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Сплеск антисемітських інцидентів у Європі за останні кілька днів досяг "екстраординарного рівня", - Єврокомісія

антисемитизм

За останні кілька днів сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня, що нагадує "деякі з найтемніших часів в історії".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні європейські євреї знову живуть у страху. Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі", - зазначається в повідомленні.

Єврокомісія відзначила останні інциденти: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірками Давида розмалювали житлові будинки у Франції, осквернили єврейське кладовище в Австрії, нападали на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, скандували гасла ненависті проти євреїв під час демонстрацій.

"У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці мерзенні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя. Проти моделі суспільства, яке ми представляємо", — наголосив орган ЄС.

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У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також — зростанню антимусульманської ненависті, "свідками якого ми були протягом останніх тижнів і якому не місце в Європі".

"У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення подібних інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення суворого дотримання цього закону зараз є більш важливим, ніж будь-коли", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

антисемітизм (123) Єврокомісія (2186) Європа (1880)


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Топ коментарі
+26
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06.11.2023 08:59 Відповісти
+25
И везде, где появляется антисемитизм, явственно смердит лаптями, портками и онучами с прокисшими щами.
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06.11.2023 08:56 Відповісти
+21
Для цього, меркель та саркозі з берлусконі, і возили їх до ЄС!!
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
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06.11.2023 08:55 Відповісти
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Не антисемітських,а антиізраїльських.Ці всі мітинги також часто і семіти проводять.

Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
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06.11.2023 08:54 Відповісти
Одного не розумію, чому палестинців підтримують ортодокси?
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06.11.2023 09:10 Відповісти
Ортодокси бувають різними. Наприклад, кровавих сектантів церкви війни з мокшанських боліт також чомусь називають ортодоксами.
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06.11.2023 09:23 Відповісти
Antisemitism is hostility to, prejudice towards, or discrimination against Jews.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
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06.11.2023 12:41 Відповісти
Те що цей придумали,бо мали на увазі тоді євреїв,не робить одразу це вірним.Потрібно перестати носитися з цим терміном.
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06.11.2023 12:53 Відповісти
Для цього, меркель та саркозі з берлусконі, і возили їх до ЄС!!
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
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06.11.2023 08:55 Відповісти
Може, для початку потрібно на себе подивитись, в Ізраїлі?
Чому так вийшло.
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06.11.2023 09:13 Відповісти
И везде, где появляется антисемитизм, явственно смердит лаптями, портками и онучами с прокисшими щами.
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06.11.2023 08:56 Відповісти
Да чего уж там. В учебниках истории СССР писали о еврейских погромах при царе. А чего стоит"Всю Рассею продали жиды". А при Брежневе,во время войны Егибта с Израилем, на чьей стороне были наши воины? А сердечные встречи Брежнева с Ясиром Арафотом .А запреты принимать квреев в ВУЗы массовая иммиграция евреев в 70-е годы. Вспомните Сахорова, Растроповича, Солженицина. После этого евреям предлагают убежище?
Нынешнее поколение просто об этом не знает. Всё это замалчивают.
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06.11.2023 13:10 Відповісти
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06.11.2023 15:24 Відповісти
Треба висловити глибоку стурбованість
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06.11.2023 08:57 Відповісти
Моисей на параше. Двойник Ху#ла предложил евреям, которые не чувствуют себя в безопасности в Европе и в Израиле, перебраться в Ху#лостан. СЕРГЕЙ ПЛОТОВ.

«С кипой платит дважды». «И вечный спор славян между собой, кто гой».

Отведи ты нас в Россию, Моисей! Босиком хотим побегать по росе,

Чтоб духовность обрести при РПЦ, и при прочем перманентном пи#деце.

Будет всё у нас там миром да ладом, назовут, возможно, пару раз «жи#ом»

Да ударят кистенём в ночной тиши, не со зла, а от загадочной души.

Нам в брюсселях опостылело уже. Призрак бродит по Европе в парандже -

Портит девок да взрывает парижан. Ну их нафиг! Мы хотим в Биробиджан!

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06.11.2023 08:58 Відповісти
Поводи нас, Моисей, среди снегов. Дай команду: Ну-ка, let my people go!

Отведи в страну, где лён и соловей. В кои веки мы понадобились ей!

У неё ж теперь кругом одни враги - Украинцы, турки, чурки да ИГИЛ!

