УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8215 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 711 55

Пошкоджено корабель у сухому доці, - російське міноборони визнало ураження військового корабля в Керчі

керч

Ввечері 4 листопада російське міноборони підтвердило факт ураження свого військового корабля, який зайшов у сухий док заводу в окупованій Керчі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси.

Як зазначають росіяни, завод було атаковано 15-ма ракетами, одна з яких влучила у корабель.

Пошкоджено корабель у сухому доці, - російське міноборони визнало ураження військового корабля в Керчі 01

Відомо, що Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Автор: 

Керч (193) корабель (1617) крилаті ракети (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
05.11.2023 00:11 Відповісти
+28
Тепер Аскольдова могила є і в Керчі...
показати весь коментар
05.11.2023 00:57 Відповісти
+22
13 сбили, единственное, что они умеют - сочинять сказки.
показати весь коментар
05.11.2023 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До *****, поки не буде нищено усе важливе на території москальщини!
показати весь коментар
05.11.2023 00:01 Відповісти
Та і я так думаю. Якщо дійсно 15 ракет, то краще б їх використати під Авдієвкою, але думаю що була пара-трійка.
показати весь коментар
05.11.2023 00:08 Відповісти
На одну ракеты идут 2 пустышки и реб)
показати весь коментар
05.11.2023 00:11 Відповісти
На відео атаки від самих росіян не було 15 ракет. Думаю росіяни в своєму повідомленні говорять неправду
показати весь коментар
05.11.2023 00:13 Відповісти
Такі да. Ми поки не маємо можливості шикувати. А жаль.
показати весь коментар
05.11.2023 00:19 Відповісти
13 сбили, единственное, что они умеют - сочинять сказки.
показати весь коментар
05.11.2023 00:05 Відповісти
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтртримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
показати весь коментар
05.11.2023 01:21 Відповісти
Наказ на звільнення Хоренка дав єрмак.
Це Хоренко рятував азовців, це він звільнив острів Зміїний, потім ССО першими звільняли Харківську область, бавовна в Брянську і Ростові, центри прийняття рішень в Криму, корабель з підводною лодкою...

https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного
показати весь коментар
05.11.2023 02:12 Відповісти
Звільнення Харьківської області - операція генерал-полковника Олександра Сирського.
показати весь коментар
05.11.2023 07:36 Відповісти
Заслуга дєрьмаковського холуя Сирського - це тисячі вбитих і поранених наших бійців в Бахмуті.
показати весь коментар
05.11.2023 11:31 Відповісти
От 3,14здуни. Про удари 15-ма ракетами одночасно поки що ми можемо тільки мріяти або я щось пропустив.
показати весь коментар
05.11.2023 00:05 Відповісти
Ви пропустили ADM-160 MALD, які запускають з МіГа пачкою в 10-14 од.
показати весь коментар
05.11.2023 07:34 Відповісти
Та не тринди - штуки чотири до одного МіГа кріпиться, не більше.
показати весь коментар
05.11.2023 07:54 Відповісти
Взагалі дякую, що звернули увагу. Щоб запустити 12-14 одиниць ADM-160, МіГів треба два.

Під це спеціальні пілони зроблені.

показати весь коментар
05.11.2023 08:50 Відповісти
У Статкомі ЗСУ також https://t.me/AFUStratCom/20919 зазначили: "Противник вдарив ракетою "Іскандер-М Джерело: Іскандер потрібно запрограмувати, а це час. А ще час після отимання інфи поки вона пройшла по команді. Я вже десь натрапляв в неті, що кацапам від моменту отримання координат до пуску потрібно від 15 до 24 годин. Навіть якщо врахувати що придрочились, то думаю 1-2 години для них недосяжний час для підготовки точного удару.
показати весь коментар
05.11.2023 13:44 Відповісти
Сховався у сухому доці, а все одно намочився.
показати весь коментар
05.11.2023 00:05 Відповісти
Навпаки - весла засохли. 😄
показати весь коментар
05.11.2023 08:55 Відповісти
Насправді там було 115 крилатих ракєт.
показати весь коментар
05.11.2023 00:05 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:48 Відповісти
115 тисяч.
показати весь коментар
05.11.2023 04:48 Відповісти
Прямо 15 ракет летіло і тільки дві попало точно в ціль. На відео ж видно що менше було ракет.
показати весь коментар
05.11.2023 00:06 Відповісти
Це мені нагадало 2022 рік початок битви за Херсон. Тоді в одну з ночей Хаймарси, які тільки недавно з'явилися в Україні атакували Антонівський міст. Росіяни заявили, що все збили.
Але майже одразу з'явилося в телеграмі відео, де всі ракети лягли прямо в міст.

