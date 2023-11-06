Зрадник Балицький заявив про старт будівництва залізниці з Ростова у Крим через окуповану територію Запорізької області
Окупанти та їхні приспішники наразі розпочали будівництво залізниці, яка, за задумом ворога, нібито має з’єднати Ростов-на-Дону та окупований Крим. Колія проходитиме тимчасово окупованою територією Запорізької області.
Про це заявив зрадник Євгеній Балицький, якого окупанти поставили нібито керувати захопленою територію Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташовано, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво. Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", - цитує агенція Билицького.
За його словами, це буцімто дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.
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назва дороги з ростова в крим вводить в оману...насправді це дорога вздовж лінії фронту, рокада, для подальшого наступу на правий берег дніпра і для доставки засобів і живої сили в район очакова-одеси
Кримський міст далі знаходиться і зсу можуть вдарити якщо достають до
Керчі
Просто для зсу треба більше ракет і масовано нанести по мосту
А залізниця взагалі в полі зору
Коли фронт буде наближатися та залізниця стане небезпечною бо буде під прицілом
Кацапи мабуть сподіваються що будуть переговори на їхніх умовах і війна завершиться тобто заморозиться
США хоч і зменшили допомогу але сказали що будуть підтримувати стільки скільки треба
Тому переговорами війна не може завершитися а тільки вигнанням кацапів
Нехай риють метро на тепловозній тязі.
Відновлювати низькі прольти під ракетним вогнем теж задоволення на любителя.
Поки їм не набридне дохнути під вогнем.
А на початку війни,нічого того не було в ЗСУ ,навіть Джавелінів.. тим більше в степах ,як на долоні.
А орда йшла цілими колоннами ,як на параді,озброєна до зубів,не виснажена в боях, і свіжими силами.