За добу ворог скинув 50 КАБів на Херсонщину, - Сили оборони Півдня

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України залишається напруженою. В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, протягом доби противник завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок ударів зруйновано черговий заклад освіти в одній з прибережних громад.

"Ворог продовжує атакувати FPV-дронами, зафіксували 3 таких, та скидає з БпЛА інших модифікацій осколкові боєприпаси – таких випадків за добу облікували 35. Саме такими снарядами поранено 2 людей. За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Увечері окупанти обстріляли Херсон, загинула людина. Вночі скинули авіабомбу на школу (оновлено). ВIДЕО

За даними Сил оборони Півдня, по місту Херсону ворог вдарив 4 рази, двічі обстріляний Очаків, також під вогнем окупантів були Тягинка й Кочкарівка. Внаслідок артилерійських обстрілів загинув 1, поранено 5 цивільних та представник Національної поліції, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватні будинки, 2 будівлі крамниць та автомобіль.

Також зазначається, що Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

- 16 окупантів;

- 1 гармата.

Знищено 1 спостережний пункт.