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Новини
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Зрадник Балицький заявив про старт будівництва залізниці з Ростова у Крим через окуповану територію Запорізької області

залізниця,колія

Окупанти та їхні приспішники наразі розпочали будівництво залізниці, яка, за задумом ворога, нібито має з’єднати Ростов-на-Дону та окупований Крим. Колія проходитиме тимчасово окупованою територією Запорізької області.

Про це заявив зрадник Євгеній Балицький, якого окупанти поставили нібито керувати захопленою територію Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташовано, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво. Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", - цитує агенція Билицького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі: під ударами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

За його словами, це буцімто дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.

Автор: 

залізниця (1525) Крим (14192) росія (66125) Запорізька область (3743)


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Топ коментарі
+27
ви здивовані? путіну потрібен був сухопутний коридор до криму- воду та запоріжську аес- він все це отримав отримав від зеленського без проблем!
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06.11.2023 08:51 Відповісти
+15
Ну хоч поржали?
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06.11.2023 08:48 Відповісти
+15
Ну, шатли ********* з дєрьмаком вже запускали, тепер і зал.сполучення можна проводити.
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06.11.2023 08:54 Відповісти
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Ну хоч поржали?
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06.11.2023 08:48 Відповісти
А чому ж ржати?Пиня давно мечтав....кримський мост херня.Вони ще з 14 року сухопутний коридор,планували.Хто зна ....як воно.Чого цей поц,про це каже???Боюсь якийсь мутняк-договорняк......
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06.11.2023 08:54 Відповісти
якщо будують, значить впевнені в успіху...
назва дороги з ростова в крим вводить в оману...насправді це дорога вздовж лінії фронту, рокада, для подальшого наступу на правий берег дніпра і для доставки засобів і живої сили в район очакова-одеси
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06.11.2023 12:04 Відповісти
Я питаю виборців зеленої мавпи.
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06.11.2023 18:26 Відповісти
Там нема кого питати....Толку?Один хер ше раз вибируть...пилюка.
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06.11.2023 18:34 Відповісти
На кутніх
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06.11.2023 09:34 Відповісти
ви здивовані? путіну потрібен був сухопутний коридор до криму- воду та запоріжську аес- він все це отримав отримав від зеленського без проблем!
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06.11.2023 08:51 Відповісти
Ще й мiст не чiпае, допоки цапорилi не збудують залiзницю.
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06.11.2023 08:53 Відповісти
Ну води нема.бо Каховську ГЕС підірвали
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06.11.2023 08:53 Відповісти
Воно то так....але з проблемами.Народ та Зсу....Щоб не ми,то походу точно без проблем!Зпарадом даже!!!З часом все понятно стане......
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06.11.2023 08:57 Відповісти
Какие проблемы? Новороссия как Путин и мечтал.
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06.11.2023 08:59 Відповісти
А сдали с меньшей кровью.
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06.11.2023 09:07 Відповісти
До цих пiр ще не гигнув? неподобство !!!
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06.11.2023 08:52 Відповісти
Ну, шатли ********* з дєрьмаком вже запускали, тепер і зал.сполучення можна проводити.
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06.11.2023 08:54 Відповісти
Гадаю це узгоджено з віслюком і опою.
