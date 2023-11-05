На Таврійському напрямку росіяни продовжують тактику "м’ясних штурмів", ЗСУ ліквідували за добу 413 окупантів, - Сили оборони

На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав вісім авіаційних ударів та 26 артобстрілів. Також відбулося 42 бойові зіткнення, більшість з яких — поблизу Мар’їнки. Варто сказати, що ворог продовжує тактику "м’ясних штурмів" та береже свою техніку

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Загалом у зоні відповідальності нашого угруповання окупанти втратили 413 осіб, 1 окупант здався в полон", - йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони знищили 12 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА, 2 автомобілі та 3 склади боєприпасів.

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