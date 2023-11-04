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Новини Війна
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Фон дер Ляєн у Раді українською подякувала за захист Європи: "росія ніколи не переможе у цій війні"

ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка здійснила неоголошений візит до Києва, українською мовою подякувала за мужність, з якою українці захищають від російської навали не лише свою свободу й незалежність, але й спільні європейські цінності.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні в Києві під час виступу перед депутатами Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли я стою у цій величній залі, моє серце сповнено емоцій. Захопленням вашою мужністю й стійкістю. Скорботою, за всі страждання, які росія принесла вашій улюбленій країні. Повагу, - за всю неймовірну законодавчу роботу, яку цей Парламент вже просунув вперед, навіть у часи, коли ви ведете екзистенційну війну. Але найсильнішим з усіх почуттів є вдячність. Вся Європа глибоко вдячна вам за все, що ви зробили з початку цієї жорстокої війни. Ви б’єтеся не лише за вашу свободу, за вашу демократію та майбутнє, але й за наші також. Ви б’єтеся за Європу. Це те, що ми з болем усвідомлюємо. Шановні члени Ради, шановний народ України, дуже дякую!", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Вона згадала про мурал, який створив на стіні Верховної Ради французький художник Крістіан Гемі на честь полоненого українського солдата Олександра Мацієвського, який перед розстрілом просто в обличчя російським катам вимовив свої останні слова – "Слава Україні!". Цей твір став нагадуванням про глибокий зв'язок між народами України та решти Європи, а також символом мужності та відданості.

"Коли Олександр дивився на своїх вбивць, на його обличчі не було страху. Він з гідністю стояв просто перед ними, і сказав два простих слова. Слова свободи. Слова гордості. Слова, які означають, що росія ніколи не переможе у цій війні. І віднині ці слова назавжди закарбувалися на цій стіні та у серцях всіх вільних людей світу: Слава Україні!", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що Олександр Мацієвський став народним героєм, тому що всі українці поділяють його дух, вони постали проти російської жорстокості. Перед проявом такої мужності є лише одна річ, яку маю зробити люди у решті Європи: стояти поряд із Україною так довго, як це буде необхідним.

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"Європа багато чого навчилася від України. Це те послання, яке ви чуєте недостатньо часто. Люди в Україні не мають потреби навчатися від європейців. Ви самі є європейцями. З початку цієї війни Україна довела так багато речей. Ви продемонстрували силу демократії. Ви показали силу своєї винахідливості. І ви продовжуєте демонструвати силу Європейських цінностей" - додала президентка Єврокомісії.

Автор: 

ВР (15048) допомога (8453) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+7
Зберіться всім Заходом. Дайте українській армії достатньо потужної та ******** зброї та чекайте перемоги. Інший варіант- продовжуйте надавати Україні допомогу чайними ложками та чекайте поки кацапня почне грабувати Європу фізично усіма способами.
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04.11.2023 23:13 Відповісти
+5
З огляду на те, що вже 300 років "росія не може перемогти" в словах цієї панянки є нотки оптимізму...
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04.11.2023 23:05 Відповісти
+4
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04.11.2023 23:46 Відповісти
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З огляду на те, що вже 300 років "росія не може перемогти" в словах цієї панянки є нотки оптимізму...
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04.11.2023 23:05 Відповісти
Скоропадський теж так думав.
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04.11.2023 23:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.11.2023 23:08 Відповісти
"Брехлива"... вибачте.

Мова набагато ліпше передає глибинний, емоційний сенс промовленого, ніж "языг". Просто тому, що вона набагато старша!
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04.11.2023 23:19 Відповісти
Зберіться всім Заходом. Дайте українській армії достатньо потужної та ******** зброї та чекайте перемоги. Інший варіант- продовжуйте надавати Україні допомогу чайними ложками та чекайте поки кацапня почне грабувати Європу фізично усіма способами.
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04.11.2023 23:13 Відповісти
100 % !, друже !
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04.11.2023 23:21 Відповісти
Як тільки побачать, що українська армія починає програвати - підкинуть ще кілька чайних ложок.
В усіх цих сльозливих промовах йдеться про те, що "росія не переможе", але і про перемогу України не дуже говорять. Мабуть, когось це дуже влаштовує.
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05.11.2023 12:16 Відповісти
"Повагу, - за всю неймовірну законодавчу роботу". Неймовірна - трохи не те слово. О)(уєнна.
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04.11.2023 23:27 Відповісти
А снарядів дасте? А літаків?
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04.11.2023 23:34 Відповісти
Шкільні автобуси.
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04.11.2023 23:37 Відповісти
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04.11.2023 23:46 Відповісти
шведские самоходки Арчер уже на фронте
год назад это казалось фантастикой
ловите кацапчики 155 мм
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04.11.2023 23:55 Відповісти
Але ракети "Таурус" з Німеччини поки що не надсилають.
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05.11.2023 00:16 Відповісти
Якщо чесно, заїб...и дякувальщики. Всі вони розуміють, що Україна закриває собою Європу, але навіть зброєю і ************ не хочуть забезпечити в достатній кількості і якості.
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05.11.2023 00:25 Відповісти
ще один нелох - Арахамія сьогодні зустрічав президентку Єврокомісії в кросівках Balenciaga за майже 49.000 грн.
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05.11.2023 02:00 Відповісти
не гуглиться фоточка! кумедний ти...
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05.11.2023 09:47 Відповісти
у всіх відкривається, а у тебе - ні. Кумедний ти.
https://twitter.com/qwest__/status/1720876326075129975
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05.11.2023 12:21 Відповісти
У фоточки має бути першоджерело!, а не якийсь твіттер чи фейсбук васі КВЕСТ )))
попробуй цю фотку сам погугли, можливо щось зрозумієш?
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05.11.2023 15:48 Відповісти
а шо, пригорає від зеленого жлобізму? Це добре, живіть з цим.
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05.11.2023 17:19 Відповісти
"россия никогда не победит в этой войне", и эта война будет длиться ВЕЧНО!
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05.11.2023 10:18 Відповісти
 
 