Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 090 осіб (+990 за добу), 5284 танки, 7375 артсистем, 9953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 090 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 305090 (+990) осіб,
танків - 5284 (+8) од,
бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,
артилерійських систем - 7375 (+12) од,
РСЗВ - 867 (+6) од,
засоби ППО - 570 (+2) од,
літаків - 322 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),
крилаті ракети - 1554 (+3),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,
спеціальна техніка - 1047 (+9).
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танкибезпілотники.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...