А евреи нынче - вроде бы друзья. Мы ж и сами понимаем - так нельзя.

До параши добрести нам хватит сил, Раз уж лично ВВХ нас пригласил.

Чтобы было, на кого списать вину. Чтобы было, от кого спасать страну.
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06.11.2023 09:01 Відповісти
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06.11.2023 08:59 Відповісти
Erdogan Kurdiv!
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06.11.2023 09:01 Відповісти
Я дуже стурбований. Чесно.
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06.11.2023 09:00 Відповісти
Тю ,хіба не можно так зробити , під'їхати на автобусі до маніфестантів з надпісю - АЕРАПОРТ І Ф'СЬО ...так десь зробили на заході
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06.11.2023 09:03 Відповісти
Треба з тими хто кидає коктейлі молотова провести мирні переговори і зійтись по середині.
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06.11.2023 09:05 Відповісти
Еврокомісія прогресує. Вона стурбована "екстроординарно".
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06.11.2023 09:06 Відповісти
Wake up Europe!
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06.11.2023 09:07 Відповісти
Чому ви дозволяєте чужинцям так нахабно поводитись в своїх країнах.
Доживетесь що вашої думки і не питатимуть.
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06.11.2023 09:08 Відповісти
Нехай дякують за це фрау Меркель з її політикою відкритих дверей для біженців з країн Близького сходу та Північної Африки, байками про "можливість" асиміляції цих біженців у ЄС та "можливості" сприйняття ними демократичних цінностей. Скільки вовка не годуй, він все одно на ліс дивиться!!!
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06.11.2023 09:10 Відповісти
Ну так депортуйте всіх чурок-нелегалів? У чому проблема?
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06.11.2023 09:10 Відповісти
Їх там мабудь стільки, що возити не перевозити. А ще, може деякі громадянство отримали..Європа догралась..
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06.11.2023 09:15 Відповісти
Уявляєте, скільки їх у країнах, де громадянство надається по народженню?
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06.11.2023 10:15 Відповісти
Уявляю - то не те слово. Я очуєваю от європейського ідіотизму. Крім того, вони й нам пару-вісім лямів отих підкинути можуть, як умова до вступу у Євросоюз. Як Словаччині циган підкинули.
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06.11.2023 11:07 Відповісти
А Україну вважають найбільш антисемітською країною, курво!
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06.11.2023 09:12 Відповісти
Взагалі то, найменше.
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06.11.2023 10:09 Відповісти
пуйло відволікає Європу від нас..залишилось, щоб афроамериканці та китайці в штатах бучу підняли, що їх десь там прищемили.
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06.11.2023 09:13 Відповісти
Не десь, а щось
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06.11.2023 09:32 Відповісти
Не треба мене виправляти. Я написала так, як треба.
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06.11.2023 09:40 Відповісти
на це очевидно й розраховували пани з фсб. або як там в русні називається те місце. де планують подібні операції. а для європейців буде наука на майбутнє. якщо воно прийде. - треба називати речі своїми іменами - терористів терористами. а війну на знищення війною. треба пояснювати населенню. як зазвичай поводять себе терористи та чому вони прикриваються мирним населенням своїх та чужих міст...
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06.11.2023 09:14 Відповісти
І чого їх всюди не *******,можливо щось із семітами не те?
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06.11.2023 09:15 Відповісти
З тими що сповідують іслам, можливо.
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06.11.2023 09:25 Відповісти
До чого тут іслам,аби щось ляпнути?
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06.11.2023 15:05 Відповісти
Мухамед був семітом.
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06.11.2023 18:43 Відповісти
Щось с арабським світом не те , бо вони хочуть жити тільки в Європі
зі своїми законами та звичаями ,
тому їх потрібно негайно гнати з європейських країн 😠
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06.11.2023 09:47 Відповісти
Та всю історію в Європі до євреїв ставились з презирством і зневагою. Козаки коли знаходили єврея або цигана то неодмінно їх вішали. Це на 400 років до появи нацистів
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06.11.2023 12:12 Відповісти
