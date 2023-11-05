Ми зацікавлені у всебічному об’єктивному розслідуванні, - речниця МВС Рева про побиття військового у відділі поліції Києва

Розслідування стосовно можливого побиття військового-прикордонника у Шевченківському райвідділі поліції Києва буде ретельним та всебічним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева сказала у коментарі Укрінформу.

"Ми зацікавлені у всебічному об'єктивному розслідуванні, результати якого згодом повідомимо", - підкреслила вона.

За словами речниці МВС, нині Національна поліція розпочала свою перевірку за фактом конфлікту, а Державна прикордонна служба проводить своє службове розслідування. Для вивчення вилучені матеріали та відео, які можуть допомогти розібратися у ситуації.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Поліція розпочала перевірку.

Також повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.