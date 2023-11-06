Зрадник Балицький заявив про старт будівництва залізниці з Ростова у Крим через окуповану територію Запорізької області

Окупанти та їхні приспішники наразі розпочали будівництво залізниці, яка, за задумом ворога, нібито має з’єднати Ростов-на-Дону та окупований Крим. Колія проходитиме тимчасово окупованою територією Запорізької області.

Про це заявив зрадник Євгеній Балицький, якого окупанти поставили нібито керувати захопленою територію Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташовано, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво. Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", - цитує агенція Билицького.

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За його словами, це буцімто дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.