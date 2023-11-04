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Пошкоджено корабель у сухому доці, - російське міноборони визнало ураження військового корабля в Керчі
Ввечері 4 листопада російське міноборони підтвердило факт ураження свого військового корабля, який зайшов у сухий док заводу в окупованій Керчі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси.
Як зазначають росіяни, завод було атаковано 15-ма ракетами, одна з яких влучила у корабель.
Відомо, що Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
Топ коментарі
+28 Urs
показати весь коментар05.11.2023 00:11 Відповісти Посилання
+28 Олександр САТ РЕМ
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+22 Eight Wonder
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Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
Це Хоренко рятував азовців, це він звільнив острів Зміїний, потім ССО першими звільняли Харківську область, бавовна в Брянську і Ростові, центри прийняття рішень в Криму, корабель з підводною лодкою...
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного
Під це спеціальні пілони зроблені.
Але майже одразу з'явилося в телеграмі відео, де всі ракети лягли прямо в міст.
Так і тут. Перебільшення своїх можливостей росіянами.
хоча вже прогрес, відразу казали що все все збили і тільки уламки впали в док, патєрь неть
21 выстрел за 2,5 минуты
время перехода на боевой режим из походного 30 секунд
время перехода на походный режим из боевого 30 секунд
Прямо в доке.
"Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов слідом за "Москвою"! А поки чекаємо на офіційне підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один із ************* кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
"Молодці, немов SCALPелем пройшлися! Також, спасибі зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь".
https://interfax.com.ua/news/general/945496.html
І яке відношення має Аскольд до паРаші, щоб його ім'ям називать кацапське корито!?
Врехливий народ і країна Брехні!
Ці AGM-160 MALD призначені прикривати фінальне "пірнання" на ціль. До фінального пірнання ракета стормшедоу йде на висоті 30-40 метрів над землею - по цій висоті кацапське ппо не в змозі працювати - а перед "пірнанням" трохи підіймається вище і там допомагають ці ADM-160.
Для порівняння - кацапські крилаті ракети літають на висоті 50-100 метрів, на таку вишину і деяке совкове/кацапське ппо бʼє.