Ми заплющимо очі на те, що Німеччина нам не дає ракети Taurus, якщо отримаємо ППО, - Кулеба
Якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.
"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - пояснив міністр.
За його словами, Україна все ж продовжує працювати над темою передання крилатих ракет Taurus.
"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав Кулеба.
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Правду кажуть пусти свиню під стіл то вона вилізе НА стіл..
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Хамло і наглота
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/2549080
Де воно? Це можна пояснити тільки так-Весь світ руку допомоги надав,а Україна залізла в їх кишені і требує ще і їх гаманці. Як там відносно виборів? Знову наркомани і секс шоу приблуди?
Ти своло..а, подякуй від імені України за то що вже поставили. Як ти ундон будеш викручуватися, якщо Трамп заблокує допомогу? До кого крім Європи будеш звертатися, мавпа зелена
"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус.
Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.
Раніше глава МВС України Дмитро Кулеба : якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.
Німецька сторона впевнена, що крилаті ракети Taurus загалом радикально не можуть змінити ситуацію на фронті. Рішення щодо їх передачі Україні наразі не ухвалено.
Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3783250-taurus-ne-zminat-pravila-gri-u-vijni-v-ukraini-pistorius.html Укрінформ. Джерело: