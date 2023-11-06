Зеленський анонсував саміт Формули миру: Фінальний документ передамо рф, але після виходу їхніх військ з України. Умова для дипломатії - наш суверенітет
Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що не вестиме перемовини з рф "під кулями, зі зброєю у наших голів". Спочатку РФ має вивести свої війська з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News.
"Спочатку росія має вивести війська, задіяти дипломатичний майданчик. До речі, наша Формула миру - гарний майданчик. Рік тому ми запропонували 10 пунктів Формули миру, на останній зустрічі у Мальті на рівні радників було представлено майже 66 країн, які підтримали цю зустріч, які обговорили перші 5 із 10 пунктів Формули миру", - зазначив він.
За словами Зеленського, наступним кроком буде проведення ще однієї такої зустрічі на рівні радників, під час якої обговорять наступні 5 пунктів.
"І тоді ми зможемо організувати перший саміт щодо Формули миру. Це станеться. Я впевнений, що на саміт приїдуть представники всіх континентів. І коли ми матимемо Формулу миру з усіма пунктами й деталями того, як закінчити війну, коли цей документ буде готовий, ми обов'язково передамо його російській стороні. Але для того, щоб це сталося, вони повинні спочатку піти з нашої землі. Умова для дипломатії - залишити наш суверенітет", - додав глава держави.
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Усі революції тама - робили військові - спокіно затикали і поліцію і охранку
Так що , або таки розізлять вояків , або перекуплять їх пропагандою та купою рублей
".... снімітє сруля"!!!!
Звичайно, звучить це гарно. Але хотілося б дізнатись, що мається на увазі під "нашою землею".
1) Просто перестать стрелять.
2) Встретиться где-то посередине.
3) Поискать мир в глазах *****.
4) Посадити Порошенка.
5) Замаринувати шашлики на Перве Мая.
Бо оцю "формулу миру" з виходом на кордони 1991року правильно називати "формула перемир'я", або "формула війни низької інтенсивності". Бо при такій "формулі миру" касапи все-одно стрілятимуть по Україні через кордон.
2. увімкнути на Т2 опозиційні телеканали і закрити чорну діру бюджету - дермовий марафон одного блазня
3. подарувати Бєню справжньому правосуддю (на жаль не українському а американському) і посадити дермаків-татарових
4. припинити банді земародерів красти
5. створити уряд спеціалістів, а не офіціантів, а самому Зе нікуди не втручатися: ні в армію ні в економіку.., а тихесенько відбувати роль статиста аби досидіти цілим та неушкодженим до кінця свого бездарного і трагічного прездобольства, що, може, зарахується на обов'язковому згодом суді над Найвеличнішим
Такі меседжі послаблюють недовіру до зе-влади.
Але потрібні реальні кроки щодо обмеження свавілля ОПи, зокрема припинення практики втручання у кадрову політику Генштабу.
1. Ми в процесі перемовин щодо реальної стратегії перемоги Ізраїлю над арабським світом.
2. Це вже іде декілька тисячоліть, і десь стількі же буде продовжуватися.
3. Так і кінцеву ціль та критерії життя палестинців та євреїв.
4. Про причини глухого кута - краще дивитися у Біблії.
5. Про реалістичність створення столиці Ізрахлю у Ієрусалимі - треба запитати у Трампа!
Поки ці відповіді не будуть сформульовані - фінансування не буде!