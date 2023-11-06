Окупанти за добу 132 рази обстріляли Херсонщину, протягом ночі кілька разів атакували Херсон

За минулу добу противник здійснив 132 обстріли, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Бериславі; приватні підприємства у Херсоні. Через російську агресію 8 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, вночі росіяни кілька разів атакували Херсон. Ворог обстріляв житлові квартали Центрального району. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири й приватні будинки. Інформація про поранених відсутня.

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5 листопада близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки.