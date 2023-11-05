Ворог завдав 2 ракетні і 34 авіаційні удари по території України, - Генштаб ЗС

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетні і 34 авіаційні удари по території України, а також здійснили 36 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 1 керовану ракету Х-31П. "Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59. Руйнування та пошкодження отримали інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.

Окупанти завдали авіаційних ударів біля Надії та Серебрянського лісництва на Луганщині, Тернів, Спірного, Веселого, Новомихайлівки, Старомайорського, Олександрополя, Авдіївки та Очеретиного на Донеччині, у районах населених пунктів Республіканець, Львове та Тягинка Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях, серед них міста Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Очаків Миколаївської області, Херсон.

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