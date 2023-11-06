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Росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М", атакували припортову інфраструктуру "шахедами", знищено 15 дронів, - Сили оборони. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Сили ППО знищили 15 "шахедів".

Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"По Одесі  вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Вилучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.
Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атака ударних дронів цієї ночі була інтенсивною та щільною. Ворог спрямував "шахеди" по припортовій інфраструктурі Одеси. Сили оборони знищили 15 ворожих цілей.

Проте зафіксовано влучання та пошкодження складських приміщень, розвантажувальної спецтехніки, автівки зі збіжжям. Рятувальники  оперативно ліквідували пожежу. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

"В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
Інформації про постраждалих немає. А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони", - повідомили в Силах оборони.

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Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 01
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 02
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 03
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 04
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 05
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 06
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 07
Росіяни вдарили по Одесі Оніксом і Іскандером-М, атакували припортову інфраструктуру шахедами, знищено 15 дронів, - Сили оборони 08

Автор: 

Миколаївська область (2301) обстріл (29262) Одеса (5507) Херсон (3445)


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Топ коментарі
+17
Кацапи від ненависті до українців просто здохнуть. Їм не допоможуть ні ракети, ні шахеди, ні брехня, бо іншого вони не мають. Просто зависливі, ненажерливі терористи і потвори.
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06.11.2023 08:16 Відповісти
+9
З якого дива "з кількістю не все гаразд". Жоден російський ракетний завод не_знищенл і не_пошкоджено. Більш того, вони, навіть нові ракетні заводи будують
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06.11.2023 08:15 Відповісти
+8
Суки знову хочуть зерно знищити і Голодомор нам влаштувати. Нічого не змінилося з 30-х років 20 го ст.
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06.11.2023 07:49 Відповісти
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Точність (якість) своїх ракет рашисти певне розміняли на кількість.
Але може бути, що і з кількістю не все гаразд.
Може якраз надірвуться зі своїм СВО?
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06.11.2023 07:18 Відповісти
З якого дива "з кількістю не все гаразд". Жоден російський ракетний завод не_знищенл і не_пошкоджено. Більш того, вони, навіть нові ракетні заводи будують
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06.11.2023 08:15 Відповісти
як Х-31П, у якої відхилення має бути 2-5 метрів, влучила в 5-типоверховий будинок (в Херсоні)? або то тридцять років не витягували з колби, аби провітрити, або ну дуже свідоме жбурляння по цивільним...
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06.11.2023 07:26 Відповісти
Мабуть, расчет на прокацапленную вату, мол, стоп ВОР - начнут голосити.
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06.11.2023 07:35 Відповісти
Да пусть горлопанят, как грит пани София , имеется разработанный проект по перестройке старой Одессы(в центре) и еще довоенный. Так шо, рано или поздно, те просоветские крысятники перестроятся, с выселением нквдэшно-партийных совкоопарышей. Не-э, у меня нервов не хватает, себе на зло, типо шобы не Ющенко с Порошенко, вата проголосовали за зэка... а ща за клоуна, а теперь хнычутся, шо первый их предал, а против второго готовы совокупиться в партию "НЕ ТАК".
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06.11.2023 08:05 Відповісти
Не дарма валять по порту. Мабуть щось цінне припливло до нас.
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06.11.2023 07:49 Відповісти
Да, не такие амеры дураки. Они умеют просчитывать риски.
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06.11.2023 08:07 Відповісти
Суки знову хочуть зерно знищити і Голодомор нам влаштувати. Нічого не змінилося з 30-х років 20 го ст.
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06.11.2023 07:49 Відповісти
Главное , шо этой войной упырь-пыня делает голодомор для своих с коленневсавальных алкашей, на несколько поколений, а нам наша намолена та родюча земля не дасть пропасти. З часiв зародження слов`янства, в наших святих землях, всi зайди-загарбники заповiдали нам довголiття, а самi худко прямували до цвинтарчика.
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06.11.2023 08:13 Відповісти
скорей продажи за границу,чтобы не сгнила,потомучто для потребления нам надо 20 процентов от выращиваемого,тем паче много тот хлеб не жрут это тебе не 30е года там где 90% жрачки и пшеницы делали.мне тож тот хлеб не вхер не вперся
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06.11.2023 11:11 Відповісти
Я взагалі то не про зерно писав, а про мету кацапів щодо нас!
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06.11.2023 13:34 Відповісти
Кацапи від ненависті до українців просто здохнуть. Їм не допоможуть ні ракети, ні шахеди, ні брехня, бо іншого вони не мають. Просто зависливі, ненажерливі терористи і потвори.
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06.11.2023 08:16 Відповісти
Так, пане, нажаль багато хто з нас тільки зараз дізналися - що таке москаль, хоча про те що москалі - потвори, написано нашими пращурами в різних стародавніх книжках, починаючи принаймні з 17 століття, а також у прислів'ях про москалів тощо...
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06.11.2023 19:43 Відповісти
від просто "ненависті" до нас вони точно самі не здохнуть...нажаль ((, все інше вірно
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06.11.2023 21:12 Відповісти
Наверняка из Крыма. Хотят доказать " все равно будем вас отсюда обстреливать".
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06.11.2023 08:28 Відповісти
Читати про спадщину ЮНЕСКО чи таки знову написати про захист тільки столиці,а інші горіть в вогні, бо там не зелені. Що там та приблуда писала про додаткові ППО для Одеси. ...місяців так 3 назад. Ідіть на концерти в столиці, там безпека гарантована, а решта Україна як Будапештський договір
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06.11.2023 09:30 Відповісти
Ракеты Оникс где-то бьют со среднего Крыма.Думаю что ВСУ засекут места расположения этих установок.
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06.11.2023 11:20 Відповісти
Де ООН , пускай подивяться Чому тільки Аза
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06.11.2023 16:27 Відповісти
 
 