Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Їх мають продовжити з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.
Так, законопроєкт 10211 від 06.11.2023 пропонує Раді продовжити строк дії воєнного стану в Україні, а проєкт закону 10212 від 06.11.2023 - строк проведення загальної мобілізації.
Обидва документи вже направлено на розгляд профільного комітету.
Топ коментарі
+10 Володимир #577208
показати весь коментар06.11.2023 10:49 Відповісти Посилання
+8 Vlad #582947
показати весь коментар06.11.2023 10:50 Відповісти Посилання
+8 Vi Wa
показати весь коментар06.11.2023 11:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на підставі....
конституція, закони...
з ***** воєнний стан а не стан війни????
чому мобілізація робочо-селянська а не загальна???
де він взяв таке право, самостійно відхилятися від Конституційних положень????
І у нас чому військовий стан, а не війна ?
Посилання на закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
сиділа отака ***** з 24.02.2022 десь трохи більше півроку тихо, тепер почала патякати.
а за що, їблан, на твою думку воюють люди, коли на їхню країну нападає паскудь на кшталт росії?
за матеріальні статки чи просто за виживання країни?
Чи ти вважаєш, що тебе НАТО захистить? Готуй лижі, "защітнік".
Зачем продлевать постоянно.
У старій редакції закону "Про правовий режим воєнного стану" так і було: вводиться один раз, скасовується тільки президентським указом. А якщо президент не захоче видавати указ про скасування (а підстави є: росія ж не розпалась, значить, загроза Україні зберігається)?
Тому в новій версії закону нічого не сказано про продовження воєнного стану. Президент має кожного разу вносити до ВР законопроєкт, який ВР може і не підтримати.
петиція про лендліз - вже півтора місяці без відповіді
затвердження результатів вибора керівника САП - затягнулось на 9 місяців, навіть після особистої обіцянки президенту США, що до кінця місяця затвердять
За старою версією закону зєля може сказати: "росія не розвалилась, вона готує нову війну, тому ми всі під загрозою, і я не скасую воєнний стан". А у режимі воєнного стану всі вибори заборонені.
Різницю розумієте?