росія має достатній ракетний потенціал, може одночасно запустити до 56 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

росія ще зберігає потужний ракетний потенціал та одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Рівень ракетної загрози залишається високим попри розосередження російського корабельного угруповання після удару по судноремонтному заводу в Керчі та відсутність ракетоносіїв у Чорному морі", - зазначила Гуменюк.

Ворог має потенціал одночасно запускати до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

"Тут ворога недооцінювати не можна, у нього багато ракетоносіїв - і надводних, і підводних, які здані наносити ураження, готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони заховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що цим вони можуть наразити на серйозну загрозу свій особовий склад. Тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб оцінює як високий в постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування він підвищується", - сказала Гуменюк.

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