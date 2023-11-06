Ми заплющимо очі на те, що Німеччина нам не дає ракети Taurus, якщо отримаємо ППО, - Кулеба

Якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - пояснив міністр.

За його словами, Україна все ж продовжує працювати над темою передання крилатих ракет Taurus.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав Кулеба.

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