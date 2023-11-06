Протягом минулої доби авіація та реактивна артилерія вразили 14 районів зосередження окупантів та 3 артилерійські засоби росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 5 листопада.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження росіян та 1 артилерійський засіб, - Генштаб