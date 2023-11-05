Рашисти обстріляли Вовчанськ, Куп’янськ та Дворічну. Триває евакуація сімей з дітьми з низки громад на Куп’янщині
Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району.
"У селі Черкаські Тишки 51-річний цивільний чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху отримав поранення. Госпіталізований у вкрай важкому стані", - додає Синєгубов.
Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.
Триває евакуація сімей з дітьми з громад Куп'янського району, що перебувають під постійними обстрілами. Наразі з батьками евакуйовано 182 дитини. В населених пунктах, що перебувають під обстрілами, залишається 130 дітей
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