УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8121 відвідувач онлайн
Новини
1 501 9

За добу ворог скинув 50 КАБів на Херсонщину, - Сили оборони Півдня

каб

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України залишається напруженою. В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, протягом доби противник завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок ударів зруйновано черговий заклад освіти в одній з прибережних громад.

"Ворог продовжує атакувати FPV-дронами, зафіксували 3 таких, та скидає з БпЛА інших модифікацій осколкові боєприпаси – таких випадків за добу облікували 35. Саме такими снарядами поранено 2 людей. За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Увечері окупанти обстріляли Херсон, загинула людина. Вночі скинули авіабомбу на школу (оновлено). ВIДЕО

За даними Сил оборони Півдня, по місту Херсону ворог вдарив 4 рази, двічі обстріляний Очаків, також під вогнем окупантів були Тягинка й Кочкарівка. Внаслідок артилерійських обстрілів загинув 1, поранено 5 цивільних та представник Національної поліції, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватні будинки, 2 будівлі крамниць та автомобіль.

Також зазначається, що Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань.
За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:
- 16 окупантів;
- 1 гармата.
Знищено 1 спостережний пункт.

Автор: 

бомба (236) Херсонська область (5888)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У відповідь Зелох зробив 50 занюхів і заявив, що все одно вірить у перемогу.
показати весь коментар
05.11.2023 13:29 Відповісти
І тількі він!!! Як ніхто.
показати весь коментар
05.11.2023 13:39 Відповісти
Навіщо писати маячню з кацапськими наративами? Армія працює і досить успішно відстрілює артилерію на лівому березі Херсону. Робить вилазки через Дніпро, тримає плацдарми. Навіщо ви принижуєте армію? и ж пишете, що тільки наркоман вірить в перемогу ЗСУ.
показати весь коментар
05.11.2023 13:42 Відповісти
Закордоном чи у бункері дуже легко вірити у перемогу. Казки про те, що "успішно відстрілюємо артилерію" і ледь не всю скоро вистріляємо, а тоді буде мега-прорив я чую десь з середини літа. Тим не менш літо минуло, скоро вже зима, але не кожного дня чи 2 рази на день звіти про те як обстріляли Херсон і хтось загинув.
Вилазки і тому подібне - це сугубо тактичні дії, які відбуваються з обох боків, рішучого значення вони не мають ніякого. Та й хіба я якось заперечував цю тактичну возню? Вона є, буде і може йти хоч роками. Але не веде до перемоги.
Вірити можна в що завгодно, але є об'єктивна реальність.
показати весь коментар
05.11.2023 13:51 Відповісти
А ви з армії пишете? Чи маєте доступ до всієї інформації на фронті?

Прапорець біля ніку на форумі не показник істини в коментарі. Якщо я поставлю інтернет український в роумінгу прапорець буде український як і у вас. Але що мої що ваші коментарі істиною в останній інстанції не стануть.
показати весь коментар
05.11.2023 13:57 Відповісти
А ви з армії пишете? Чи маєте доступ до всієї інформації на фронті?

До чого ці безглузді синтенції про прапорці, навіщо ви взагалі відповідали, якщо не здатні по суті діалог вести? Аби висловити своє "фе" і тільки?
показати весь коментар
05.11.2023 14:04 Відповісти
всі західні змі кричать що Ізраіль бомбить газу,
тут параша щодня бомбить в 100 разів більше і ніякі змі про це не пишуть,

нахера робили держ змі англійською непонятно
показати весь коментар
05.11.2023 14:19 Відповісти
Для розпилу бабла та заради теплих посад для "потрібних" людей.
показати весь коментар
05.11.2023 14:22 Відповісти
 
 