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Новини
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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 970 осіб (+880 за добу), 5288 танків, 7389 артсистем, 9958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 305 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 305970 (+880) осіб,

танків - 5288 (+4) од,

бойових броньованих машин - 9958 (+5) од,

артилерійських систем - 7389 (+14) од,

РСЗВ - 867 (+0) од,

засоби ППО - 570 (+0) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20),

крилаті ракети - 1556 (+2),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од,

спеціальна техніка - 1047 (+0).

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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 305 970 осіб (+880 за добу), 5288 танків, 7389 артсистем, 9958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: 

армія рф (17866) Генштаб ЗС (6794) ліквідація (4094) знищення (7593) техніка (1858)


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Топ коментарі
+16
Нехай клоун квартальний читає Конституцію. Під час військового стану проводити вибори заборонено
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06.11.2023 08:08 Відповісти
+13
Конституція України забороняє проведення виборів під час військового стану. Внесення змін в Конституцію під час військового стану теж заборонено
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06.11.2023 08:09 Відповісти
+9
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06.11.2023 08:34 Відповісти
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Володимир Зеленський схвалив рішення щодо проведення https://www.radiosvoboda.org/a/news-kuleba-zelenskyi-vybory/32669070.html президентських виборів 31 березня 2024 року, https://espreso.tv/zelenskiy-dav-doruchennya-gotuvatis-do-prezidentskikh-viboriv-31-bereznya-2024-roku-nardep-goncharenko заявив в ефірі телеканалу «Еспресо» народний депутат Олексій Гончаренко.

«За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) в березні планує провести вибори», - повідомив Гончаренко.

За словами нардепа, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.
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06.11.2023 08:03 Відповісти
Нехай клоун квартальний читає Конституцію. Під час військового стану проводити вибори заборонено
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06.11.2023 08:08 Відповісти
Конституцію читають йому на ніч єрмак з портновим (по телефону)
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06.11.2023 08:12 Відповісти
Хлопці, це могло би бути смішно, якби не було так сумно.
Якщо клован Боневтік Відважний вирішив проводити "вибори", це може означати лише одне: дію воєнного стану буде зупинено. В якому випадку це може трапитися? Правильно: у випадку закінчення війни. І тут не йдеться про перемогу... А додайте до сказаного вище скрегіт зубовний Жопви з Шапітолію на адресу генерала Залужного.
Тому вся ця ситуація пахне дуже паршиво.
Точніше, люто смердить.
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06.11.2023 20:49 Відповісти
Конституція України забороняє проведення виборів під час військового стану. Внесення змін в Конституцію під час військового стану теж заборонено
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06.11.2023 08:09 Відповісти
Якщо так , то нехай розблоковує проукраїнські опозиційні канали! А то неначе окупант позаблоковував, і тільки свою зелену правду визнає!
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06.11.2023 08:40 Відповісти
скажу їхніми словами: "иж чего захотели, разблокировать украинские каналы"
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06.11.2023 20:56 Відповісти
Своєю бездіяльністю та некомпетентністю під час пандемії не знищив українців, дорогами не добив, війною не винищив, так хоч виборами доб'є!
Як же боїться втратити бюджетне корито ця мраЗЕта.
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06.11.2023 08:55 Відповісти
150 тисяч то расові московити
з орками якраз і буде 300тисяч або ще більше.
вже стільки разів розжовували пора вже зрозуміти
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06.11.2023 08:19 Відповісти
те у що ти віриш\не віриш ні на що не вліяє
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06.11.2023 08:20 Відповісти
Техніки якось мало,а вати багато.Здається що техніка закінчується в них,а дурні ні
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06.11.2023 08:29 Відповісти
По-різному буває: наприклад, ввалили наші по їх колоні, а в колоні крім броні (де по 3-5 оків в екіпажі), ще й "урали" з піхотою, або обслугою для техніки. В один "урал" 20-30 років можно запросто запхати...
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06.11.2023 08:32 Відповісти
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06.11.2023 08:34 Відповісти
Так 300т убітих і ранєних, чи тільки убітих?
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06.11.2023 08:44 Відповісти
Вбитих і тяжкопоранених, тих що вже не станут до війська ...
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06.11.2023 09:02 Відповісти
"...українські захисники ліквідували близько 305 970 російських загарбників".
Ліквідація-припинення існування фізичної чи юрособи.
Поранені та каліки існують?
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06.11.2023 09:02 Відповісти
Втрачених.
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06.11.2023 09:04 Відповісти
Ліквідованих!
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06.11.2023 11:50 Відповісти
станция Курган, стоянка - одна минута. Следующая станция Вологда, где резной палисад.
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06.11.2023 08:51 Відповісти
ніхєра , нема там ніякого палісада. Вологодський обласний шкірно-венерологічний диспансер знаходиться в непоказному будинку №17 по вулиці Марії Ульяновій, побудованому вже в 1930-і роки. Жодного палісадника навколо нього і не планувалося - будівлю спочатку будували для ясел, потім тут розмістили дитячу поліклініку, а потім діспансер. Як видно, зовнішній вигляд диспансеру взагалі ніхєра не рясніє прикрасами.
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06.11.2023 10:24 Відповісти
Минув 3543 день москальсько-української війни.
37 одиниць техніки та 880!!! чумардосів.
Арта 14!!, броня 9, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Продовжують радувати чумардоси, техніка сильно просіла..
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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06.11.2023 08:59 Відповісти
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06.11.2023 09:01 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! С пятницы 27 октября, данные о потерях на фронте теперь поступают, в первую очередь, секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву. Ранее подобные доклады поступали президенту. Среда 1 ноября 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 307816 человек.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.

06.‎11.‎2023

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 105608 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 192880 в\с

3. Потрапили в полон 3500 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 19777 в\с

‎* Дані про втрати ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

105608+192880+19777 = 318265 по даним генерал свр 307816 на 1.10
це не рахуючи вагінерів і лугандонів

06.‎11.‎2023

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 76988 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с

3. Потрапили в полон 2411 в\с

4. Зниклі безвісти 1402 в\с

RIP нашим воїнам
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06.11.2023 09:43 Відповісти
Цікаве кіно. А що, ***** вже остаточно стратило інтерес до такої інформації?
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06.11.2023 20:59 Відповісти
https://t.me/tZEinform/27012 tZEinform



Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 105608 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 192880 в/с
3. Потрапили в полон 3500 в/с
4. Зниклі безвісти/втрачено зв'язок 19777 в/с

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 76988 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с

3. Потрапили в полон 2411 в\с

4. Зниклі безвісти 1402 в\с
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06.11.2023 09:53 Відповісти
 
 