Ми зацікавлені у всебічному об’єктивному розслідуванні, - речниця МВС Рева про побиття військового у відділі поліції Києва
Розслідування стосовно можливого побиття військового-прикордонника у Шевченківському райвідділі поліції Києва буде ретельним та всебічним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева сказала у коментарі Укрінформу.
"Ми зацікавлені у всебічному об'єктивному розслідуванні, результати якого згодом повідомимо", - підкреслила вона.
За словами речниці МВС, нині Національна поліція розпочала свою перевірку за фактом конфлікту, а Державна прикордонна служба проводить своє службове розслідування. Для вивчення вилучені матеріали та відео, які можуть допомогти розібратися у ситуації.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Поліція розпочала перевірку.
Також повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.
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Ще за часів кучми для оправдання своїх садистських дій вливали своїй жертві в горло спиртного і визивали лікаря для експертизи. Відеокамер природньо тоді не було. Але ж тепер що? знову нема ні відео з нагрудних камер, ні відео з відділку? Це що - повернення в совок?
Був такий речник "Люся"! І де він тепер?
Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!
95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!
А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!
«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571
Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka
Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/
Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2
Оце справді страшно для полюцаїв - відео оприлюднили
то пішли ви нахер зі своїм "прєглашаю в отдєлєніє"!
як що затриманий, протокол кайданки!
як що ні, йдіть нахєр!
я вже стикався з таким! я відмовляюся від вашої пропозиції!
як і в інших структурах.