по 50 кабів в день. Аеродромами кримським нічо не можна зробити? Правда там відосіків не буде...
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04.11.2023 23:57 Відповісти
Эта херня тоже могла бы по 8 калибров пулять
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05.11.2023 00:01 Відповісти
 
 