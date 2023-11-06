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Ізраїль вперше збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, - The Telegraph

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Ізраїльська система протиракетної оборони Arrow вперше збила ракету, випущену повстанцями-хуситами в Ємені, за межами атмосфери Землі, вважається, що це перше збройне зіткнення в космосі,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Telegraph.

Як повідомляє видання, балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, що підтримуються Іраном, і пролетіла майже 1000 миль (близько 1600 км) над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети - ізраїльського портового міста Ейлат.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що системи військово-повітряних сил відслідковували траєкторію ракети і перехоплювали її "в найбільш вдалий час і в найбільш сприятливому місці".

Балістична ракета, запущена в понеділок, була ракетою "Кадер" - покращеною версією іранської розробки "Шахаб-3". Маючи довжину понад 50 футів (15 метрів), "Кадер" несе фугасну боєголовку, а дальність його дії дозволяє всьому Ізраїлю опинитися на відстані удару від хуситів, які зараз оголосили війну Ізраїлю і є ключовою частиною альянсу, що підтримується Іраном.

В АОІ оприлюднили невелику кількість подробиць про перехоплення, відомо, що на озброєнні ВПС Ізраїлю стоять кілька батарей систем ПРО Arrow-2, які використовують гіперзвукові ракети-перехоплювачі для знищення ракет, що наближаються в космосі. Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, що показує момент перехоплення, на якому на зображенні в штучних кольорах ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, перш ніж вибух розмазується по екрану. На фотографіях з Ейлата видно слід диму від ракети-перехоплювача Arrow, а мешканці повідомили, що чули сильний вибух із землі.

Спочатку американо-ізраїльський проект Arrow був розроблений для боротьби з іракськими ракетами "Скад", якими ізраїльські міста були вражені під час першої війни у Перській затоці. Система ПРО Arrow спеціально створювалася для боротьби з такими цілями та була вперше розгорнута близько 25 років тому.

"Успішне перехоплення - це щось більше, ніж просто захист жителів Ейлата і завдання удару по хвастощі хуситів", - заявив представник ізраїльського міністерства оборони. "Насамперед це доводить Ірану, який стояв за запуском і поставив ракети, що Ізраїль має можливість діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту".

Автор: 

Ізраїль (1660) ПРО (70) балістичні ракети (444)


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Топ коментарі
+24
Хуситы (Ансар Алла) из Йемена продолжают запускать ракеты и БПЛА в направлении Израиля. Сегодня армия Израиля отчиталась о перехвате беспилотника над Красным морем.

Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.

Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.

И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.

Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
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06.11.2023 00:37 Відповісти
+19
Хусіти і Космос? Пиз"дець Світу!
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06.11.2023 00:34 Відповісти
+12
Думаю далі любителі запускати ракет отримають велику порцію свинцю.

Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
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06.11.2023 00:33 Відповісти
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Думаю далі любителі запускати ракет отримають велику порцію свинцю.

Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
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06.11.2023 00:33 Відповісти
"Скад" - допотопна совєтська 8К14. Оперативно-тактична .. Попередник "Іскандера".
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06.11.2023 02:20 Відповісти
Найперша у світі балістична ракета, - німецька Фау-2. Свої ракетні програми, як американці, так і совєти, змогли розвинути головним чином завдяки німецьким передовим досягненням у цій сфері.

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06.11.2023 04:30 Відповісти
Хусіти і Космос? Пиз"дець Світу!
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06.11.2023 00:34 Відповісти
Писали, що збили на 85 км, це 15 км не дістає до кінця атмосфери та космосу.
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06.11.2023 00:59 Відповісти
Просто хтось рахує шо космос починається так як ви написали а хтось по іншому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 (почитайте розділ під назвою - Межа атмосфери ).
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06.11.2023 04:02 Відповісти
Можливо пуск ракети ПРО був здійснений ще коли балістична ціль була за межами атмосфери, а от зустрілись вони вже в атмосфері
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06.11.2023 09:16 Відповісти
В статье же четко сказано чья это ракета. Не исключено что и обслуживающий персонал из Ирана.
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06.11.2023 07:00 Відповісти
Він українець.
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06.11.2023 00:38 Відповісти
Українець єврейського походження-dust це мав на увазі.
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06.11.2023 00:40 Відповісти
Якщо йому дадуть Нобелівську премію,
він зразу стане євреєм українського походження.
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06.11.2023 00:43 Відповісти
Хуситы (Ансар Алла) из Йемена продолжают запускать ракеты и БПЛА в направлении Израиля. Сегодня армия Израиля отчиталась о перехвате беспилотника над Красным морем.

Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.

Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.

И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.

Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
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06.11.2023 00:37 Відповісти
В 2021 був 4800, зараз напевно менше...
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06.11.2023 02:25 Відповісти
ну от навіщо ви так?? написали б хоч 100$, людини би стало легше.
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06.11.2023 03:38 Відповісти
Збили за межами атмосфери Землі, і в Ізраілі чули сильний вибух ?
Безповітряний простір уже передає звук ?
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06.11.2023 00:40 Відповісти
Потрібно ж похвалитися перед всим світом
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06.11.2023 00:45 Відповісти
"На фотографіях з Ейлата видно слід диму від ракети-перехоплювача Arrow, а мешканці повідомили, що чули сильний вибух із землі."
Сильний вибух - це звук від запуску ракети-перехоплювача Arrow.
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06.11.2023 09:10 Відповісти
В ізраїлі чули звук від своєї ракети ппо яка долала звуковий барєр.
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06.11.2023 11:24 Відповісти
Який сенс виводити ракету на таку висоту, щоб збити іншу балістичну? Це-як попасти в книгу Гінеса, чи є якійсь резон?
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06.11.2023 00:51 Відповісти
Це можливо перше бойове застосування цієї фігні, перевіряють, що вона може. Взагалі ніхто ракету не виводив на таку вишину - ракета сама себе вивела туди.
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06.11.2023 00:58 Відповісти
Потерпаєш від синдрому Даннінга- Крюгера?
Залізь у тирнет прчитай що таке єшелонована ПРО.
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06.11.2023 01:19 Відповісти
Кацапський підхід - тикати. Українці навідь до близьких, при сторонніх - на "Ви"...

