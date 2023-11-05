Побиття військового у відділі поліції Києва: ДПСУ підтверджує, що він повертався у місце розташування з лікарні
Державна прикордонна служба виступає за об’єктивне розслідування ситуації довкола побиття військового-прикордонника у відділі поліції Києва.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почало внутрішнє розслідування. ДПСУ підтверджує, що на моменту інциденту прикордонник повертався у місце розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті акубаротравми (контузії).
Демченко також уточнив, що інцидент стався у районі залізничного вокзалу у Києві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Поліція розпочала перевірку.
Також повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.
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Я все правильно зрозумів?
МВС . Багато структур , а керує татаров з ОПкі.
мусорняперсонажі, котрі не їдять маринованих помідорів?
А те, що зараз на вулицях та на автомобільних дорогах процвітає поліцейський "безпредєл", щось мовчим. Побиття людей - для них наразі звичайна практика. Бо безкарні.
На жаль, не пристрелив таке чмо, на блок посту в той час. І чому досі не на передовій? Чи квакати з дивану зручніше.
поліціїміліції Києва