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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження росіян та 1 артилерійський засіб, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії Сил оборони по росіянах протягом 4 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника".

Також читайте: Протягом доби 3 листопада авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 2 ЗРК, 32 склади, РЕБ та РЛС, - Генштаб

Автор: 

авіація (4173) Генштаб ЗС (6794) артилерія (801)


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В той час, коли політична влада падлючиться, намагаючись зберегти свої мародерськозрадницькі сраки, воїни роблять свою роботу , воїни гинуть , страждають від ран - ЯКИЙ ЖЕ СОРОМ МАТИ ТАКУ ВЛАДУ У СТОЛИЦІ!
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05.11.2023 04:46 Відповісти
УМЕРОВ ТИ ВИКОНАВ ЗАБАГАНКУ ЗРАДНИКІВ ІНТРИГАНІВ -ХТО ТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО?
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05.11.2023 04:47 Відповісти
 
 