Тиск щодо переговорів України з рф є "шкідливим і контрпродуктивним", - ISW

Зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним.

Про це йдеться у в звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

"ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки путін зберігає свої максималістські цілі та вірить, що він може досягти їх на полі бою ", – зазначається у звіті.

.Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що офіційні особи зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали "тихо обговорювати" з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією.

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