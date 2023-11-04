Немов SCALPелем пройшлись, - командувач Повітряних сил Олещук про ураження носія ракет "Калібр" у Керчі
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Олещук написав у Телеграмі.
"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - зазначив генерал-лейтенант.
"Молодці, немов SCALPелем пройшлись!", - додав Командувач Повітряних сил ЗСУ.
Як відомо, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
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рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ
Красівчики!
другий варіант самозатопитися як ірочні діди?
вірю, ви можете цей подвіх павтаріть у сімнадцятий раз
Як розповів один з військових у відео, офіцер вирішив урочисто нагородити бригаду, для чого зібрав захисників в одному місці на Запоріжжі. У формуванні сталася надзвичайна подія, унаслідок якої загинуло "дуже багато" воїнів і мирних українців.
Співрозмовник видання в МВС підтвердив це. За його даними, ворожий удар стався 3 листопада близько 10:00-11:00.
"Під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - передається в тексті.
Інцидент також підтвердило "https://t.me/suspilnenews/25722 Суспільне " з посиланням на два джерела в Збройних Силах України та представника місцевої влади на Запоріжжі. Видання не стало писати про кількість жертв, але також указало на наявність поранених.