Пошкоджено корабель у сухому доці, - російське міноборони визнало ураження військового корабля в Керчі

Ввечері 4 листопада російське міноборони підтвердило факт ураження свого військового корабля, який зайшов у сухий док заводу в окупованій Керчі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси.

Як зазначають росіяни, завод було атаковано 15-ма ракетами, одна з яких влучила у корабель.

Відомо, що Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.