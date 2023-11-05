Побиття військового у відділі поліції Києва: ДПСУ підтверджує, що він повертався у місце розташування з лікарні

Державна прикордонна служба виступає за об’єктивне розслідування ситуації довкола побиття військового-прикордонника у відділі поліції Києва.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почало внутрішнє розслідування. ДПСУ підтверджує, що на моменту інциденту прикордонник повертався у місце розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті акубаротравми (контузії).

Демченко також уточнив, що інцидент стався у районі залізничного вокзалу у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер військовий Юрій Куприч, якого побила група людей на Одещині

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Поліція розпочала перевірку.

Також повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.