Ворог обстрілює прикордоння та намагається використовувати ДРГ на Сумщині, - Держприкордонслужба

Наразі ворог на кордоні з нашою державою не припиняє обстріли, від яких найбільше потерпають Чернігівська, Сумська та Харківська області.

На Сумщині прикордонники фіксують намагання ворога використовувати ДРГ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з росією значно інша. Напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі своєї території України. Наприклад, за минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", - сказав Демченко.

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За його словами, українські воїни розуміють загрозу застосування ДРГ та максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли. Для викриття ДРГ застосовують БПлА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів образу відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону.

За даними речника ДПСУ, за останній час ситуація на кордні з Білоруссю не змінилася та залишається контрольованою з боку ДПСУ.

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"Ми не відмічаємо того, що у росії на теорії РБ є якість сили, здатні здійснити якісь дії стосовно України. Певний час тому росія вивела свої підрозділи з Білорусі, які перебували на білоруських полігонах – проходили навчання або підготовку. У рамках нових ротацій РФ у РБ військових не завозить", - додав речник ДПСУ.