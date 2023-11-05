Зеленський про зміни у воєнній стратегії: Придумуємо різні плани для швидшого просування вперед
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії й знову повторив, що війна не зайшла в глухий кут.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News
Президент зазначив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії.
Він зазначив: "Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по російській федерації…
Вони (росіяни – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація".
Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що "є втома" від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові "все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас".
Коментуючи інформацію NBC News про те, що посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією, Зеленський сказав: "Багато різних голосів навколо нас. Я чув багато різних голосів і емоцій без жодних конкретних пропозицій. Але на сьогодні я не маю жодних стосунків з росією, і вони знають мою позицію, це позиція моєї країни, нашого народу – ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами. …Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, бо терористи завжди повертаються".
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А! Головне! Не забудь вибачитись!
Бо як мама не навчила, то життя вчить! Вибачитись і перед ними і перед українцями!
Какой-то детский лепет
Не разрабатывают, а придумывают.
Выдумщик ты наш
Alina:
Арестович зараз роздає німецьким ЗМІ інтервʼю в яких говорить, що «продовжувати бій за Україну безглуздо». І навіть ті німці, які початково вірили в нашу перемогу та загалом пожертвували більше 1 мільярда євро Україні, пишуть в коментарях, що «ну раз вже й колишній радник ОП це каже, мабуть таки правда, треба згортати конфлікт, хоч і шкода що вся допомога виявилася даремною». Я сама досить песимістичний маю настрій, але курва.
Льоша, ти тупо працюєш на те, щоб Україні зовсім перестали допомагати.
****.
Робота в нього така. Вам вже неодноразово показували оте фото з абдристовичем і роспропагандонами. Та жага слухати "бархатний барітон" переважила розум навіть у розумних людей.
Ф.Ф. Преображенський.
навіщо?
На здешний трон охотно
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!
Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.
Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!
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"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.
Чи НЕ тому так . - затято сурми його .-- дудять. сьогодні . щоб -якнайшвидше забули ми гіркоту від втрат вчорашніх.. воїнів найкращих ... Хіба це не ехо від його пристрасті до : відосиків і марнославства та бездарі оточення тупого .помноженого на злочинну байдужість/ Погляньте. лишень. на фізію його : ані морщинки жалю. ані тремтіння смутку у голосі його... за впавшими героями...( ніби привезене до нас...із космосу вкинуте ...) /