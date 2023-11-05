Зеленський про зміни у воєнній стратегії: Придумуємо різні плани для швидшого просування вперед

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії й знову повторив, що війна не зайшла в глухий кут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News

Президент зазначив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії.

Він зазначив: "Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по російській федерації…

Вони (росіяни – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація".

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Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що "є втома" від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові "все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас".

Коментуючи інформацію NBC News про те, що посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією, Зеленський сказав: "Багато різних голосів навколо нас. Я чув багато різних голосів і емоцій без жодних конкретних пропозицій. Але на сьогодні я не маю жодних стосунків з росією, і вони знають мою позицію, це позиція моєї країни, нашого народу – ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами. …Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, бо терористи завжди повертаються".

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