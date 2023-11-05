"Здорові сили" в Україні існують, але вони пригнічені київськими неофашистами, - секретар російського радбезу патрушев

Секретар ради безпеки росії, ексголова ФСБ генерал армії Микола Патрушев заявив про існування в Україні дієздатних проросійських сил, що "чекають свого часу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на марафоні товариства "Знання" в рамках виставки-форуму "Росія", передають російські пропагандистські ресурси.

"Хочу наголосити: здорові сили в Україні існують, але вони пригнічені київською неофашистською владою і чекають свого часу. І розплатяться з катами", - заявив Патрушев.

За його словами, нинішня і колишня влада в Україні нібито повинна відповісти "за спроби знищення російського народу на Донбасі", а також загибель жителів України у "братовбивчій війні".

Кого саме він мав на увазі, Патрушев уточнювати не став.

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