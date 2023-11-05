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В Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух. ВIДЕО
Ввечері 5 листопада в Одесі пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили в телеграмі про ракетну небезпеку в регіоні.
"Одещина – ракетна небезпека!", - йдеться в дописі.
За дві хвилини військові попередили про те, що в напрямку Одеси летить ракета.
В Одеській, а також Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу.
На одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка, повідомляє "Думська".
Як повідомляє Суспільне, вибухова хвиля внаслідок атаки пошкодила будівлі та вибила вікна.
ОК "Південь" повідомляло про роботу ППО над Одесою.
Топ коментарі
+8 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар05.11.2023 21:47 Відповісти Посилання
+8 Александр #573679
показати весь коментар05.11.2023 22:02 Відповісти Посилання
+3 ігор тарчук
показати весь коментар05.11.2023 21:52 Відповісти Посилання
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Це якесь стадо🐑
Колись були відкриті навіть. Можна було зайти в центрі і вийти в кінці Молдаванки.
Мабуть під землю провалилася бомба.
Взагалі то дуже глибока вирва. Мабуть було дуже гучно і страшно людям😟. Мої співчуття...