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06.11.2023 09:03 Відповісти
Залізниця яку будують кацапи вічна?
Кримський міст далі знаходиться і зсу можуть вдарити якщо достають до
Керчі
Просто для зсу треба більше ракет і масовано нанести по мосту
А залізниця взагалі в полі зору
Коли фронт буде наближатися та залізниця стане небезпечною бо буде під прицілом
Кацапи мабуть сподіваються що будуть переговори на їхніх умовах і війна завершиться тобто заморозиться
США хоч і зменшили допомогу але сказали що будуть підтримувати стільки скільки треба
Тому переговорами війна не може завершитися а тільки вигнанням кацапів
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06.11.2023 09:05 Відповісти
Це вже виглядає як заготовка на після активної війни. Верховний янелох боневтік побєдоносович зробив все можливе для того щоб з наступного року пачались процеси здачі нашої землі і людей на ній.
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06.11.2023 09:45 Відповісти
"Атакамс" тобі в поміч...
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06.11.2023 09:05 Відповісти
Не розумію що там треба будувати, бо залізничний шлях і так є через Донецьк чи Луганськ на Маріуполь та Мелітополь і далі до Симферополя через Джанкой. То ж це таке ж "будівництво чогось нового", як "будівництво" морських шляхів через Чорне море котрі давно існують. До того ж на Кримський міст колаборанти та рашисти вже не покладаються?! А що так???!!!
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06.11.2023 09:06 Відповісти
Колію роздовбати простіше, аніж міст.
Нехай риють метро на тепловозній тязі.
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06.11.2023 09:07 Відповісти
на кнурах
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06.11.2023 09:23 Відповісти
Роздовбати колію можливо й легше, але й відновити не проблема, а от якщо міст буде зруйновано, а не просто пошкоджено, то це точно надовго, якщо не на завжди!
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06.11.2023 09:29 Відповісти
міст є сенс руйнувати тільки коли переріжуть сухопутну кишку.
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06.11.2023 09:40 Відповісти
Сенс є завжди, але із спроможністю проблема. До того ж чи не краще, за можливості, залишити ворогу лише один шлях вантажних перевезень, окрім морського, котрий буде проходити ближче до лінії фронту а відповідно й легший для ураження. Звісно КРАЩЕ, але, повторюсь, можливості ще відсутні для 100% гарантії ураження котре, найкраще, нанести саме центральній частині мосту, бо цей проліт найбільший й найважчий для відновлення!!! Це елементарно Ватсон!
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06.11.2023 09:58 Відповісти
у разі нестачі озброєння - не завжди.Бо однією ракетою міст не зруйнувати.
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06.11.2023 09:59 Відповісти
Треба дивитись по-хазяйськи: міст знадобиться нам самим. Тому центральні прольоти хай стоять.
Відновлювати низькі прольти під ракетним вогнем теж задоволення на любителя.
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06.11.2023 11:03 Відповісти
Чесно кажучи я переконаний, що після того що накоїли краснодарські недоказаки в Україні в українців буде бажання оцим мостом до них їздити та якимись товарами із ними обмінюватись, тому маю сумніви у доцільності збереження цього об'єкту котрий, до того ж, обмежує прохід вантажних суден великої водомісткості через недостатню висоту центрального прольоту над водою.
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06.11.2023 11:12 Відповісти
для чого? заглядати в дупи кацапам?міст треба знищити.
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06.11.2023 13:22 Відповісти
Довбати колію можна хоч через день.
Поки їм не набридне дохнути під вогнем.
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06.11.2023 12:23 Відповісти
Не успел Вова построить железную дорогу между Крымом и Ростовом ... теперь приходится Балицкому этим заниматься. Но хоть автодорог на Юге успел настроить - ОРДА с комфортом и ветерком промчалась по ним и за несколько дней заняла половину Юга. Неблагодарный Балицкий ... мог бы поблагодарить Военного Вождя за автодороги.
