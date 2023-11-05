В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух. ВIДЕО

Ввечері 5 листопада в Одесі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили в телеграмі про ракетну небезпеку в регіоні.

"Одещина – ракетна небезпека!", - йдеться в дописі.

За дві хвилини військові попередили про те, що в напрямку Одеси летить ракета.

В Одеській, а також Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку

На одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка, повідомляє "Думська".

Як повідомляє Суспільне, вибухова хвиля внаслідок атаки пошкодила будівлі та вибила вікна.







ОК "Південь" повідомляло про роботу ППО над Одесою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 5 листопада Україну атакують п’ять груп "шахедів", - Повітряні сили