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Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії про припинення вогню в Секторі Гази

блінкен,остін

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії переконати Ізраїль припинити вогонь у Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава американського Держдепу повідомив під час пресконференції з єгипетським і йорданським міністрами закордонних справ у місті Амман, передає Reuters.

Блінкен підкреслив, що пауза в боях лише дозволить палестинським бойовикам угруповання ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на ізраїльську державу, як це відбулося 7 жовтня.

"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це. Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", — додав держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньяху: обговорять "поточну кампанію проти ХАМАС", - CNN

Автор: 

Єгипет (392) Ізраїль (1660) Йорданія (36) Сектор Гази (190) Блінкен Ентоні (1157)


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04.11.2023 23:42 Відповісти
Терористи, не смикайтесь - скоро закінчаться!
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04.11.2023 23:52 Відповісти
А може брати мусульмани відкриють ворота на повну та врятують якомога більше біженців як це робить Європа?
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05.11.2023 00:02 Відповісти
"Братья", намного умнее ЕС. И прекрасно знают чем им грозит прием этих беженцев... Они учатся на чужих ошибках. А вот европейцам это еще предстоит пройти.
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05.11.2023 01:29 Відповісти
А Єгипет не бажає відкрити коридор для "братів-мусульман"? Ні, тади мочити євреї їх будуть "по месту жительства"
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05.11.2023 05:50 Відповісти
Дивна, дуже дивна ситуація....
Ізраїль тут як прикриття...наживка....
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05.11.2023 06:40 Відповісти
 
 