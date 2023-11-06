Республіканець Грем очікує, що Сенат США підтримає допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що Сенат підтримає законопроєкт, що передбачає допомогу як для Ізраїлю, так і для України, попри те, що Палата представників США напередодні проголосувала за пакет допомоги лише для Ізраїлю.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи законопроєкт про фінансування як для Ізраїлю, так і для України, буде ухвалений Сенатом, сенатор заявив, що за його очікуваннями, це станеться через кілька днів після підтриманого у Палаті представників законопроєкту, що передбачає виділення 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю.

"Я за підтримку України. ... Ми не можемо припинити допомогу Україні, дозволити Путіну уникнути відповідальності. Якщо ви це зробите, буде Тайвань. Я однозначно за Ізраїль. Тож я думаю, що ви побачите законопроєкт, який включатиме безпеку кордонів, фінансування для України, фінансування для Ізраїлю, який вийде з Сенату, ймовірно, одним пакетом. Я б це підтримав", - сказав сенатор Ліндсі Грем.

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