Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 970 осіб (+880 за добу), 5288 танків, 7389 артсистем, 9958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 305970 (+880) осіб,

танків - 5288 (+4) од,

бойових броньованих машин - 9958 (+5) од,

артилерійських систем - 7389 (+14) од,

РСЗВ - 867 (+0) од,

засоби ППО - 570 (+0) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20),

крилаті ракети - 1556 (+2),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од,

спеціальна техніка - 1047 (+0).

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