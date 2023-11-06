Сплеск антисемітських інцидентів у Європі за останні кілька днів досяг "екстраординарного рівня", - Єврокомісія

За останні кілька днів сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня, що нагадує "деякі з найтемніших часів в історії".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні європейські євреї знову живуть у страху. Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі", - зазначається в повідомленні.

Єврокомісія відзначила останні інциденти: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірками Давида розмалювали житлові будинки у Франції, осквернили єврейське кладовище в Австрії, нападали на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, скандували гасла ненависті проти євреїв під час демонстрацій.

"У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці мерзенні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя. Проти моделі суспільства, яке ми представляємо", — наголосив орган ЄС.

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У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також — зростанню антимусульманської ненависті, "свідками якого ми були протягом останніх тижнів і якому не місце в Європі".

"У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення подібних інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення суворого дотримання цього закону зараз є більш важливим, ніж будь-коли", - наголошується в повідомленні.