Turkish Airlines перестане пропонувати на своїх рейсах американські напої Coca Cola, Fanta тощо в рамках бойкоту дій Ізраїлю в Палестині
Клоуни...
А від Boing відмовитись не хочуть?
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06.11.2023 09:17 Відповісти
Ну от зовсім не здивуюся,коли згодом турецькі стюардеси в бурках будуть ходити по салону літака та пропонувати пасажирам айран.
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06.11.2023 09:55 Відповісти
Ататюрк мабуть в могилі перевертається...
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06.11.2023 10:01 Відповісти
Нехай там не дуже крутиться,бо Пердоган ще може його оголосити ворогом ісламу,відновити халіфат,а себе,коханого,назначити Халіфом.
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06.11.2023 10:16 Відповісти
Пустили чурбанов, теперь удивляются..
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06.11.2023 09:19 Відповісти
Семіти, антисеміти... яка різниця.
Питання хто в якому світі хоче жити.
Одвічний Коран і незмінний хазяїн, або засади Просвітництва і тимчасовий менеджер з керування державою?
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06.11.2023 09:32 Відповісти
Доля кожної арабської країни це вічна війна і радикальний іслам, просто тому що ефективно управляти країною вони не можуть і усі живуть у злиднях, якщо не барижать нафтою, а тому їх невдоволене населення постійно радикалізується, і за відсутністю жертви іншої релігії починають вбивати один одного.
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06.11.2023 09:38 Відповісти
А ми можемо? Тут надра найбагатші у Європі,(москалі не Європа) і який в нас рівень життя? Яка арабська країна би повіддавала все озброєння,за якісь недієві папірці? Ну скажіть?
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06.11.2023 12:59 Відповісти
Ти хоч в одній країні арабській було, бидло дегенеративне?
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06.11.2023 14:34 Відповісти
А що гарного у Ірану, Іраку, Лівані та Газі?
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06.11.2023 14:59 Відповісти
А що поганого,такі самі люди як скрізь на планеті.
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06.11.2023 15:01 Відповісти
Арабські Емірати.Туди багато хто з українок зараз поїхав.Молодих українок.
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06.11.2023 20:22 Відповісти
І які ісламські країни можна назвати успішними без нафти і "Ататюрка"? Усі теократичні ісламські держави це одвічна різанина, геноцид, ненависть, якщо не інших, то один одного і жодних засуджень джихадистів. Ісламістів влаштовують усі ті їх хамаси, ісіси, боко-харами, хусіти і т.д. І такого немає в жодній іншій релігії.
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09.11.2023 12:00 Відповісти
Те саме можна сказати про нас,вічні війни,геноцид,ще совдепію додати,так взагалі темрява.
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12.11.2023 00:56 Відповісти
Ну і хто стоїть за цими "антисемітськими виступами"? Араби, яких ви самі понапускали у великих кількостях. Робочих рук вам не вистачало? Демографія у вас погана? Ну ось і отримуйте...
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06.11.2023 09:39 Відповісти
В Европе и раньше было опасно быть евреем. Все умные люди переезжают в Америку, не только евреи.
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06.11.2023 09:46 Відповісти
Я безмежно стурбований...
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06.11.2023 09:46 Відповісти
Европа и США никогда в истории никому так не помогали как Украине.
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06.11.2023 09:48 Відповісти
США допомагали. Під час WWII. Росії.
В тому числі і окупованій Європі.
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06.11.2023 10:37 Відповісти
Антисемітизм ,був постійно, латентний, тобто спящий , а зараз у антисемітів у сіх мастей , з'явився справжній привід , але с початку це Євреї , а потім усі цивілізовані люди . Як у Неметчині , так шо рожевим поні , я пропоную бути обережними захищаючи агресивний Іслам. Наприклад ми у школах не навчаємо дітей насильству та ненависті до арабів , а в Азі це роблять з діт садочку по відношенню до Євреїв та Американців .
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06.11.2023 09:49 Відповісти
Сейчас антисемитизма в классическом понимании практически нет. Есть исламская неприязнь до Израиля, и то не у всех.
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06.11.2023 09:56 Відповісти
Главы 18 ведомств ООН, а также других гуманитарных организаций опубликовали совместное заявление, призывающее к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в Израиле и Палестине

