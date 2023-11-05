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Новини
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Ми зацікавлені у всебічному об’єктивному розслідуванні, - речниця МВС Рева про побиття військового у відділі поліції Києва

мвс

Розслідування стосовно можливого побиття військового-прикордонника у Шевченківському райвідділі поліції Києва буде ретельним та всебічним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева сказала у коментарі Укрінформу.

"Ми зацікавлені у всебічному об'єктивному розслідуванні, результати якого згодом повідомимо", - підкреслила вона.

За словами речниці МВС, нині Національна поліція розпочала свою перевірку за фактом конфлікту, а Державна прикордонна служба проводить своє службове розслідування. Для вивчення вилучені матеріали та відео, які можуть допомогти розібратися у ситуації.

Також читайте: Побиття військового у відділі поліції Києва: ДПСУ підтверджує, що він повертався у місце розташування з лікарні

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Поліція розпочала перевірку.

Також повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

Автор: 

побиття (958) МВС (3512) Нацполіція (15282) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+18
Що значить "можливого" побиття?!
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05.11.2023 15:30 Відповісти
+13
Поліція проводить перевірку? А може нехай контррозвідка проводить, може у ментів зрада?
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05.11.2023 15:21 Відповісти
+12
Всіх мусорів, охороні фірми, судову охорону, сбушників тилових міст, всю ******* на фронт....
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05.11.2023 15:32 Відповісти
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Поліція проводить перевірку? А може нехай контррозвідка проводить, може у ментів зрада?
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05.11.2023 15:21 Відповісти
Там написано: "...Національна поліція розпочала свою перевірку"
Зверніть увагу на слово СВОЮ,
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05.11.2023 19:43 Відповісти
Хтось сумнівається що київською поліцією керують люди Татарова - майданного ПРовокатора?
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05.11.2023 19:44 Відповісти
Тут побили, а там навели Іскандер на місце шикування бригади. Ох які новини ! Щось коїться у головах ... влади чи українців ?
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05.11.2023 15:25 Відповісти
Всебічно. Тобто будуть копати в бік військового.
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05.11.2023 15:26 Відповісти
Всіх мусорів, охороні фірми, судову охорону, сбушників тилових міст, всю ******* на фронт....
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05.11.2023 15:32 Відповісти
Точно! А Ви з Польщі повернетесь лад наводити))
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05.11.2023 15:56 Відповісти
нєє,зараз не приїде.Тільки після Перемоги і то не порядок наводити,а пенсію собі оформити.
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05.11.2023 17:23 Відповісти
А чому не оформити, якщо він її законно заробив сплатами в соціальні фонди України?
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05.11.2023 19:45 Відповісти
Тобто має стажу 35+ тут і подався на заробітки?Звісно,є різні випадки,проте в переважній більшості заробітчани оформляють мінімалку по віку.Хай би вже собі там сиділо тихо,так ще й поучає що кому робити.
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05.11.2023 20:00 Відповісти
Що значить "можливого" побиття?!
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05.11.2023 15:30 Відповісти
А ви ментівські казки ще з совєтськіх часів не знаете? Сам розігнався і животом вдарив чобот поліцейського.
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05.11.2023 16:31 Відповісти
Та які казки..я з 90х збирала копії протоколів на кшталт цього. Потім скани..іноді для працівників влаштовувала читання такого..
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05.11.2023 17:03 Відповісти
Напевно вже профдеформація
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05.11.2023 16:46 Відповісти
Ну это же процессуальный "жаргон". Сначала расследование, а потом уже приговор. Который установит суд, а не полиция.
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05.11.2023 19:14 Відповісти
А медичні висновки??
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05.11.2023 15:32 Відповісти
Якби мусорня була зацікавлена у "всебічному розслідуванні", то того мусора у формі мали б відсторонити від виконання службових обов'язків на час розслідування.
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05.11.2023 15:34 Відповісти
«Побили у відділку» - ось і все розслідування. Що ще потрібно, щоб відправити садистів за грати?
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05.11.2023 15:35 Відповісти
слідство 2-3 роки,далі якісь свідки випадкові і зновау слідство.Десь після 5 років слідство завершится,далі суд роів на 5 розтягнеться
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05.11.2023 15:58 Відповісти
Після глибокої перевірки виявиться, що військовий напав на ментів, а ці небоги захищались.
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05.11.2023 15:35 Відповісти
так вже - був на підпитку і поводив себе агресивно. Це стало приводом затримати його, хоча у нього був білет на виїзд в зону бойових дій.
Ще за часів кучми для оправдання своїх садистських дій вливали своїй жертві в горло спиртного і визивали лікаря для експертизи. Відеокамер природньо тоді не було. Але ж тепер що? знову нема ні відео з нагрудних камер, ні відео з відділку? Це що - повернення в совок?
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05.11.2023 17:18 Відповісти
Розслідування буде ретельним і всебічним… А потужним?
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05.11.2023 15:36 Відповісти
Речниця є речниця....
Був такий речник "Люся"! І де він тепер?
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05.11.2023 15:46 Відповісти
Де-де... В президенти збирається.
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05.11.2023 15:49 Відповісти
З нього такий пРЕзик, як із його шефа дЄрмака балерина,,,,,
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05.11.2023 15:54 Відповісти
Україна - країна можливостей. Для олігархів та пройдисвітів на кшталт зеленого лайна. У Люсі є всі шанси, нарід із задоволенням принюхується до нового лайна.
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05.11.2023 16:02 Відповісти
Увесь цей відділ мусарні негайно на ПЕРЕДОВУ на 0...!!!!

Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!

95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!

А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!

«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571

Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka

Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/

Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2
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05.11.2023 16:02 Відповісти
А все тому шо не ввели стан війни хоча і зараз перед.військовими по факту мусора мають бути ніким
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05.11.2023 16:04 Відповісти
А про самий "страшний злочин" написано в останньому абзаці.
Оце справді страшно для полюцаїв - відео оприлюднили
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05.11.2023 16:19 Відповісти
Це ж той самий відділок, у якому убили студента Індило, якщо не помиляюся, у 2010-му році. Як казав мені мій покійний батько - "В нашій країні мєнт - це не професія, а стан душі". Що добиває завжди - ніхто з колег ніколи не запобігає вчиненню злочину. Розслідуйте, розслідуйте: його максимум переведуть у інший відділок. І не тому, що щось там пороушив, а тому що відео потрапило у медіа та не змогли "зарєшать тєму". Нащадки Фєлікса Дзержинського
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05.11.2023 16:49 Відповісти
Про Індило вони в протоколі написали, що він "здійснив самогубство, підскочивши на 1,5 метри та впав головою на бетонну підлогу. " Мусор Приходько, який був одним з вбивць, після цього випадку пішов на підвищення.
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05.11.2023 19:52 Відповісти
Офігєть...
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05.11.2023 21:36 Відповісти
Непокаранність зла приводить до вседозволенності. Вбили Ігора Індило, зійшло з рук. Тепер менти підняли руку на захисника України. Розігнати цю ментівську шоблу в Шевченуівському Ровд, на фронт їх.
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05.11.2023 17:08 Відповісти
мєнти грьобані!
то пішли ви нахер зі своїм "прєглашаю в отдєлєніє"!
як що затриманий, протокол кайданки!
як що ні, йдіть нахєр!
я вже стикався з таким! я відмовляюся від вашої пропозиції!
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05.11.2023 17:21 Відповісти
Напідпитку? А поліцейські хіба не треновані, щоб п'яну людину втихомирити без побиття?
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05.11.2023 17:28 Відповісти
Як би військовий перебував у стані сп'яніння, то його в першу чергу повезли би на експертизу. Де протокол про стан сп'яніння? Немає? Це перше. Друге: на відео військовий, якого поліціянт виштовхнув з кабінету та почав наносити стусани, тримає в руках чи то висновок медичної комісії (ВЛК) чи то наказ на переміщення до частини. Це папірцями він агресивно напав на ментів?
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05.11.2023 17:43 Відповісти
Фактично до того ще й однорукий інвалід після тяжкого поранення руки.
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05.11.2023 19:54 Відповісти
мусорняк щось роспоясався. Громадян вбивають вчинивши провокацію. Тут теж провокаця. Чому гризло не поломали?
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05.11.2023 17:46 Відповісти
Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку Джерело: - А що, бути напідпитку заборонено законом? Він же не водій за кермом? І що таке поводився агресивно?
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05.11.2023 18:02 Відповісти
В Гвардию Наступу! А не пистеть за 30-50 тысч!
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05.11.2023 18:31 Відповісти
Можливого! Побиття! Я не винаватая! это он сам такой пришел!
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05.11.2023 18:44 Відповісти
До ранку справа має бути зкінчена. Яке там ще проводити розслідувння? Слідчий має допитати потерпілого, двох поліціянтів, які його затримували, поліціянта, який його бив і поліціянтів, які знаходилися в приміщенні, коли поліціянт скоював злочин. Винести підозру злочинцю.Напрвити постнову на проведення судово-медицинської експертизи в СМЄ, але там і так видно, що вони легкого, не середнього ступеня, тому попередньо можна оперувати записом в медицинській книзі потерпілого чи історією, що заведена при зверненні людини до медзакладу. Напрвити по елекронній пошті зпит про судимість злочинця, хоча і так зрозуміло, що не судимий, бо працює в поліції. Ознайомити всіх зі справою.
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05.11.2023 19:18 Відповісти
Вірити продажним мєнтам (поліцаям) - себе не поважати!
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05.11.2023 19:33 Відповісти
Вони можуть бути і не продажними (ніхто купувати не хоче ) , але дикунами мають бути.
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05.11.2023 19:57 Відповісти
просто працювати там правильно, у відповідності з законом, неможливо, бо не дадуть...
як і в інших структурах.
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05.11.2023 20:08 Відповісти
Звісно ми були б зацікавлені просто провести службове розслідування, якби воно не вийшло на всебічний огляд.
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05.11.2023 23:12 Відповісти
(поліція розпочала свою перевірку за фактом конфлікту)цитата.За фактом **** конфлікту,не перевищення службових повноважень,не нанесення тілесних ушкоджень,а конхвлікту...**** ,я вже знаю результати "розслідування".
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06.11.2023 19:16 Відповісти
 
 