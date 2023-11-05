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Зеленський про зміни у воєнній стратегії: Придумуємо різні плани для швидшого просування вперед

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії й знову повторив, що війна не зайшла в глухий кут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News

Президент зазначив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії.

Він зазначив: "Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по російській федерації…

Вони (росіяни – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": путін є "fucking terrorist", - Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC. ВIДЕО

 Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що "є втома" від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові "все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас".

Коментуючи інформацію NBC News про те, що посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією, Зеленський сказав: "Багато різних голосів навколо нас. Я чув багато різних голосів і емоцій без жодних конкретних пропозицій. Але на сьогодні я не маю жодних стосунків з росією, і вони знають мою позицію, це позиція моєї країни, нашого народу – ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами. …Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, бо терористи завжди повертаються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) ЗСУ (7676) наступ (239)


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Топ коментарі
+65
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06.11.2023 00:03 Відповісти
+55
Можно его проверить на адекватность,или нет спасения от шизоида?
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06.11.2023 00:00 Відповісти
+51
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06.11.2023 00:16 Відповісти
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Воно продовжуєте грати в КВН?? Яке "придумують"?? Це тобі гра, чи що?? Люди гинуть. Роби щось
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06.11.2023 09:46 Відповісти
Ну то може Червінського випусти і Хорєнко поверни!
А! Головне! Не забудь вибачитись!
Бо як мама не навчила, то життя вчить! Вибачитись і перед ними і перед українцями!
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06.11.2023 10:43 Відповісти
Щось згадалося мені як воно казало " міліон хто вигадає вакцину! " під час ковіда. Воно недолуге рахує що за гроші можно отримати ВСЕ. Тут і відразу. Розуму як у дитини. Інфантіл.
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06.11.2023 10:49 Відповісти
он слышит голоса с разных сторон.
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06.11.2023 11:03 Відповісти
Наші військові придумують...

Какой-то детский лепет
Не разрабатывают, а придумывают.
Выдумщик ты наш
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06.11.2023 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Alina:
Арестович зараз роздає німецьким ЗМІ інтервʼю в яких говорить, що «продовжувати бій за Україну безглуздо». І навіть ті німці, які початково вірили в нашу перемогу та загалом пожертвували більше 1 мільярда євро Україні, пишуть в коментарях, що «ну раз вже й колишній радник ОП це каже, мабуть таки правда, треба згортати конфлікт, хоч і шкода що вся допомога виявилася даремною». Я сама досить песимістичний маю настрій, але курва.
Льоша, ти тупо працюєш на те, щоб Україні зовсім перестали допомагати.
****.
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06.11.2023 11:12 Відповісти
Спочатку він робив анестезію, поки нам відпилюють кінцівки, а тепер переконує лікарів вимкнути апарат штучного життєзабезпечення, бо пацієнт вже безнадійний.
Робота в нього така. Вам вже неодноразово показували оте фото з абдристовичем і роспропагандонами. Та жага слухати "бархатний барітон" переважила розум навіть у розумних людей.
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06.11.2023 12:14 Відповісти
novyi asfalt. tol'ko asfal't nas spaset!!!
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06.11.2023 11:51 Відповісти
придумываешь только ты, как убрать Залужного и боевых генералов, предатель конченный
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06.11.2023 12:13 Відповісти
"Дайте йому сельодки!"
Ф.Ф. Преображенський.
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06.11.2023 12:48 Відповісти
Лучше пусть поест говна с лопаты.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
бла бла бла.....
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06.11.2023 14:25 Відповісти
напийся яду і здохни для швидкого просування бо з тобою не буде ні швидкого ні просування
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06.11.2023 14:34 Відповісти
Воно все шо могло вже придумало на роялі.
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06.11.2023 14:54 Відповісти
Знову якісь обіцянки безглузді.
навіщо?
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06.11.2023 15:17 Відповісти
Є один рецепт - не крали сам, не давай красти іншим, хто вкрав посади
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06.11.2023 15:18 Відповісти
А син цього.......?
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06.11.2023 15:30 Відповісти
Що воно ще щось може і думати ? За моїми спостереженням воно тільки виразно читае тексти з суфлерів, а коли щось бовкотіло від себе то це суцільний сором за державу, яка обрала дурня слугу коломойского в президенти.

На здешний трон охотно
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!

Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.

Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!

-------------------------------------------------------------------------
"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.

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06.11.2023 15:48 Відповісти
Стратех, ***.
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06.11.2023 15:58 Відповісти
Ось настав час коли вони, 73%, зрозуміють, що їх друзі, стануть їхними палачами. А може і не зрозуміють.
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06.11.2023 16:24 Відповісти
Не професіонал, але ж обрали, треба шанувати. Тим більше, що у перемогу вірить сильніше деяких українців.
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06.11.2023 16:26 Відповісти
Наркоман.
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06.11.2023 16:37 Відповісти
"...придумуємо..." . Я не з військової професії, але думаю,що придумувати можна сценарії 95 кварталу, а плани воєнні розробляються. (((
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06.11.2023 17:00 Відповісти
-- Возрадуємося братіє за ЧУДО .що небаса нас одарили--; пославши прозріння божественне : ЗЕ- видумщику .нашому !
Чи НЕ тому так . - затято сурми його .-- дудять. сьогодні . щоб -якнайшвидше забули ми гіркоту від втрат вчорашніх.. воїнів найкращих ... Хіба це не ехо від його пристрасті до : відосиків і марнославства та бездарі оточення тупого .помноженого на злочинну байдужість/ Погляньте. лишень. на фізію його : ані морщинки жалю. ані тремтіння смутку у голосі його... за впавшими героями...( ніби привезене до нас...із космосу вкинуте ...) /
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06.11.2023 18:25 Відповісти
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