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06.11.2023 09:16 Відповісти
Найвеличніший лідор саврємєнності ваше всьо, подоляцьке?
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06.11.2023 09:30 Відповісти
Розповіси нам "Буба" ХТО САМЕ у перши дні війни кудись дриснув?! Чи то були не "слуги народу" на пару з ОПЗЖдистами! Список у студію будь ласка!!! А за кожну брехню, якщо спроможишся, буде САЄЧКА. А ще додам, що на цей час 30% депутатів Кнесету безперервно перебувають у Штатах саме задля тиску на керівництво США для отримання допомоги Ізраїлю, у той час як "слуги" лише на відпочинок їздять а іншим, опозиційним, навіть при наявності запрошень від міжнародних делегацій відмовляють. Бо "не барське" то діло по закордонам їздити, це лише для "зеленої шелупоні" котра тільки й спроможна що перегризтись та посваритись з усім світом!!!
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06.11.2023 09:43 Відповісти
По перше на яке "питання" я не відповів, якщо питання не було а була заява про якихось "з'їбало", на що й був запит про перелік про кого саме йде мова, по про когось з опозиційних політиків й цьому помічено не було!!! По друге, сам Залужний сповістив суспільство що ВСУПЕРЕЧ офіційній позиції керівництва країни надав наказ вивести ряд частин у мобільне пересування поближче до кордонів що й дозволило відносно швидко організувати оборону і зберегти значну частину бойового складу та техніки від знищення, не кажучи вже про велику кількість ДОБРОВОЛЬЧИХ підрозділів які без наказу почали діяти САМОСТІЙНО! Приклад з генералом Марченко у Миколаїві я вже наводив, а "зелені" саме його намагались засудити!!! І хто ж була цяч ІСТОТА що верещала "вс' пропало" чи не Зеленський котрий ще до нападу заявляв про "здачу Харкова" й чи то не кодла з ОПи котра радо тягнула ручки та либилась рашистам на переговорах у перші дні війни???!!! То ж НЕ ВАЛИ З ХВОРОЇ ЗЕголови на ЗДОРОВУ опозиціонерів більшість з котрих одразу прийняли учась у обороні або із зброєю у руках, або як волонтери, коли у МО НІЧОГО НА СКЛАДАХ НЕ БУЛО!!!
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06.11.2023 10:08 Відповісти
Чому ж "подоляцьке"? Це лише радник, то ж швидше єрмаківське, бо саме Єрмак керує країною, дає розпорядження кабінету міністрів, СБУ, ГУР, є присутнім із вирішальним голосом на усіх значних засіданнях керуючих органів і дуже непогано виконує обов'язки головного диверсанта Кремля в Україні при цьому при повному захисті ЗЕзидентом як його самого, так і усіх його забаганок!!!
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06.11.2023 09:37 Відповісти
"Буба" а ну розповіси нам про "Україну без доріг" до приходу ЗЕзидента до влади. Ми "бідненькі" все возили по грунтовках, а асфальту "у житті не бачили"?! Може досить вже казки розповідати про бубочку й лизати дупу того хто своїми діями послабив обороноздатність країни, спроможності Оборонпрому, погіршив економічний стан держави та ЗЛИВ південну частину країни ворогу???!!!!
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06.11.2023 09:34 Відповісти
Дубль; "Буба", не можна було "нічим зупинити"?! То чим же зупинили?! Чому не були захоплені ані Миколаїв, ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя, ані Київ?! Чому уся Україна не опинилась під окупацією якщо зупиняти було "нічим"???!!! А може по фронту у 100 км з Криму рашистам було "легше" наступати аніж з півночі та сходу по ДВОМ ТИСЯЧАМ КМ фронту???!!! Чому за кілька днів раніше підсудний генерал зміг організувати оборону Миколаєва а генерал-режисер СБУ за пів року цього не зміг зробити на кримському перешийку та відносно Херсону котрий ЗА Дніпром???!!! Яке ж воно тупе, точно як його кумир ЗЕбубочка!!!
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06.11.2023 09:52 Відповісти
