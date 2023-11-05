Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 090 осіб (+990 за добу), 5284 танки, 7375 артсистем, 9953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 090 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 305090 (+990) осіб,

танків - 5284 (+8) од,

бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,

артилерійських систем - 7375 (+12) од,

РСЗВ - 867 (+6) од,

засоби ППО - 570 (+2) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),

крилаті ракети - 1554 (+3),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,

спеціальна техніка - 1047 (+9).

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