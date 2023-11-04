Фон дер Ляєн у Раді українською подякувала за захист Європи: "росія ніколи не переможе у цій війні"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка здійснила неоголошений візит до Києва, українською мовою подякувала за мужність, з якою українці захищають від російської навали не лише свою свободу й незалежність, але й спільні європейські цінності.
Про це Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні в Києві під час виступу перед депутатами Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли я стою у цій величній залі, моє серце сповнено емоцій. Захопленням вашою мужністю й стійкістю. Скорботою, за всі страждання, які росія принесла вашій улюбленій країні. Повагу, - за всю неймовірну законодавчу роботу, яку цей Парламент вже просунув вперед, навіть у часи, коли ви ведете екзистенційну війну. Але найсильнішим з усіх почуттів є вдячність. Вся Європа глибоко вдячна вам за все, що ви зробили з початку цієї жорстокої війни. Ви б’єтеся не лише за вашу свободу, за вашу демократію та майбутнє, але й за наші також. Ви б’єтеся за Європу. Це те, що ми з болем усвідомлюємо. Шановні члени Ради, шановний народ України, дуже дякую!", - наголосила президентка Єврокомісії.
Вона згадала про мурал, який створив на стіні Верховної Ради французький художник Крістіан Гемі на честь полоненого українського солдата Олександра Мацієвського, який перед розстрілом просто в обличчя російським катам вимовив свої останні слова – "Слава Україні!". Цей твір став нагадуванням про глибокий зв'язок між народами України та решти Європи, а також символом мужності та відданості.
"Коли Олександр дивився на своїх вбивць, на його обличчі не було страху. Він з гідністю стояв просто перед ними, і сказав два простих слова. Слова свободи. Слова гордості. Слова, які означають, що росія ніколи не переможе у цій війні. І віднині ці слова назавжди закарбувалися на цій стіні та у серцях всіх вільних людей світу: Слава Україні!", - сказала фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що Олександр Мацієвський став народним героєм, тому що всі українці поділяють його дух, вони постали проти російської жорстокості. Перед проявом такої мужності є лише одна річ, яку маю зробити люди у решті Європи: стояти поряд із Україною так довго, як це буде необхідним.
"Європа багато чого навчилася від України. Це те послання, яке ви чуєте недостатньо часто. Люди в Україні не мають потреби навчатися від європейців. Ви самі є європейцями. З початку цієї війни Україна довела так багато речей. Ви продемонстрували силу демократії. Ви показали силу своєї винахідливості. І ви продовжуєте демонструвати силу Європейських цінностей" - додала президентка Єврокомісії.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Мова набагато ліпше передає глибинний, емоційний сенс промовленого, ніж "языг". Просто тому, що вона набагато старша!
В усіх цих сльозливих промовах йдеться про те, що "росія не переможе", але і про перемогу України не дуже говорять. Мабуть, когось це дуже влаштовує.
год назад это казалось фантастикой
ловите кацапчики 155 мм
https://twitter.com/qwest__/status/1720876326075129975
попробуй цю фотку сам погугли, можливо щось зрозумієш?