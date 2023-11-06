Зеленський анонсував саміт Формули миру: Фінальний документ передамо рф, але після виходу їхніх військ з України. Умова для дипломатії - наш суверенітет

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що не вестиме перемовини з рф "під кулями, зі зброєю у наших голів". Спочатку РФ має вивести свої війська з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News.

"Спочатку росія має вивести війська, задіяти дипломатичний майданчик. До речі, наша Формула миру - гарний майданчик. Рік тому ми запропонували 10 пунктів Формули миру, на останній зустрічі у Мальті на рівні радників було представлено майже 66 країн, які підтримали цю зустріч, які обговорили перші 5 із 10 пунктів Формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, наступним кроком буде проведення ще однієї такої зустрічі на рівні радників, під час якої обговорять наступні 5 пунктів.

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"І тоді ми зможемо організувати перший саміт щодо Формули миру. Це станеться. Я впевнений, що на саміт приїдуть представники всіх континентів. І коли ми матимемо Формулу миру з усіма пунктами й деталями того, як закінчити війну, коли цей документ буде готовий, ми обов'язково передамо його російській стороні. Але для того, щоб це сталося, вони повинні спочатку піти з нашої землі. Умова для дипломатії - залишити наш суверенітет", - додав глава держави.