Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження росіян та 1 артилерійський засіб, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії Сил оборони по росіянах протягом 4 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника".

Також читайте: Протягом доби 3 листопада авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 2 ЗРК, 32 склади, РЕБ та РЛС, - Генштаб