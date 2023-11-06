Тиск щодо переговорів України з рф є "шкідливим і контрпродуктивним", - ISW
Зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним.
Про це йдеться у в звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.
"ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки путін зберігає свої максималістські цілі та вірить, що він може досягти їх на полі бою ", – зазначається у звіті.
.Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що офіційні особи зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали "тихо обговорювати" з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією.
Топ коментарі
+9 Amber
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+6 Randall Flag #387882
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+2 Оксана #583554
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щоби вести перемовини із клятими терористами і жорстокими окупантами 😠
Їх ( терористів) потрібно безжалісно вбивати !!
Із вбивцею людей...
Нові виперди рашистських тхорів-
Ще й заражені блохами блогери-
Подають ворох гнилих ідей...
Тільки- знищити ворога!
Будь ти Українець, чи еврей...
"Мечутся" его кукловоды ...
Никто не требует от украинского руководства проведения выборов до окончания войны. Повторяем - никто.
Убедиться в этом не сложно. Достаточно посмотреть, кто именно заяаляет о необходимости проведения выборов до окончания войны. В этом списке нет ни Байдена, ни Блинкена, ни Сунака, ни любого из действующих топ-политиков. Идеи о выборах во время войны высказывают несколько конгресменов-трампистов и ряд экспертов. Не более того.
Официальные же Вашингтон и Лондон никаких подобных требований, никогда не выдвигали.
Нет, естественно, когда возникли разговоры, в Вашингтоне не ответили категоричного «нет». Там наоборот, намекнули, что выборы могут состояться - например если команда Ермака попробует сыграть в «войну без войны», т е заморозит фронт и пользуясь военным положением начнет отодвигать дату выборов. Мы писали об этом. Однако подняли тему не в Белом Доме и не в Уайт-Холле.
Тему подняли в Киеве. Неосторожные высказывания второразрядных политиков украинская пресса растиражировала с подачи офиса Ермака-Зеленского. Тезис «Запад требует от нас выборов» был запущен на фоне более старых тезисов: «Запад не дает нам обещаного оружия» и «Запад не хочет принимать Украину в НАТО». Цели подобных действий настолько очевидны, что даже неудобно их проговаривать вслух.
Да-да. Офис Ермака хочет заморозить войну с Россией, и обвинить в своих неудачах Запад. Запад и опозицию. Опозиция, де, постоянно мешала власти. А Запад, мол, нещастную Украину цинично обманул и не дал обещаного.
Вам понятно? По замыслу офиса Ермака в том, что ВСУ не достигли видимых успехов, виноваты не корупция топ-чиновников, не сорванная Зеленским мобилизация (об этом написал журнал Time), не госаудитслужба пытавшаяся заблокировать оборонные предприятия, и не полностью проваленная дипломатия, доказательством чего выступают испорченные отношения с союзниками. Виноватым хотят назначить Запад.
... Скажем больше. Медийные конторы Миши Подоляка и Вовы Петрова уже готовят тезисы о «вине Запада» которые планирують забрасывать в массы.