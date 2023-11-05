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Новини
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На фронті загинув Юрій Глодан, який 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі втратив тримісячну доньку і дружину

юрій,глодан

На війні загинув Юрій Глодан, який 23 квітня 2022 втратив родину, коли російська ракета влучила в ЖК "Тірас" в Одесі.

Про це повідомив одеський підприємець Олександр Яковенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожен одесит знає цю сім’ю. Юра - чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкт Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської - цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин , коли повернувся, його світ був зруйнований", - йдеться в дописі.

Читайте: В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку. ФОТО

Яковенко нагадав, що 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше шестеро загиблих, зокрема 3-місячна дитина, внаслідок російських ракетних ударів по Одесі. ВIДЕО

"Він поступив, як гідний чоловік української нації - пішов в ЗСУ, спочатку АЗОВ, потім 3-тя штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", - написав Яковенко.

Автор: 

Одеса (5507) втрати (4452) ЗСУ (7676) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Топ коментарі
+64
Вічна пам'ять тобі воїне...
Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
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05.11.2023 14:38 Відповісти
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.11.2023 14:37 Відповісти
+28
я його не знаю але поважаю ...нас знищують і вдома і в окопах
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05.11.2023 14:36 Відповісти
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я його не знаю але поважаю ...нас знищують і вдома і в окопах
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05.11.2023 14:36 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.11.2023 14:37 Відповісти
Вічна пам'ять тобі воїне...
Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
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05.11.2023 14:38 Відповісти
Слава Герою! Він вчинив як мав вчинити кожен чоловік. Тому дуже дивують чоловіки, будинки яких зруйнували кацапи, дітей вбили рашисти, а вони сидять та скиглять чи "донатять"
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05.11.2023 14:38 Відповісти
Наведіть хоч один такий приклад.
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05.11.2023 14:43 Відповісти
Саме ця історія мене вразила і тому навожу як приклад, про купу чоловіків із сходу, які переховуються на західній краще промовчу.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/26/250168/
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05.11.2023 14:47 Відповісти
Ну, саме може цей один і є. Як на мене, більшість, 99%, не будуть мати іншого виходу, як піти. Є
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05.11.2023 14:55 Відповісти
1. Його сім'я загинула 9 березня 2022 а стаття про ньго вийшла 26 серпня 2022. Може ця людина вже 1 рік на фронті?
2. Пагано знаєтесь на історії? Вас щось дивує? - Так було завжди. Якась частина чоловіків майже у всіх війнах і в кожній країні була ухилянтами. І що?
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05.11.2023 15:03 Відповісти
ще є нове відео від 29.03.23
https://www.youtube.com/watch?v=djmLE2KQelE
То можливо, що Сергій вже на фронті...
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05.11.2023 15:37 Відповісти
дай Боже
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05.11.2023 16:14 Відповісти
В кращому світі на небесах, куди він вже потрапив ,де не має ні болі, ні печалі... Він зустрінеться зі своєю донечкою та жінкою.
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05.11.2023 14:39 Відповісти
Вічна Память!,
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05.11.2023 14:45 Відповісти
Царство Небесне!🙏🙏🙏
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05.11.2023 18:46 Відповісти
****** русня
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05.11.2023 14:46 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.11.2023 14:47 Відповісти
Є дві славні смерті і обидві вони рідко зустрічаються ...другу з них зустрічають в битві - ті що йдуть попереду війська і не показують спину ворогу ...

Всім в цьому світі судилося померти . Безсмертя не входить в плани Провидіння . Так хто не прийме славну смерть , що відкриє шлях на райські планети та зробить безсмертним його ім'я ? ШБ 6.10.32-33
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05.11.2023 14:48 Відповісти
Світла пам'ять людині
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05.11.2023 14:50 Відповісти
Плачу!!!((,
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05.11.2023 14:50 Відповісти
🙏
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05.11.2023 15:23 Відповісти
Я теж плачу... 😥
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05.11.2023 18:48 Відповісти
Прикро... Найкращі ідуть !
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05.11.2023 14:51 Відповісти
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05.11.2023 14:52 Відповісти
🙏🙏🙏 😥
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05.11.2023 18:57 Відповісти
Маю надію що він відплатив за свою родину і його душа зараз заспокоїлась з миром. Треба перейменувати вулицю де жила його родина на вулицю сімʼї Глодан, щоб всі памʼятали про них.
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05.11.2023 15:00 Відповісти
Було б дуже добре...
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05.11.2023 17:22 Відповісти
Военный Вождь и лох73%, ещё одна смерть на вашей совести. Поперлось ОНО в Президенты в компании зелёного шмурдяка и путловской агентуры, плюясь в ПАПЕРЕДНИКА. Обещанный на стадионе приговор Украине выполняет? На радость Путлу и его ОРДЕ.
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05.11.2023 15:07 Відповісти
Заради правди, слід зазначити, що саме Орда х**ла вбила цю людину та її сім'ю. Москалі напали на українців за наказом Х**ла та веде війну - винні у смертях українців - саме Х**ло та сотні тисяч орків, які зі зброєю в руках йдуть убивати українців.
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05.11.2023 15:29 Відповісти
Какая-то правда ваша однобокая. То что Zутин напал, бомбил и убивал и продолжается это по его приказу, по умолчанию правда. И готовился заранее в отличии от "деокупатора Киева". Война идёт 21-й месяц, ну и, вооружение сходит с конвейера тысячами ? Тыл работает в три смены ? У Zельцмана с его шапито, только воровать на вылет хорошо получается.
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05.11.2023 16:23 Відповісти
Таким людям нічого втрачати! Тільки помста їх розрада! Проце говорив колись генерал Лебедь . Хоч він і був росфянином , але говорив правду , за яку його і знищили.
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05.11.2023 15:10 Відповісти
Вічна ПАМЯТЬ тобі ВОЇН. Слава,Пошана,Царства Небесного.
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05.11.2023 15:14 Відповісти
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05.11.2023 15:26 Відповісти
і ні одної такої гіркої історіхї про можновладців...
ніодної!!!!
Вічна пам"ять йому та його родині
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05.11.2023 15:30 Відповісти
Зато гидких пруд пруди.
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05.11.2023 19:26 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

смерть кацапам за бвиство українських воїнів і мирних !
помста на віки!
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05.11.2023 16:27 Відповісти
Школа Воїна і родину.
Вічна пам'ять!
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05.11.2023 16:54 Відповісти
Скорбота... Вічна світла пам'ять... Паскудна рашистська скотобаза викорчовує цвіт України з корінням... Будьте прокляті до десятого коліна, тварі!
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05.11.2023 17:15 Відповісти
Земля пухом. Верю, Юрий успел отомстить руснявым выродкам!
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05.11.2023 18:21 Відповісти
рассияне не люди. Вічна пам*ять загиблим героям.
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05.11.2023 18:34 Відповісти
Щиро жалкую. Цвіт нації!
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05.11.2023 19:15 Відповісти
Прийми, Господи світлу душу воїна Юрія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя, за ближнього свого!
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05.11.2023 21:01 Відповісти
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05.11.2023 22:18 Відповісти
 
 