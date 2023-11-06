Мешканцям окупованого Мелітополя, які не отримали паспорт рф, загарбники видаватимуть міграційні картки, - мер Федоров

В окупованому Мелітополі мешканцям, які відмовились отримати російський паспорт, загарбники з 1 січня 2024 року видаватимуть міграційні картки. Їм погрожують штрафами та депортацією.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове розпочинається нова хвиля паспортизації. Тепер вона не для того, щоб видавати паспорти, а контролювати тих, хто їх не отримав. До липня 2024 року начебто є час у всіх мешканців оформити рашистські паспорти. Так вирішив терорист путін. Але насправді вже з 1 січня буде працювати такий каральний орган в поліції, який за виявлення людей без рашистських паспортів буде їх щонайменше штрафувати, оформлювати як іноземних громадян та видавати міграційні карти", - сказав Федоров.

За його словами, перебувати у статусі мігрантів мелітопольці без російських паспортів можуть не більше як рік. Для одержання міграційних карт потрібно здавати відбитки пальців, проходити низку перевірок.

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Процедура також передбачає отримання дозволу на роботу. Усім, хто відмовиться виконати ці умови, загрожують великі штрафи або навіть депортація.

Федоров додав, що всі чоловіки разом із російськими паспортами одержують одразу повістки до військкоматів. Він зауважив, що загалом можна говорити про початок повноцінної мобілізації на тимчасово окупованій території.