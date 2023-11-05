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В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух. ВIДЕО

Ввечері 5 листопада в Одесі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили в телеграмі про ракетну небезпеку в регіоні.

"Одещина – ракетна небезпека!", - йдеться в дописі.

За дві хвилини військові попередили про те, що в напрямку Одеси летить ракета.

В Одеській, а також Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку

В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух 01

На одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка, повідомляє "Думська".

В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух 02

Як повідомляє Суспільне, вибухова хвиля внаслідок атаки пошкодила будівлі та вибила вікна. 

В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух 03
В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух 04
В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух 05

ОК "Південь" повідомляло про роботу ППО над Одесою. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 5 листопада Україну атакують п’ять груп "шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

вибух (4526) Одеса (5507)


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Топ коментарі
+8
Дуже інформативне відео . Інетлігентний канал , інтелігентні люди .
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05.11.2023 21:47 Відповісти
+8
Які люди, така і назва каналу.
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05.11.2023 22:02 Відповісти
+3
А може вони "контрольного" хочуть.
Це якесь стадо🐑
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05.11.2023 21:52 Відповісти
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Дуже інформативне відео . Інетлігентний канал , інтелігентні люди .
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05.11.2023 21:47 Відповісти
Які люди, така і назва каналу.
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05.11.2023 22:02 Відповісти
А може вони "контрольного" хочуть.
Це якесь стадо🐑
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05.11.2023 21:52 Відповісти
очень большая воронка.
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05.11.2023 21:59 Відповісти
а забор с домом устояли
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05.11.2023 22:38 Відповісти
это не просто дом, за забором музей художественный
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06.11.2023 08:07 Відповісти
Кацапи привітали сторонніків рускава міра в горадє-гєроє адесса.... У відповідь полниє восхіщєнія кацапскіє мати... а дальше мать , мать , і мать...
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05.11.2023 22:44 Відповісти
Під Одесою катакомби більші за римські чи паризькі.

Колись були відкриті навіть. Можна було зайти в центрі і вийти в кінці Молдаванки.

Мабуть під землю провалилася бомба.
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05.11.2023 23:23 Відповісти
А рили ці катакомби заради контрабанди.
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06.11.2023 01:01 Відповісти
Катакомби,як і в Парижі та Неаполі рили задля видобутку каменю- ракушняку,з якого побудовано більшість центру Одеси..
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06.11.2023 07:38 Відповісти
В Одесі, за часів імперії раші, було місце де товари по імпорту не облагались податком - порто-франко. І для того шоб оті товари бесперешкод потряпляли на Одеськи та інші ринки саме і рили тунелі катакомби, шоб ними переносити товар і виходити за периметр порто-франко. Ну і для будівництва теж.
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06.11.2023 08:33 Відповісти
Шо ви повторюєте міськи легенди.Під кожним будинком старої частини Одеси видобували ракушняк для будівлі цього ж дома.Я сам виріс в такому 4 поверховому будинку у центрі Одеси. Ми пацанамі лазили в ці катакомби,поки входи не були закладени цеглою.Це був будинок кінця 19 сторіччя и ни о який контрабанді там не йшлося - але було видно,як там колись пиляли ракушняк.Ниякой змови - тільки дешеві будматеріали.Може за молдаванкою,де була таможня колись и на березі моря шось було спеціально для контрабасу.(Бачив ходи із художнього музея до моря - це колишній палац Потьомкіна)
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06.11.2023 21:54 Відповісти
А можна було не вийти...
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06.11.2023 08:34 Відповісти
Ну й відео!! Як багато❗ в ньому інформації, особливо коменти в ньому ну ду-у-же цінні🤬!!

Взагалі то дуже глибока вирва. Мабуть було дуже гучно і страшно людям😟. Мої співчуття...
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06.11.2023 02:35 Відповісти
Последняя за вчера, третья тревога, прозвучала в 23:40.
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06.11.2023 07:30 Відповісти
 
 