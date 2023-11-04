Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії про припинення вогню в Секторі Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії переконати Ізраїль припинити вогонь у Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава американського Держдепу повідомив під час пресконференції з єгипетським і йорданським міністрами закордонних справ у місті Амман, передає Reuters.

Блінкен підкреслив, що пауза в боях лише дозволить палестинським бойовикам угруповання ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на ізраїльську державу, як це відбулося 7 жовтня.

"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це. Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", — додав держсекретар.

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