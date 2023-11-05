Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження росіян та 1 артилерійський засіб, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії Сил оборони по росіянах протягом 4 листопада 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника".
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В той час, коли політична влада падлючиться, намагаючись зберегти свої мародерськозрадницькі сраки, воїни роблять свою роботу , воїни гинуть , страждають від ран - ЯКИЙ ЖЕ СОРОМ МАТИ ТАКУ ВЛАДУ У СТОЛИЦІ!