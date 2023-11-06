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Новини Війна
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Ми заплющимо очі на те, що Німеччина нам не дає ракети Taurus, якщо отримаємо ППО, - Кулеба

ракета,taurus

Якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - пояснив міністр.

За його словами, Україна все ж продовжує працювати над темою передання крилатих ракет Taurus.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав Кулеба.

Також читайте: Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7487) крилаті ракети (1081) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Жебрак заплющить очі якщо йому дадуть піздюліну замість милостині? Воно нічьо не путає?
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06.11.2023 09:46 Відповісти
+9
Офуєнна дипломатія...
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06.11.2023 09:51 Відповісти
+8
Вже би назавжди закрили очі виродкі зелені
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06.11.2023 09:47 Відповісти
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Жебрак заплющить очі якщо йому дадуть піздюліну замість милостині? Воно нічьо не путає?
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06.11.2023 09:46 Відповісти
А ми що вам то винні ? Дякуйте за те що даємо...і не наглійте...а ьо взагалі хрен получите.
...

Правду кажуть пусти свиню під стіл то вона вилізе НА стіл..
...
Хамло і наглота
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06.11.2023 10:30 Відповісти
Вже би назавжди закрили очі виродкі зелені
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06.11.2023 09:47 Відповісти
От не даремно ж сказали, що нахабство друге щастя... Де ми живемо, який сором...
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06.11.2023 09:50 Відповісти
Офуєнна дипломатія...
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06.11.2023 09:51 Відповісти
Штурмуй Горлівку, з Найвелчнішим на чолі, нікчема!
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06.11.2023 09:51 Відповісти
Оце я розумію 'рівень'.
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06.11.2023 09:54 Відповісти
Закрив би краще ....ло і кожного ранку телефонував в свої КБ, які розробляють зброю (якщо вони є звичайно) і питав, чи не потрібно кави приготувати. Ї...лан...
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06.11.2023 09:54 Відповісти
Щось воно сьогодні проснулось
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06.11.2023 09:54 Відповісти
Вони там усі "безуглі"? Чи окрім, як бикувать, більше нічого не вміють? Це не дипломатія, а гопота якась!
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06.11.2023 10:00 Відповісти
Нагадаю, що Леопарди Німеччина надала під тиском, при чому ще й на фоні критики України у західних ЗМІ за цей тиск. Звісно, всюди буде купа тролів як на Цензорі і українських ресурсах так і на Західних ЗМІ, які будуть затикати нам пельку, щоб ми не могли боротися за нову зброю, але тиснути чи не тиснути надалі вирішувати дипломатам. Я бачу лише одну закономірність - є тиск - є нова німецька зброя, нема тиску - Тауруси не спішать давати навіть після ATACAMS. Надав Шольц нам Леопарди як миленький і не образилась ця ліверна ковбаса після тиску, кремлівським тролям не вдалося залякати тоді
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06.11.2023 10:03 Відповісти
Тихо. Тут не ******* коли хитровжарених ковбасних бюргерів називають ліверною ковбасою. Вони ж нам каски дали. І десяток танків. Тому слинь язика-потрібно їм сраку зализать за це.
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06.11.2023 10:21 Відповісти
Почитай що передали німці а потім пиши про каски, напевно тут більше чим виготовила Україна за ці два роки.
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/2549080
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06.11.2023 10:45 Відповісти
Каски це метафора. Я розумію що передано щось більше ніж каски. Але мова про мізерність переданого в порівнянному счисленні. Не тільки Німеччиною. Всею західною коаліцією. Потрібно не 20-30 танків, а 2-3 тисячі і так по всім іншим артикулам. Потрібно вийти як мінімум на парітет з кацапами. А в ідеалі з перевершенням за рахунок ефективності ******** західної зброї. А не вишкребки з полів складування списаної техніки. Це якщо метою Заходу є перемога України в цій мерзенній війні. А якщо просто поспостерігати як на арені вбивають один одного живі люди, то так, поставленого нам вже достатньо.
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06.11.2023 11:51 Відповісти
Якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus. -цей "зелено прорашистський торгаш Україною" цим висловлюванням вже до3,14стівся.ВУкраїни тепер не буде ні достатньо ППО ,ані далекобійних ракет.
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06.11.2023 10:06 Відповісти
Генералів звільняють, ракети для наступу не потрібні, будемо захищатися!!! А що вже жОпа і уряд знає як вести війну?????? Ви там зовсім ******???? Це піз......дець!!!!!! Навибирали повних дебілів!!!!!!
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06.11.2023 10:09 Відповісти
Это типа, одолжение сделал....
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06.11.2023 10:11 Відповісти
Дайте попити, бо так їсти хочеться - навіть переночувати нема де.
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06.11.2023 10:14 Відповісти
Це уже дипломатичне дно,про яке говорив Павел-Генерал'Президент. Німеччина передала ППО для Одеси
Де воно? Це можна пояснити тільки так-Весь світ руку допомоги надав,а Україна залізла в їх кишені і требує ще і їх гаманці. Як там відносно виборів? Знову наркомани і секс шоу приблуди?
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06.11.2023 10:23 Відповісти
Шо воно меле. Taurus потрібні не менш, ніж ППО
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Які зелені жалюгідні чмошники!Очі вони заплющять .😂А якщо не дадуть що ви їм зробите ?Звучить як погрози гопоти .
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Ви знаєте що найефективнішою зброєю проти шахедів були б винищувачі WW2 бо відносно МАЛА швидкість і менше споживання палива в порівняні з реактивними літаками? Може просити такі які може десь зберігаються?
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06.11.2023 10:47 Відповісти
іспанський сором...ото маємо "дипломатів".. Чорти б Вас усіх разом забрали !
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06.11.2023 10:53 Відповісти
Германия хочет медленной смерти Украины, чтобы потом наконец броситься в объятия русни.
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06.11.2023 10:58 Відповісти
Круті хлопці в кросівках. На фонарі просяться...
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06.11.2023 11:27 Відповісти
Якщо хтось щось не дає, то у зелені починається ломка. Це вже як наркотик якійсь. Своє не пробували щось зробити хоча б на території союзників і партнерів?!...
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06.11.2023 11:34 Відповісти
це те ж саме щоб бомж просив не шматок шліба а шматочок тортіка, бо в нього сьогодні день народження. Стидоба, які ти чмо можеш ставити умови?
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06.11.2023 11:42 Відповісти
О! Спеціаліст по заплющуванню очей на все. Чим і тримається в кріслі.
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06.11.2023 11:57 Відповісти
Кулеба нахватався хамства у Напольона криворізського, бикує проти донорів України.
Ти своло..а, подякуй від імені України за то що вже поставили. Як ти ундон будеш викручуватися, якщо Трамп заблокує допомогу? До кого крім Європи будеш звертатися, мавпа зелена
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06.11.2023 12:19 Відповісти
ось і реакція фріців на "зелений про,об" прорашистського кулєби -

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус.

Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

Раніше глава МВС України Дмитро Кулеба : якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.

Німецька сторона впевнена, що крилаті ракети Taurus загалом радикально не можуть змінити ситуацію на фронті. Рішення щодо їх передачі Україні наразі не ухвалено.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3783250-taurus-ne-zminat-pravila-gri-u-vijni-v-ukraini-pistorius.html Укрінформ. Джерело:
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06.11.2023 12:27 Відповісти
 
 