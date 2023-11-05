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росія має достатній ракетний потенціал, може одночасно запустити до 56 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

калібр

росія ще зберігає потужний ракетний потенціал  та одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Рівень ракетної загрози залишається високим попри розосередження російського корабельного угруповання після удару по судноремонтному заводу в Керчі та відсутність ракетоносіїв у Чорному морі", - зазначила Гуменюк.

Ворог має потенціал одночасно запускати до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

"Тут ворога недооцінювати не можна, у нього багато ракетоносіїв - і надводних, і підводних, які здані наносити ураження, готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони заховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що цим вони можуть наразити на серйозну загрозу свій особовий склад. Тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб оцінює як високий в постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування він підвищується", - сказала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські керовані авіабомби є головною проблемою на Півдні, - Гуменюк

Автор: 

ракети (4078) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+6
А за ''вангуванням'' буданова кацапські ракети мали ще тоді закінчитися..
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05.11.2023 09:08 Відповісти
+3
Тому Генерал ООС був переведений туди,бо навіть "наполеон" розуміє,що буданов тільки може розсмішити коміка,а не вести розвідку
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05.11.2023 09:23 Відповісти
+3
Крім тих підприємств, були інші секретні КБ, які тихо вмерли післи виходу України з срср. А документація ж нікуди не ділась, хоч ті могли випускати. Я в такому трохи встигла попрацювати й точно знаю, що документація не була не вивезена ні знищена. Та й інженери, що розробляли нікуди не поділись, просто фінансувати нікому стало.
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05.11.2023 09:50 Відповісти
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А за ''вангуванням'' буданова кацапські ракети мали ще тоді закінчитися..
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05.11.2023 09:08 Відповісти
Тому Генерал ООС був переведений туди,бо навіть "наполеон" розуміє,що буданов тільки може розсмішити коміка,а не вести розвідку
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05.11.2023 09:23 Відповісти
З те, що не дали піаритися Буданову, бо ті цілі про які він розповідав, знищували військові ССО, Боневтік одним розчерком пере6а і одного аркуша паперу, звільнив їх керівника. Ніби перевів його під керівництво Буданова, який під міністром оборони. Про яйця по 17 грн. Буданов чомусь мовчав. Я думю, що у генерала злищилася образа на зеляєрмаковське шапіто і військові не дурні, вони також це запам'ятали назавжди. Вони давали присягу народу України, а не єрмакозелям. Вони військових ССО переплутали з безголовими 73%.
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05.11.2023 09:33 Відповісти
Мож ракети і скінчилися - ті скінчилися шо було до 2022 виробленні , але ж кацапи і далі клепають ці гребанні ракети.
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05.11.2023 09:36 Відповісти
Наврядчи. Завод з виробництва морських ракет знаходяться в красноярськ і новосибірську. А на такі відстані нам нічим вибухівку доставити (ракет на 3000+км нема ні у нас, ні у партнерів, а бпла на такі відстані не літають)
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05.11.2023 10:01 Відповісти
"Наврядчи." - шо ракети шо виробленні до 2022 року(закінчилися), чи може ви шось інше маєте на увазі?
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05.11.2023 10:05 Відповісти
Маю на увазі, що по місцях виробництва калібрів, нам нічим завдати удару. Тобто калібри будуть виготовлятися нескінченно. З контрабандних комплектуючих, ясна річ
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05.11.2023 10:09 Відповісти
Зрозумів - але знаєте шо , красноярск не Сіріус - а це означає шо туди шоб добратися не тре варп- двигун використовувати, такшо - такшо.
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05.11.2023 10:12 Відповісти
Ще стратегів додайте. Півтора місяця майже не запускали нічого
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05.11.2023 09:13 Відповісти
1 вересня 1445 на сьогодні 1554 маємо 109 збитих крилатих ракет, звісно якщо враховувати що таку кількість кацапи запускали за день, два, то це нічого.
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05.11.2023 09:37 Відповісти
Для масового пуску одночасно зі стратегів, кораблів, балістик і шахедів, то на кілька днів цілком вистачить. І боюся, що вони це і збираються влаштувати. А масові пуски там і залізний купол не витримує в Ізраїлю
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05.11.2023 09:47 Відповісти
А ще іскандери , усілякі X ,біля фронту С300 .Весело!
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05.11.2023 09:27 Відповісти
Та невже, а Арестович казав, що закінчилися. Ще в прошлому році Скоро два роки, де свої власні
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05.11.2023 09:36 Відповісти
Куди братися росії із тисячами пропагандонов, у нас один Боневтік кожного вечора, бідолага, трудиться в поті обличчя, з п'ятого дубля, але все-таки робить відос, що ми ось-ось... і що там, на росії одні алкаші, американці дайте, Шольц сосіска... і мабуть на його думку нашим ЗСУ не потрібні наші ракети, безпілотники, РЕБ, а потрібні дорогі асфальтні дороги і брусчатка, барабани і дорогі самоскиди та асфальтоукладчики для "Великого крадівництва". Непогана логіка у Боневтіка, так 73%?
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05.11.2023 09:38 Відповісти
Не ,ну реально, Україна, годувала 30ть років усілякі Південмаши, Хатьковскі ,та Київськи інстітути, а де власни ракети Вы хоть уявляєте скільки вони за цей час отримали грошей на усілякі Морськи старти та інше, панове де ракети
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05.11.2023 09:41 Відповісти
Крім тих підприємств, були інші секретні КБ, які тихо вмерли післи виходу України з срср. А документація ж нікуди не ділась, хоч ті могли випускати. Я в такому трохи встигла попрацювати й точно знаю, що документація не була не вивезена ні знищена. Та й інженери, що розробляли нікуди не поділись, просто фінансувати нікому стало.
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05.11.2023 09:50 Відповісти
Інженерии теж не вічні. Старіють, і помирають від інсультів, інфарктів на онкології. Безробітні інженери з розграбованих в ході приватизації підприємств оборонпрому спиваються, йдуть тогрувати на базар. Або, хто більш спритний, відкриває свій бізнес, абсолютно не пов'язаний з оборонкою, або збриваються на рашку за довгим ржублем, завербовані кассапами. Тому кадрова проблема теж існує. Молодь не хоче вступати в університети на факультети, пов'язані з виробництвом зброї. Молодь хоче сидіти в теплих амстердамських чи талліннських офісах і наманікюреними пальцями писати код для комп'ютерних програм чи малювати інтернет-сайти під замовлення.
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05.11.2023 10:06 Відповісти
Було б бажання. В тому КБ була переважно молодь, навіть на теперішній час ще не пенсійного віку. А вони як раз були розробниками. Просто, хто хоче щось зробити - шукає спосіб, а хто не хоче - шукає відмазки. Он в Києві можна заводи, що до ВПК раніш відносились знову повернути - там величезні площі, приміщення цехів наземні, підземні. Не треба вигадувати колесо, просто закупити обладнання й безробітних навчити на ньому працювати. І у безробітних буде робота, бюджету легше. І власне виробництво дешевше. І ходити з простягнутою рукою не треба.

