Сплеск антисемітських інцидентів у Європі за останні кілька днів досяг "екстраординарного рівня", - Єврокомісія
За останні кілька днів сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня, що нагадує "деякі з найтемніших часів в історії".
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні європейські євреї знову живуть у страху. Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі", - зазначається в повідомленні.
Єврокомісія відзначила останні інциденти: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірками Давида розмалювали житлові будинки у Франції, осквернили єврейське кладовище в Австрії, нападали на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, скандували гасла ненависті проти євреїв під час демонстрацій.
"У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці мерзенні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя. Проти моделі суспільства, яке ми представляємо", — наголосив орган ЄС.
У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також — зростанню антимусульманської ненависті, "свідками якого ми були протягом останніх тижнів і якому не місце в Європі".
"У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення подібних інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення суворого дотримання цього закону зараз є більш важливим, ніж будь-коли", - наголошується в повідомленні.
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Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
Чому так вийшло.
Нынешнее поколение просто об этом не знает. Всё это замалчивают.
«С кипой платит дважды». «И вечный спор славян между собой, кто гой».
Отведи ты нас в Россию, Моисей! Босиком хотим побегать по росе,
Чтоб духовность обрести при РПЦ, и при прочем перманентном пи#деце.
Будет всё у нас там миром да ладом, назовут, возможно, пару раз «жи#ом»
Да ударят кистенём в ночной тиши, не со зла, а от загадочной души.
Нам в брюсселях опостылело уже. Призрак бродит по Европе в парандже -
Портит девок да взрывает парижан. Ну их нафиг! Мы хотим в Биробиджан!
Отведи в страну, где лён и соловей. В кои веки мы понадобились ей!
У неё ж теперь кругом одни враги - Украинцы, турки, чурки да ИГИЛ!
А евреи нынче - вроде бы друзья. Мы ж и сами понимаем - так нельзя.
До параши добрести нам хватит сил, Раз уж лично ВВХ нас пригласил.
Чтобы было, на кого списать вину. Чтобы было, от кого спасать страну.
Доживетесь що вашої думки і не питатимуть.
зі своїми законами та звичаями ,
тому їх потрібно негайно гнати з європейських країн 😠
Клоуни...
А від Boing відмовитись не хочуть?
Питання хто в якому світі хоче жити.
Одвічний Коран і незмінний хазяїн, або засади Просвітництва і тимчасовий менеджер з керування державою?
В тому числі і окупованій Європі.
«Хватит», - говорится в заявлении. «Это должно прекратиться сейчас же».
- В Газе, по данным Минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленной помощи в перегруженных больницах.
- Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо.
- Сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения.
- С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 коллег БАПОР - это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте.
Письмо подписали руководители 18 организаций, известных как Межведомственный постоянный комитет.
То може ти і мняса не їси? (с)
А що робити з ненавистю мусульман до європейців , яка вже виходить за всякі рамки ? Чому Єврокомісія про це мовчить ?? Чи може там думають що - якщо не звертати на це увагу то все розсосеться само собою ??
Як ви толєрасти вже дістали своєю толерантністю . Вам плюють прямо в лице , а ви лише мовчки втираєтесь
Росія:
- громадянське населення у Палестині бомбити не можна, а в Україні - можна.
Туреччина:
- 4 млн. палестинців мають право на свою державу, а 40 млн. курдів - не мають.
Єгипет:
- ми хвилюємося за палестинців, але до себе їх не пустимо.
Хусити Ємену:
- у нас у країні повна розруха, але ми боротимемося з євреями.
ХАМАС: ми не повинні дбати про мешканців Гази, ООН нехай піклується про них.
Але винен у всьому Ізраїль.
- "Той, хто сіє вітер, пожинає бурю".
Так було 07.10
А так 05.11