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Новини Війна
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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 090 осіб (+990 за добу), 5284 танки, 7375 артсистем, 9953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 090 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 305090 (+990) осіб,

танків - 5284 (+8) од,

бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,

артилерійських систем - 7375 (+12) од,

РСЗВ - 867 (+6) од,

засоби ППО - 570 (+2) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),

крилаті ракети - 1554 (+3),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,

спеціальна техніка - 1047 (+9).

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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 090 осіб (+990 за добу), 5284 танки, 7375 артсистем, 9953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) знищення (7593)


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Топ коментарі
+17
Єдина приємна ранкова новина це звіт Генштабу про знищення ворога. Слава ЗСУ !
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05.11.2023 08:19 Відповісти
+15
Минув 3542 день москальсько-української війни.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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05.11.2023 08:26 Відповісти
+11
Техніки мало,живої сили багато,все як у дідов
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05.11.2023 08:24 Відповісти
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Єдина приємна ранкова новина це звіт Генштабу про знищення ворога. Слава ЗСУ !
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05.11.2023 08:19 Відповісти
Техніки мало,живої сили багато,все як у дідов
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05.11.2023 08:24 Відповісти
******* приблизно.І часто навіть менше ніж насправді.Потім багато помирає.Але кацап то таке,за сталіна,запутіна,аби здохнути і нагадити сусідам
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05.11.2023 08:51 Відповісти
я думаю єто и так всем было понятно, подбили танчик,считают что - 3 каца,а один может и выжил и наоборот ,что к каждому подбегать прессофицеру и брать интервью как вы себя чувствуете и в какую статистику вас записывать?)
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05.11.2023 09:34 Відповісти
У їхніх теперішніх танчиках (Т-62 і раніші) екіпаж - 4 рила (там ще й заряджаючий).
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05.11.2023 10:03 Відповісти
Спостерігається плавний перехід до масованих м'ясних штурмів(техніка в (-), чумардоси в (+)
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05.11.2023 08:25 Відповісти
Павтарітєлі мля, як діди - зі штиками на танки безпілотники.
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05.11.2023 09:12 Відповісти
Минув 3542 день москальсько-української війни.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
показати весь коментар
05.11.2023 08:26 Відповісти
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05.11.2023 08:29 Відповісти
При тому лайні що витворяє жОПа Єрмака з військовими, і влізла у Генштаб можна вірити у такі цифри?
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05.11.2023 08:40 Відповісти
Тепер точно, друга армія в Україні та й та вже закачується. Перша, а це включно з пораненими, вже десь близько півтора мільйона, вже знищена повністю. Незабаром розпочнеться нова третя армія.
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05.11.2023 08:51 Відповісти
Малювати можна різні цифри, бумага все стерпить. Оцінювати треба по подіям на фронті, а там як говорить главком, глухий кут
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05.11.2023 09:02 Відповісти
Тому що в нас як і в них при владі люди з однаковим менталітетом. Злодії і хабарники. Коли говорять про "адін нарот" то в плані олігархів, корупції і беззаконня то тут ми, нажаль, дійсно "єдіниє"
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05.11.2023 10:47 Відповісти
а вот мой коммент и удалили... ну ладно, ладно. нет у нас никакой пропаганды. не на часи раскачивать лодку.
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06.11.2023 03:46 Відповісти
Мабудь так. В інфографіці warships (військові кораблі), а недобудованний тільки в перспективі стане військовим кораблем.
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05.11.2023 09:20 Відповісти
 
 