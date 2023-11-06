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Новини Війна
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Тиск щодо переговорів України з рф є "шкідливим і контрпродуктивним", - ISW

рф,україна,перемовини

Зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним.

Про це йдеться у в звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

"ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки путін зберігає свої максималістські цілі та вірить, що він може досягти їх на полі бою ", – зазначається у звіті.

.Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що офіційні особи зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали "тихо обговорювати" з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Італії Крозетто: Необхідне політичне "перемир’я" між Україною та рф, але час для цього ще не настав

Автор: 

перемовини (3012) росія (66125) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Нормальні люди зі здоровим глуздом навіть не думають про те ,
щоби вести перемовини із клятими терористами і жорстокими окупантами 😠
Їх ( терористів) потрібно безжалісно вбивати !!
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06.11.2023 09:38 Відповісти
+6
Переговори з ****** - це не переговори, а капітуляція. Їм вони потрібні для того, щоб легітимізувати всі їхні "територіальні надбання". Щойно ми на них погодимося, одразу ж можемо забути про частину Запорізької та Херсонської областей (не кажучи вже про Крим та Донецьку і Луганську області).
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06.11.2023 09:37 Відповісти
+2
''мечется, как юнная разведчица''
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06.11.2023 09:45 Відповісти
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Переговори з ****** - це не переговори, а капітуляція. Їм вони потрібні для того, щоб легітимізувати всі їхні "територіальні надбання". Щойно ми на них погодимося, одразу ж можемо забути про частину Запорізької та Херсонської областей (не кажучи вже про Крим та Донецьку і Луганську області).
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06.11.2023 09:37 Відповісти
Нормальні люди зі здоровим глуздом навіть не думають про те ,
щоби вести перемовини із клятими терористами і жорстокими окупантами 😠
Їх ( терористів) потрібно безжалісно вбивати !!
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06.11.2023 09:38 Відповісти
Норотиви переговорів-
Із вбивцею людей...
Нові виперди рашистських тхорів-
Ще й заражені блохами блогери-
Подають ворох гнилих ідей...

Тільки- знищити ворога!
Будь ти Українець, чи еврей...
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06.11.2023 10:06 Відповісти
А раніше таке казав. Мабуть в нього біполярка, як в дристовіча
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06.11.2023 09:40 Відповісти
''мечется, как юнная разведчица''
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06.11.2023 09:45 Відповісти
Он всего лишь "говорящая голова" и не более того.
"Мечутся" его кукловоды ...
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06.11.2023 12:36 Відповісти
цікаво, що ніхто на Заході, ніхто з лідерів допомоги Україні (Байден, Блінкен, Сунак, Шольц. Дуда, Джонсон еtс) ніхто з них не заявляв про нагальну необхідність "переговорів про мир" з касапами. На Заході цим займаються лише окремі політологи в окремих ЗМІ протрампівської чи прокасапівської орієнтації.
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06.11.2023 10:57 Відповісти
https://t.me/pecherhill/886 Печерский холм
Никто не требует от украинского руководства проведения выборов до окончания войны. Повторяем - никто.
Убедиться в этом не сложно. Достаточно посмотреть, кто именно заяаляет о необходимости проведения выборов до окончания войны. В этом списке нет ни Байдена, ни Блинкена, ни Сунака, ни любого из действующих топ-политиков. Идеи о выборах во время войны высказывают несколько конгресменов-трампистов и ряд экспертов. Не более того.
Официальные же Вашингтон и Лондон никаких подобных требований, никогда не выдвигали.
Нет, естественно, когда возникли разговоры, в Вашингтоне не ответили категоричного «нет». Там наоборот, намекнули, что выборы могут состояться - например если команда Ермака попробует сыграть в «войну без войны», т е заморозит фронт и пользуясь военным положением начнет отодвигать дату выборов. Мы писали об этом. Однако подняли тему не в Белом Доме и не в Уайт-Холле.
Тему подняли в Киеве. Неосторожные высказывания второразрядных политиков украинская пресса растиражировала с подачи офиса Ермака-Зеленского. Тезис «Запад требует от нас выборов» был запущен на фоне более старых тезисов: «Запад не дает нам обещаного оружия» и «Запад не хочет принимать Украину в НАТО». Цели подобных действий настолько очевидны, что даже неудобно их проговаривать вслух.
Да-да. Офис Ермака хочет заморозить войну с Россией, и обвинить в своих неудачах Запад. Запад и опозицию. Опозиция, де, постоянно мешала власти. А Запад, мол, нещастную Украину цинично обманул и не дал обещаного.
Вам понятно? По замыслу офиса Ермака в том, что ВСУ не достигли видимых успехов, виноваты не корупция топ-чиновников, не сорванная Зеленским мобилизация (об этом написал журнал Time), не госаудитслужба пытавшаяся заблокировать оборонные предприятия, и не полностью проваленная дипломатия, доказательством чего выступают испорченные отношения с союзниками. Виноватым хотят назначить Запад.
... Скажем больше. Медийные конторы Миши Подоляка и Вовы Петрова уже готовят тезисы о «вине Запада» которые планирують забрасывать в массы.
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06.11.2023 15:38 Відповісти
Ніхто на офіційному рівні про це і не скаже. Це признання своєї поразки. Для цього в них є «джерела наближені до адміністрації», «окремі не названі експерти», Times, WP, та інші істочники, яки «не поділяють думку» політиків.
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06.11.2023 11:31 Відповісти
 
 