Немов SCALPелем пройшлись, - командувач Повітряних сил Олещук про ураження носія ракет "Калібр" у Керчі

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олещук написав у Телеграмі.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - зазначив генерал-лейтенант.

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись!", - додав Командувач Повітряних сил ЗСУ.

Як відомо, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.