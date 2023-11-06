Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 970 осіб (+880 за добу), 5288 танків, 7389 артсистем, 9958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 970 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 305970 (+880) осіб,
танків - 5288 (+4) од,
бойових броньованих машин - 9958 (+5) од,
артилерійських систем - 7389 (+14) од,
РСЗВ - 867 (+0) од,
засоби ППО - 570 (+0) од,
літаків - 322 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20),
крилаті ракети - 1556 (+2),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од,
спеціальна техніка - 1047 (+0).
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«За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) в березні планує провести вибори», - повідомив Гончаренко.
За словами нардепа, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.
Якщо
клованБоневтік Відважний вирішив проводити "вибори", це може означати лише одне: дію воєнного стану буде зупинено. В якому випадку це може трапитися? Правильно: у випадку закінчення війни. І тут не йдеться про перемогу... А додайте до сказаного вище скрегіт зубовний Жопви з Шапітолію на адресу генерала Залужного.
Тому вся ця ситуація пахне дуже паршиво.
Точніше, люто смердить.
Як же боїться втратити бюджетне корито ця мраЗЕта.
з орками якраз і буде 300тисяч або ще більше.
вже стільки разів розжовували пора вже зрозуміти
Ліквідація-припинення існування фізичної чи юрособи.
Поранені та каліки існують?
37 одиниць техніки та 880!!! чумардосів.
Арта 14!!, броня 9, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Продовжують радувати чумардоси, техніка сильно просіла..
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 307816 человек.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
06.11.2023
Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 105608 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 192880 в\с
3. Потрапили в полон 3500 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 19777 в\с
* Дані про втрати ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.
105608+192880+19777 = 318265 по даним генерал свр 307816 на 1.10
це не рахуючи вагінерів і лугандонів
06.11.2023
Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 76988 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с
3. Потрапили в полон 2411 в\с
4. Зниклі безвісти 1402 в\с
RIP нашим воїнам
Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 105608 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 192880 в/с
3. Потрапили в полон 3500 в/с
4. Зниклі безвісти/втрачено зв'язок 19777 в/с
Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 76988 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с
3. Потрапили в полон 2411 в\с
4. Зниклі безвісти 1402 в\с