Але немає політичної волі.
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05.11.2023 10:48 Відповісти
они не были, они есть.
просто работают на врага
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05.11.2023 12:39 Відповісти
У зеленому асфальті!
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05.11.2023 10:00 Відповісти
У зеленського запитай, як він нищив оборонку з 2019 року і нищить її досі.
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05.11.2023 10:14 Відповісти
Навіщо Ви знову пишите 30 років? Це виходить, що до Боневтіка ніхто нічого не робив, тільки знищував? Та ні, шановний пане, не всі вірять написаному, а мають можливість думати і порівнювати. Так ось, чомусь з 2014 року і до 2019 року успішно дороблений проект ракети "Нептун", яка пройшла всі випробовування і вже до кінця 2019 року мали стати на чергування два дивізіона. То де вони? А пройшло з 1991 року всього 23 роки, коли знищували нашу армію, а далі 5 років з 2014 і по 2019 рік пішло відродження, але з 2019 і по 2022 рік армія знищувалася точно так, як при януковичу. Тільки при януковича були призначені громадяни росії керівниками СБУ і МО, а при Боневтіку тільки в СБУ було заведено десятки ворогів України і громадян росії, які займалися тим, що колись лебідь і якименко. Ще вся ОПа наповнена виключно бувшими "ригами" антимайданівцями, які фальшували справи на Майданівців.
А ще крім "Нептуна" були успішні проекти "Вільха М" і ракети вироблялися, "Сапсан-Грім 2" і ракети вироблялися, і САУ "Богдана" пройшла всі випробовування і снаряди до неї вироблялися і РЗСО "Верба" і "Буревій" і ПТРК "Стугна", міномети "молот", бронежилети, катери та інше, то що це було і куди воно поділося? А це всього за 5 років піднято і поставлено в ЗСУ, при тому, що коли "бариги" прийшли до влади, то в казні було 106 тисяч і розікрадені золото-валютні резерви, майже всі міністри разом з премєром і президентом втекли до ворога, міліція кудись поділася, горів вже Крим і окремі регіони Донецької та Луганської областей. Створювалися "ХНР" в Харкові, "ННР" в Миколаєві, "Кулікове поле" в Одесі, колотнеча в Херсоні, Дніпрі та інших містах. І та влада вистояла, утримала економіку, звільнила половину захоплених ворогом терииторій. Десь так. А ці, "зелені(слуги і риги), прийшли при росту економіки, коли державні підприємства давали мільярдні прибутки, при відновленій армії, при насищеній казні мальярдами гривень і виграних судах у "Газпрому" мільярдів доларів США, при роботі,як годинник "Прозоро", при введеному електронному декларуванню та інше і буквально за рік "слуго-риги" все знищили, і підприємства, і "Прозоро" і декларування і бюджетні гроші, відвели армію з облаштовааних укриттів, заборонили стріляти, розмінувати те, що притомні військові замінували. Заривали і продовжують заривати мільярди в дороги, а при повітряній тривозі представники Прензидента на місцях не забувають казати, щоб всі йшли в укриття. А де ті укриття не перевіряли? Мені щоб добігти до укриття, то буду стрертий в пиляку, якщо реально прнилетить, бо навіть не знаю, де вони є. На передовій немає надійних укріплень для військових, недавно розмовляв з декількома, так вони найняли екскаватор, купили ліс і самі зробили собі укриття, а Володя Боневтік продовжує заривати мільярди в дороги. Я розумію, що дороги потрібні, але не тоді, коли потрібьніше сьогодні захистити військових, громадян, міста і села, виготовити ракети і безпілотники, чи все життя будемо ховатися??? Я Вас не образив?
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05.11.2023 10:44 Відповісти
Харьківськи
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05.11.2023 09:43 Відповісти