«Хватит», - говорится в заявлении. «Это должно прекратиться сейчас же».

- В Газе, по данным Минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленной помощи в перегруженных больницах.

- Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо.

- Сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения.

- С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 коллег БАПОР - это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте.

Письмо подписали руководители 18 организаций, известных как Межведомственный постоянный комитет.
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06.11.2023 09:59 Відповісти
Козойобів захищаєш?
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06.11.2023 10:02 Відповісти
Пішов нахер. Там люди, як і скрізь.
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06.11.2023 10:03 Відповісти
Мо ти ще скажеш, що і кацапи то люди? А ці бувають жорстокіші за кацапів...

То може ти і мняса не їси? (с)
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06.11.2023 10:09 Відповісти
Вася, чий Крим та хто такий Х#ло?
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06.11.2023 15:02 Відповісти
А як вони хотіли? Мирних там нема, йди в дупу, москале.
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06.11.2023 10:25 Відповісти
Ну, ти зрозумів, Васілій...?

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06.11.2023 10:53 Відповісти
Вася, чурки за шо боролись, на то и напоролись.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
якщо у вас в країні почала проявлятись "ісламская нєпріязнь" до Ізраіля, то можете поскаржитись у Раду ООН з прав людини.
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06.11.2023 10:02 Відповісти
Вчера читал про это назначение... . Нет слов. Ещё бы северную корею сделали главой комитета по правам человека. Дичь, как и всё ООН в целом.
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06.11.2023 10:11 Відповісти
у мене є питання щодо мультікультуризму. Українських біженців Британія приймала тільки за умови самостійного пошуку спонсора, який візьме на себе утримання. А як справи із спонсорами у арабських біженців? Мені здається, що британці просто б'ютьс за право стати спонсором для арабської родини.
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06.11.2023 10:12 Відповісти
Отож... Європі треба дешева робоча сила? То чим їм не підходять українці/молдавани/грузини - це теж дешева робоча сила, але європейської цивілізації. Вони на себе пояси шахіда не начеплять! Навіщо тягати до себе цих чурок? Дали їм незалежність - хай самі тепер якось іпуться там!
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06.11.2023 10:24 Відповісти
Палестина - це помийка з гуманоїдів, бо нормальна істота вдячна за добро або принаймні руку, що годує, не відгризе.
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Nepryan. Не тільки до Ізраїлю, а ще до Америки. Та усіх невірних, махачкала вам в приклад .Ігіл , Хамас , голови ріже усім , невірним, також і арабам які були поруч. За компанію. У муслемім зараз дуже потужна пропаганда, та завдяки користним ідіотам також. Но за всім цім сторчать вуха ***** .
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06.11.2023 10:45 Відповісти
Вася Быколог, Василій до вас питання, а чому вони так дупу не рвали за Україну ???
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06.11.2023 10:54 Відповісти
Вася бикує, віддупляє ще чий Крим та не знає хто такий Х#ло
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06.11.2023 17:01 Відповісти
У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також - зростанню антимусульманської ненависті Джерело:
А що робити з ненавистю мусульман до європейців , яка вже виходить за всякі рамки ? Чому Єврокомісія про це мовчить ?? Чи може там думають що - якщо не звертати на це увагу то все розсосеться само собою ??
Як ви толєрасти вже дістали своєю толерантністю . Вам плюють прямо в лице , а ви лише мовчки втираєтесь
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06.11.2023 10:58 Відповісти
Що кажуть "друзі Палестини"
Росія:
- громадянське населення у Палестині бомбити не можна, а в Україні - можна.

Туреччина:
- 4 млн. палестинців мають право на свою державу, а 40 млн. курдів - не мають.

Єгипет:
- ми хвилюємося за палестинців, але до себе їх не пустимо.

Хусити Ємену:
- у нас у країні повна розруха, але ми боротимемося з євреями.

ХАМАС: ми не повинні дбати про мешканців Гази, ООН нехай піклується про них.

Але винен у всьому Ізраїль.
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06.11.2023 11:01 Відповісти
Є дуже давній і правдивий вираз:
- "Той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

Так було 07.10


А так 05.11
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06.11.2023 11:13 Відповісти
очень важно не допустить массовой высылки мусульманских эмигрантов в Украину после войны. чтобы после того как Украина будет экономически ослаблена ей не диктовали таких решений из Брюсселя.
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06.11.2023 11:27 Відповісти
А хто ж це зробив? По версії солов'ьова- Україна. Лікувати треба не наслідки, а причину. Як тільки позбудетесь кацапоїдів, зразу хвиля антисімізму спаде. Женіть їх на вялікую родіну у Мухосранск.
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06.11.2023 11:39 Відповісти
треба було більше приймати арабів в європу
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06.11.2023 16:15 Відповісти
 
 