Сам Залужний сповістив суспільство що ВСУПЕРЕЧ офіційній позиції керівництва країни надав наказ вивести ряд частин у мобільне пересування поближче до кордонів що й дозволило відносно швидко організувати оборону і зберегти значну частину бойового складу та техніки від знищення, не кажучи вже про велику кількість ДОБРОВОЛЬЧИХ підрозділів які без наказу почали діяти САМОСТІЙНО! Приклад з генералом Марченко у Миколаїві я вже наводив, а "зелені" саме його намагались засудити!!! І хто ж була цяч ІСТОТА що верещала "вс' пропало" чи не Зеленський котрий ще до нападу заявляв про "здачу Харкова" й чи то не кодла з ОПи котра радо тягнула ручки та либилась рашистам на переговорах у перші дні війни???!!! То ж НЕ ВАЛИ З ХВОРОЇ ЗЕголови на ЗДОРОВУ опозиціонерів більшість з котрих одразу прийняли учась у обороні або із зброєю у руках, або як волонтери, коли у МО НІЧОГО НА СКЛАДАХ НЕ БУЛО!!!
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06.11.2023 10:09 Відповісти
Если бы такие как ты 73%-ные олухи не навыбирали в 2019 году весь этот зелёный шмурдяк, то войны не было бы и Кремлёвский Психопат сидел бы спокойный в результате постоянных психотерапевтических разговоров с ним , которые вел бы украинский Президент-политик ( Порошенко, Тимошенко ... ).
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Типо, якби вава не протащил канабис, то шо бы мы курили - железная логика ... Того канабису на вава малой родине, вздовж узбiч - видимо-не видимо. К примеру, дорога на Девладово.
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06.11.2023 10:39 Відповісти
Фашисти теж будували автобан Дніпро-Запоріжжя, та десь поділися, типа настамнет...
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06.11.2023 09:21 Відповісти
Хто здав Київ більшовикам?
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06.11.2023 09:24 Відповісти
Ну, Одеса в штатах є, мо десь там і марік є?
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06.11.2023 09:38 Відповісти
"Буба", не можна було "нічим зупинити"?! То чим же зупинили?! Чому не були захоплені ані Миколаїв, ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя, ані Київ?! Чому уся Україна не опинилась під окупацією якщо якщо зупиняти було "нічим"???!!! А може по фронту у 100 км з Криму рашистам було "легше" наступати аніж з півночі та сходу по ДВОМ ТИСЯЧАМ КМ фронту???!!! Яке ж воно тупе, точно як його кумир ЗЕбубочка!!!
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06.11.2023 09:48 Відповісти
https://youtu.be/BbI2OpkAgRs и рэп есть...
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06.11.2023 10:52 Відповісти
ви праві...судячи з невдалого контрнаступу ЗСУ на південь, маючи і танки і бронемашини і гаубиці та ракети.
А на початку війни,нічого того не було в ЗСУ ,навіть Джавелінів.. тим більше в степах ,як на долоні.
А орда йшла цілими колоннами ,як на параді,озброєна до зубів,не виснажена в боях, і свіжими силами.
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06.11.2023 09:52 Відповісти
"Bob Fayn", як істиний рашист, одразу продемонстрував спорідненність його душі із зелебобіком "Бубой" розпочавши з брехні. То ж нагадаю, що Джавелини та НЛАВи були з першого дня. Як були і власні ПТУР (вітчізняні), але котрих ЖОДНОГО не було закуплено у час Бубочки, АЛЕ закупались у часи ДО НЬОГО!!!
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06.11.2023 10:18 Відповісти
я висловив своє бачення... Вас не влаштовує? Поскаржтись в ООН!
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06.11.2023 10:41 Відповісти
Ти працівник ООН?! О-о-о!
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06.11.2023 11:04 Відповісти
Люблю Балицкого лет 20...😁чувак сказал..чувак сделал... БЫДЛО Мавзолейное путлера в Запорожье...😁🥇🥇🥇Типа Украины нет...
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06.11.2023 09:46 Відповісти
Добре Балицький пристроївся.А колись був звичайним алкашом в Мелітополі.Що значить "руській мір"!
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06.11.2023 10:17 Відповісти
У вас в слове мир - ошибка.
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06.11.2023 10:57 Відповісти
правильно - миг
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06.11.2023 11:25 Відповісти
 
 