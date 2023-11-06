Росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М", атакували припортову інфраструктуру "шахедами", знищено 15 дронів, - Сили оборони. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Сили ППО знищили 15 "шахедів".

Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Вилучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атака ударних дронів цієї ночі була інтенсивною та щільною. Ворог спрямував "шахеди" по припортовій інфраструктурі Одеси. Сили оборони знищили 15 ворожих цілей.

Проте зафіксовано влучання та пошкодження складських приміщень, розвантажувальної спецтехніки, автівки зі збіжжям. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

"В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.

Інформації про постраждалих немає. А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони", - повідомили в Силах оборони.

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