Ізраїль вперше збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, - The Telegraph
Ізраїльська система протиракетної оборони Arrow вперше збила ракету, випущену повстанцями-хуситами в Ємені, за межами атмосфери Землі, вважається, що це перше збройне зіткнення в космосі,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Telegraph.
Як повідомляє видання, балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, що підтримуються Іраном, і пролетіла майже 1000 миль (близько 1600 км) над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети - ізраїльського портового міста Ейлат.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що системи військово-повітряних сил відслідковували траєкторію ракети і перехоплювали її "в найбільш вдалий час і в найбільш сприятливому місці".
Балістична ракета, запущена в понеділок, була ракетою "Кадер" - покращеною версією іранської розробки "Шахаб-3". Маючи довжину понад 50 футів (15 метрів), "Кадер" несе фугасну боєголовку, а дальність його дії дозволяє всьому Ізраїлю опинитися на відстані удару від хуситів, які зараз оголосили війну Ізраїлю і є ключовою частиною альянсу, що підтримується Іраном.
В АОІ оприлюднили невелику кількість подробиць про перехоплення, відомо, що на озброєнні ВПС Ізраїлю стоять кілька батарей систем ПРО Arrow-2, які використовують гіперзвукові ракети-перехоплювачі для знищення ракет, що наближаються в космосі. Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, що показує момент перехоплення, на якому на зображенні в штучних кольорах ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, перш ніж вибух розмазується по екрану. На фотографіях з Ейлата видно слід диму від ракети-перехоплювача Arrow, а мешканці повідомили, що чули сильний вибух із землі.
Спочатку американо-ізраїльський проект Arrow був розроблений для боротьби з іракськими ракетами "Скад", якими ізраїльські міста були вражені під час першої війни у Перській затоці. Система ПРО Arrow спеціально створювалася для боротьби з такими цілями та була вперше розгорнута близько 25 років тому.
"Успішне перехоплення - це щось більше, ніж просто захист жителів Ейлата і завдання удару по хвастощі хуситів", - заявив представник ізраїльського міністерства оборони. "Насамперед це доводить Ірану, який стояв за запуском і поставив ракети, що Ізраїль має можливість діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту".
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Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
він зразу стане євреєм українського походження.
Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.
Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.
И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.
Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
Безповітряний простір уже передає звук ?
Сильний вибух - це звук від запуску ракети-перехоплювача Arrow.
Залізь у тирнет прчитай що таке єшелонована ПРО.
ви мені не цікаві. А от СБУ може поцікавитись, чому такий розумний по тилах сидить, які цілі має...
Но вопрос в чем... Что бы сбить ракету в стратосфере, нужно другую отправить туда же. А это приличный расход горючего ракеты ПВО. И одной ракетой можно не попасть. Т.е. стоимость самих ракет противодействия может быть выше чем стоимость ракет агрессора. И такое уничтожение возможно только при выявлении момента запуска, расчет баллистической орбиты ДО момента, когда агрессор окажется в стратосфере... Что бы ракет противодействия успела залететь туда же...
ракету в космосі срайль збив, а знищити точку пуску ракети в ємені НЕ МОЖЕ!
про що взагалі новина????
«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», - сказал глава правительства.
повстає очевидне питання до українського уряду - чому в тапочкиків серед пустелі є, а в Україні нема?
Тож де "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"?
збивати
Бо буде бомбити звідти всю Землю.
Колись і Україна була космічною державою...
Де ти "южмаш" ?!