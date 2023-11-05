На фронті загинув Юрій Глодан, який 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі втратив тримісячну доньку і дружину
На війні загинув Юрій Глодан, який 23 квітня 2022 втратив родину, коли російська ракета влучила в ЖК "Тірас" в Одесі.
Про це повідомив одеський підприємець Олександр Яковенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожен одесит знає цю сім’ю. Юра - чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкт Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської - цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин , коли повернувся, його світ був зруйнований", - йдеться в дописі.
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Яковенко нагадав, що 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили.
"Він поступив, як гідний чоловік української нації - пішов в ЗСУ, спочатку АЗОВ, потім 3-тя штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", - написав Яковенко.
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Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/26/250168/
2. Пагано знаєтесь на історії? Вас щось дивує? - Так було завжди. Якась частина чоловіків майже у всіх війнах і в кожній країні була ухилянтами. І що?
https://www.youtube.com/watch?v=djmLE2KQelE
То можливо, що Сергій вже на фронті...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Всім в цьому світі судилося померти . Безсмертя не входить в плани Провидіння . Так хто не прийме славну смерть , що відкриє шлях на райські планети та зробить безсмертним його ім'я ? ШБ 6.10.32-33
ніодної!!!!
Вічна пам"ять йому та його родині
Герою Слава!
смерть кацапам за бвиство українських воїнів і мирних !
помста на віки!
Вічна пам'ять!