Цікаво. Враховуючи, що на ракетоносіях по 8 ракетних установок, то в строю лише 7 ракетоносіїв? В Чорному морі у ріф було 6 підводних човнів з калібрами, один наші знищили, лишилось 5. Два інші ракетоносії - це великі або малі ракетні кораблі...
Так потроху, і весь флот рф у чорному морі залишиться без каліброносців.
Хоча теоретично, їх можно переганяти з Балтійського чи каспійського морів (через волгодоеський-канал, Азовське море та керченську протоку), але мала глибина азову дозволяє прохід лише малим десантними кораблям...
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05.11.2023 10:07 Відповісти
Не "лише сім ракетоносців", правильно АЖ сім ракетоносців. Плюс купа ракет іншого типу, призначені для повітряних носіїв, є деталі, щоб ремонтувати поломки та проводити регламентні заміни зношених компонентів. А також повно персоналу на аеродромах, які вміють готувати літаки для виконання пусків, є штат пілотів, здатних виконувати ці завдання і чергувати позмінно. Тому, окрім ударів по місцях дислокації залізяччя, слід нищити живу силу кассабів, прямо чи опосередковано пов'язаних з військовою авіацією. Чи будуть ефективно виконувати бойові вильоти рашистські пілоти, бортмеханіки, штурмани-оператори бортових систем озброєння, якщо напередодні, скажімо, хоч один (чи всі) з їх близьких родичів був підірваний, отруєний в тилу, у їх власних квартирах, в магазині СБУ-никами? Рашистські пілоти мають підриватись у ліфтах, згорати заживо у своїх автівках, здихати від смертельної дози бойової отруйної речовини в пляшці вина на святкуванні дня народження, задихатись у калюжі власної сечі і блювотиння, дивитись як конають їх діти, матері і дружини.
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05.11.2023 10:21 Відповісти
Мабуть підводні човни Гуменюк не вважає. "Макаров" пошкоджений. Тоді в складі ЧФ залишається дійсно 7 ракетоносіїв "калібрів".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_ВМФ_России#Корабельный_состав_Черноморского_флота
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05.11.2023 11:07 Відповісти
А Буданов що, хрустальний шар загубив у кабінеті?
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05.11.2023 10:13 Відповісти
запустити-то мосКАЛі може і можуть 50 калібрів за раз, а скільки виробляють за раз?
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05.11.2023 11:06 Відповісти
абристович казав, що чере 2 тижня і фсьо, ракети у кацапів закінчаться. і це все на *********** телемарафоні. зелена падлюка з своїм марафоном таким чином готує здати Україну рашистам. Слава ЗСУ!
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05.11.2023 11:33 Відповісти
Напоминаю, что в прошлом году начиная с конца сентября месяца наносились массированные ракетные удары по всей территории Украины до НЕСКОЛЬКИХ сотен ракет в месяц. На протяжении октября, ноября, декабря, января и частино февраля. За пять месяцев по Украине выпустили более 1300 ракет.
В этом году ситуация пока следующая сентябрь, октябрь и начало ноября обошлись без массированных ударов. Рашисты копят ракеты это очевидно и возможно смогут с второй половины ноября по вторую половину февраля три месяца (а не пять) обстреливать Украину ракетами. Для этого у них найдет 350+- ракет с учётом изготовления новых.
Это в четыре раза меньше ракет, чем они выпустили в прошлом году, при более высокой плотности украинского ПВО и более новых комплексах на дежурстве.
ХВАТИТ уже НЫТЬ.
Вам же сказали Вийна буде роками, Воюваты будуть вси - вы, что всё это время собиратесь ныть?
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05.11.2023 13:40 Відповісти
 
 