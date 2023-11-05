УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8131 відвідувач онлайн
Новини
1 264 7

Ворог обстрілює прикордоння та намагається використовувати ДРГ на Сумщині, - Держприкордонслужба

рф,дрг

Наразі ворог на кордоні з нашою державою не припиняє обстріли, від яких найбільше потерпають Чернігівська, Сумська та Харківська області.

На Сумщині прикордонники фіксують намагання ворога використовувати ДРГ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з росією значно інша. Напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі своєї території України. Наприклад, за минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", - сказав Демченко.

Також читайте: РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі в рамках ротації і нових не заводила, - Держприкордонслужба

За його словами, українські воїни розуміють загрозу застосування ДРГ та максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли. Для викриття ДРГ застосовують БПлА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів образу відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону.

За даними речника ДПСУ, за останній час ситуація на кордні з Білоруссю не змінилася та залишається контрольованою з боку ДПСУ.

Також читайте: Близько 100 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - речник ДПСУ Демченко

"Ми не відмічаємо того, що у росії на теорії РБ є якість сили, здатні здійснити якісь дії стосовно України. Певний час тому росія вивела свої підрозділи з Білорусі, які перебували на білоруських полігонах – проходили навчання або підготовку. У рамках нових ротацій РФ у РБ військових не завозить", - додав речник ДПСУ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Сумська область (3892) Демченко Андрій (361) ДРГ (112)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любі цензорята, зробіть щоб можно було заходить на сайт через фейсбук. Непрацює ця функція уже тривалий час
показати весь коментар
05.11.2023 11:01 Відповісти
Єдині новини? Усі знають про усе, та іще з ноткою брехні
показати весь коментар
05.11.2023 11:07 Відповісти
Лізуть і лізуть! Отримали по пиці і всеодно лізуть. Наче щури з тонучого корабля.
І тут проблема не у путіні, шойгу чи патрушеві з герасимовим. Це усі московити. Та сама ситуація в Секторі Гази: ХАМАС=Палестина. І знищити тероризм що там, що на московії, при цьому не чіпати так зване "мирне населення", просто не можливо.
показати весь коментар
05.11.2023 11:17 Відповісти
Безвізовий режим також зроби свою справу.Ну тепеер,може коли в ЄС вступить Україна ,то змусять закрити кордон,якщо війна з 2014року не навчила.
показати весь коментар
05.11.2023 11:23 Відповісти
Постійні обстріли і дрг але не зона бойових дій 👍
показати весь коментар
05.11.2023 11:31 Відповісти
Треба не відганяти вогнем. Трошки почекати. Відрізати від "дороги дАмой", і знищити. Або полонити. Треба міняти тактику боротьби з ворогом. Пасивна оборона призводить до нарощування бажання ворога лізти і лізти. Повторюємо помилки "перемир'я на Донбасі". І що в підсумку маємо ? Ворог знахбнів, бачачи беззубість України. Пішли вабанк - війною.
показати весь коментар
05.11.2023 12:11 Відповісти
Характерно що на кордоні офіційно нема бойових дій, лише стабілізаційні. А це бойові і виплати родинам загиблих, котрих дуже і дуже багато.
показати весь коментар
05.11.2023 12:30 Відповісти
 
 