Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії про припинення вогню в Секторі Гази
Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заклики Єгипту та Йорданії переконати Ізраїль припинити вогонь у Секторі Гази.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава американського Держдепу повідомив під час пресконференції з єгипетським і йорданським міністрами закордонних справ у місті Амман, передає Reuters.
Блінкен підкреслив, що пауза в боях лише дозволить палестинським бойовикам угруповання ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на ізраїльську державу, як це відбулося 7 жовтня.
"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це. Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", — додав держсекретар.
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Ізраїль тут як прикриття...наживка....