ви мені не цікаві. А от СБУ може поцікавитись, чому такий розумний по тилах сидить, які цілі має...
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06.11.2023 02:17 Відповісти
Вибачайте шо - ви напевно до батьків на Ви звертаєтесь ? Якшо так то це якось не якось - ну до баби і діда так тре на Ви а до батьків як я вже писав це якось не якось.
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06.11.2023 04:10 Відповісти
возможно там скорость цели, на повороте, меньше
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06.11.2023 01:44 Відповісти
Там есть момент перехода из полёта вверх, к полёту вниз. И там действительно, минимальная скорость. Так что, уважаемый в этом прав.

Но вопрос в чем... Что бы сбить ракету в стратосфере, нужно другую отправить туда же. А это приличный расход горючего ракеты ПВО. И одной ракетой можно не попасть. Т.е. стоимость самих ракет противодействия может быть выше чем стоимость ракет агрессора. И такое уничтожение возможно только при выявлении момента запуска, расчет баллистической орбиты ДО момента, когда агрессор окажется в стратосфере... Что бы ракет противодействия успела залететь туда же...
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06.11.2023 02:28 Відповісти
Шоб запустити в космос 100 кг тре шоб ракета шо працює на твердому паливі важила 10 тонн ( розрахунки не точні але наближенні до реальності ) - а шодо розрахунків то як писали в совковій книжці ( для потреб ПРО тре компютери продуктивністью в терафлопси - а це продуктивність не самих потужних ігрових відеокарт )
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06.11.2023 04:32 Відповісти
Тому що падати буде у рази швидше, і не факт що встигне техніка перехопити. Балістична ракета лише на останньому етапі входить в атмосферу практично вертикально на дуже великій швидкості порівняно з крилатими ракетами чи літаками.
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06.11.2023 03:21 Відповісти
ракету в космосі срайль збив, а в газу заходити сцить!
ракету в космосі срайль збив, а знищити точку пуску ракети в ємені НЕ МОЖЕ!

про що взагалі новина????
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06.11.2023 02:33 Відповісти
ну от, дожились - хусіти у космосі.
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06.11.2023 02:55 Відповісти
Ізрайлю треба вже діставати ту саму ракету, якої в нього немає, бо ці чорножопі абізяни не дадуть спокою.
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06.11.2023 04:25 Відповісти
Министр наследия Израиля сравнил сектор Газа с Содомом и Гоморрой, допустил ядерный удар по анклаву и назвал возможную гибель заложников из-за этого «ценой войны». Его раскритиковали премьер и лидер оппозиции

«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», - сказал глава правительства.
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06.11.2023 06:18 Відповісти
"випущену повстанцями-хуситами"
повстає очевидне питання до українського уряду - чому в тапочкиків серед пустелі є, а в Україні нема?
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06.11.2023 04:30 Відповісти
Ну так ну так - хусити самі ту ракету зробили а іранці тут не при справах ( а шодо дальності - якби в нас тіко задумались про ракету такої дальності нас би зразу погладили по голові з питанням "Ви шо а як же міжнародні домовленості - вам шо санкцій захотілось").
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06.11.2023 04:38 Відповісти
За озброєння самої України комплексом ОТРК «Сапсан» далекобійністю в 500 км жодних міжнародних санкцій не слідувало.
Тож де "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"?
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06.11.2023 10:11 Відповісти
Шановний дописувачу - берете відкриваєте гугол - карту і міряєте відстань від Ємену до Ізраїлю ( а власне про ракети такої дальності йшлося в мому коменті ).До речі - була би дальність Сапсану 501 кілометр - санкції зявилися би.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
навіть у ніщебродів Ємену є балістика на 1600 км
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06.11.2023 04:44 Відповісти
То что с территории Йемена запустили ракету совсем не значит что это их ракета.
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06.11.2023 07:07 Відповісти
Хотілося б спитати у редакторів Цензору, яких таких "павстанців" вони розгледіли у даній ситуації? Те що Вас понабирали з вулиці не може виправдовувати протерористичні наративи
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06.11.2023 07:09 Відповісти
Після запуску проракет кацапских які в повітрі розсипаються і шматки сиплятся куди не потрібно.Ось і бідним Изряетянам приходиться гімно

збивати
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06.11.2023 07:13 Відповісти
Повна брехня
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06.11.2023 08:43 Відповісти
Аби тільки Ємен не окупував Місяць.
Бо буде бомбити звідти всю Землю.
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06.11.2023 09:13 Відповісти
удачно применение разработок ПРО.
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06.11.2023 11:06 Відповісти
Варвари мають балістику, яку колись совок навчив їх виробляти.

Колись і Україна була космічною державою...

Де ти "южмаш" ?!
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07.11.2023 01:01 Відповісти
 
 