росія має достатній ракетний потенціал, може одночасно запустити до 56 ракет "Калібр", - ОК "Південь"
росія ще зберігає потужний ракетний потенціал та одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Рівень ракетної загрози залишається високим попри розосередження російського корабельного угруповання після удару по судноремонтному заводу в Керчі та відсутність ракетоносіїв у Чорному морі", - зазначила Гуменюк.
Ворог має потенціал одночасно запускати до 56 крилатих ракет типу "Калібр".
"Тут ворога недооцінювати не можна, у нього багато ракетоносіїв - і надводних, і підводних, які здані наносити ураження, готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони заховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що цим вони можуть наразити на серйозну загрозу свій особовий склад. Тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб оцінює як високий в постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування він підвищується", - сказала Гуменюк.
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Але немає політичної волі.
просто работают на врага
А ще крім "Нептуна" були успішні проекти "Вільха М" і ракети вироблялися, "Сапсан-Грім 2" і ракети вироблялися, і САУ "Богдана" пройшла всі випробовування і снаряди до неї вироблялися і РЗСО "Верба" і "Буревій" і ПТРК "Стугна", міномети "молот", бронежилети, катери та інше, то що це було і куди воно поділося? А це всього за 5 років піднято і поставлено в ЗСУ, при тому, що коли "бариги" прийшли до влади, то в казні було 106 тисяч і розікрадені золото-валютні резерви, майже всі міністри разом з премєром і президентом втекли до ворога, міліція кудись поділася, горів вже Крим і окремі регіони Донецької та Луганської областей. Створювалися "ХНР" в Харкові, "ННР" в Миколаєві, "Кулікове поле" в Одесі, колотнеча в Херсоні, Дніпрі та інших містах. І та влада вистояла, утримала економіку, звільнила половину захоплених ворогом терииторій. Десь так. А ці, "зелені(слуги і риги), прийшли при росту економіки, коли державні підприємства давали мільярдні прибутки, при відновленій армії, при насищеній казні мальярдами гривень і виграних судах у "Газпрому" мільярдів доларів США, при роботі,як годинник "Прозоро", при введеному електронному декларуванню та інше і буквально за рік "слуго-риги" все знищили, і підприємства, і "Прозоро" і декларування і бюджетні гроші, відвели армію з облаштовааних укриттів, заборонили стріляти, розмінувати те, що притомні військові замінували. Заривали і продовжують заривати мільярди в дороги, а при повітряній тривозі представники Прензидента на місцях не забувають казати, щоб всі йшли в укриття. А де ті укриття не перевіряли? Мені щоб добігти до укриття, то буду стрертий в пиляку, якщо реально прнилетить, бо навіть не знаю, де вони є. На передовій немає надійних укріплень для військових, недавно розмовляв з декількома, так вони найняли екскаватор, купили ліс і самі зробили собі укриття, а Володя Боневтік продовжує заривати мільярди в дороги. Я розумію, що дороги потрібні, але не тоді, коли потрібьніше сьогодні захистити військових, громадян, міста і села, виготовити ракети і безпілотники, чи все життя будемо ховатися??? Я Вас не образив?
Так потроху, і весь флот рф у чорному морі залишиться без каліброносців.
Хоча теоретично, їх можно переганяти з Балтійського чи каспійського морів (через волгодоеський-канал, Азовське море та керченську протоку), але мала глибина азову дозволяє прохід лише малим десантними кораблям...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_ВМФ_России#Корабельный_состав_Черноморского_флота
В этом году ситуация пока следующая сентябрь, октябрь и начало ноября обошлись без массированных ударов. Рашисты копят ракеты это очевидно и возможно смогут с второй половины ноября по вторую половину февраля три месяца (а не пять) обстреливать Украину ракетами. Для этого у них найдет 350+- ракет с учётом изготовления новых.
Это в четыре раза меньше ракет, чем они выпустили в прошлом году, при более высокой плотности украинского ПВО и более новых комплексах на дежурстве.
ХВАТИТ уже НЫТЬ.
Вам же сказали Вийна буде роками, Воюваты будуть вси - вы, что всё это время собиратесь ныть?