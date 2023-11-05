"Здорові сили" в Україні існують, але вони пригнічені київськими неофашистами, - секретар російського радбезу патрушев
Секретар ради безпеки росії, ексголова ФСБ генерал армії Микола Патрушев заявив про існування в Україні дієздатних проросійських сил, що "чекають свого часу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на марафоні товариства "Знання" в рамках виставки-форуму "Росія", передають російські пропагандистські ресурси.
"Хочу наголосити: здорові сили в Україні існують, але вони пригнічені київською неофашистською владою і чекають свого часу. І розплатяться з катами", - заявив Патрушев.
За його словами, нинішня і колишня влада в Україні нібито повинна відповісти "за спроби знищення російського народу на Донбасі", а також загибель жителів України у "братовбивчій війні".
Кого саме він мав на увазі, Патрушев уточнювати не став.
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Обстрілювали кацапів які зайшли на Донбас і сепаратистів
Тобто Україна за словами патрушева не повина була навіть відсіч давати а тихенько Україну захоплювати колонізувати а народ знищувати
Але мабуть мало кого із свідомих людей цікавить що скажуть люди Донбасу які багато з них сепаратисти
А мета України зберегти території а не любителей россии
А коли кацапи зайшли в Ірпінь Буча ізюм -це теж не ми?це Україна !.
Не треба звертати увагу на цю путінську брехливу істоту
Мабуть патрушев прийшов на місце Путіна
Бережіть люди свою країну, щоб отакі начальники не стали над вами головними.
"Здорові сили" в Україні існують, але вони пригнічені київськими неофашистами, - секретар російського радбезу Патрушев Хай ми неофашисти ! Але ми не тримаємо свого Вовочку в морозильній камері як деякі єдинорашисти.
Дебил в сферическом кубе!
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняків, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах.
Так це ми виявляється напали на них і похвалялися окупувати "москву за три дні" ...