Так і тут. Перебільшення своїх можливостей росіянами.
показати весь коментар
05.11.2023 00:11 Відповісти
Я конечно не специалист... Но 15 ракет это получается 15 самолетов должны были запускать? А как же сводки шойгу, где он несколько десятков самолетов уничтожил, за 2-3 недели? У нас вообще уже авиации не должно быть, никакой.
показати весь коментар
05.11.2023 00:11 Відповісти
Немає, взагалі...і просто "настамнет"
показати весь коментар
05.11.2023 05:55 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:11 Відповісти
Насправді це чудово. Але не відміняє того факту, що росіян потрібно проганяти з Криму, тому що їх знаходження там небезпечне для Півдня України
показати весь коментар
05.11.2023 00:15 Відповісти
Залишилось 15 кацапських військових суден. З них 7 ракетоносіїв.
показати весь коментар
05.11.2023 00:50 Відповісти
А ви помітили , наскільки буденно всі сприйняли новину про знищення наших артилеристів зі 128 бригади?
показати весь коментар
05.11.2023 08:33 Відповісти
А ви помітили, як суспільство в тилу вже звикло до війни "десь там"?
показати весь коментар
05.11.2023 08:57 Відповісти
чому не 100500 ракет
хоча вже прогрес, відразу казали що все все збили і тільки уламки впали в док, патєрь неть
показати весь коментар
05.11.2023 00:12 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:14 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
05.11.2023 00:17 Відповісти
Це як з револьвера стрільнути 15 куль не перезаряджаючі) Ще ж дрони та малюки.... Ну і уламки перетворилися таки у крилату. Далі буде?
показати весь коментар
05.11.2023 00:17 Відповісти
Там еще 100 томагавков было, все сбили
показати весь коментар
05.11.2023 00:25 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
05.11.2023 00:25 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:30 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:32 Відповісти
Крымские СМИ сели в лужу. Они то сообщили уже что все в порядке. Всегда ловятся на этом. Всегда торопятся отчитаться и успокоить вату не думаю что будет если правда вскроется.
показати весь коментар
05.11.2023 00:40 Відповісти
лучшая в мире САУ Арчер Швеция 155 мм уже на фронте
21 выстрел за 2,5 минуты
время перехода на боевой режим из походного 30 секунд
время перехода на походный режим из боевого 30 секунд
показати весь коментар
05.11.2023 00:42 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:49 Відповісти
Тепер Аскольдова могила є і в Керчі...
показати весь коментар
05.11.2023 00:57 Відповісти
"Как вы яхту назовете..." (с)
показати весь коментар
05.11.2023 09:09 Відповісти
панцырь кацапчикам не помог
показати весь коментар
05.11.2023 01:10 Відповісти
Аскольд, ти нє бил в Кєрчі? Ну і молчі.
показати весь коментар
05.11.2023 00:51 Відповісти
Малий ракєтний корабль "Аскольд" стал єщьо мєньше.
показати весь коментар
05.11.2023 01:01 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 01:17 Відповісти
В Керчи поражен российский ракетный корабль «Аскольд»
Прямо в доке.
показати весь коментар
05.11.2023 01:19 Відповісти
Можливо, потопили носій крилатих ракет "Калібр", http://t.me/MykolaOleshchuk/144 заявив Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
"Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов слідом за "Москвою"! А поки чекаємо на офіційне підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один із ************* кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
"Молодці, немов SCALPелем пройшлися! Також, спасибі зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь".

https://interfax.com.ua/news/general/945496.html
показати весь коментар
05.11.2023 01:54 Відповісти
Ну кацапи!
І яке відношення має Аскольд до паРаші, щоб його ім'ям називать кацапське корито!?
Врехливий народ і країна Брехні!
показати весь коментар
05.11.2023 05:43 Відповісти
Все дуже просто. 1 Сушка лупить дві Storm Shadow і навздогін їй 1 Міг лупить десь 12-14 ADM-160 MALD, які можут з себе хоч літак удавати, хоч стормшедоу - як запрограмуєш.

Ці AGM-160 MALD призначені прикривати фінальне "пірнання" на ціль. До фінального пірнання ракета стормшедоу йде на висоті 30-40 метрів над землею - по цій висоті кацапське ппо не в змозі працювати - а перед "пірнанням" трохи підіймається вище і там допомагають ці ADM-160.

Для порівняння - кацапські крилаті ракети літають на висоті 50-100 метрів, на таку вишину і деяке совкове/кацапське ппо бʼє.
показати весь коментар
05.11.2023 07:31 Відповісти
Помилка: замість "1 МіГ" у коментарі вище треба читати, як "2 МіГа".
показати весь коментар
05.11.2023 08:52 Відповісти
Аскольдова могила...
показати весь коментар
05.11.2023 07:35 Відповісти
Знатно бахало, аж дом трусило.
показати весь коментар
05.11.2023 08:10 Відповісти
Якщо бити по сухому доку, то треба було бити по його воротах. Тоді б і сухий док на довго б вивели з ладу.
показати весь коментар
05.11.2023 11:34 Відповісти
А який корабель там був?
показати весь коментар
05.11.2023 12:41 Відповісти
 
 