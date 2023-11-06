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Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Їх мають продовжити з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Так, законопроєкт 10211 від 06.11.2023 пропонує Раді продовжити строк дії воєнного стану в Україні, а проєкт закону 10212 від 06.11.2023 - строк проведення загальної мобілізації.

Обидва документи вже направлено на розгляд профільного комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР планує наступного тижня продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні

Автор: 

ВР (15048) Зеленський Володимир (24384) мобілізація (3122) воєнний стан (575)


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Топ коментарі
+10
ЗНС-ПНХ!
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06.11.2023 10:49 Відповісти
+8
Сам може мобілізується ? І усіх своїх держиморд мобілізує.. Чи мобілізація то не для паничів...

І у нас чому військовий стан, а не війна ?
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06.11.2023 10:50 Відповісти
+8
ты чего не на паРаше за родину не воюешь, уклонист?
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06.11.2023 11:06 Відповісти
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06.11.2023 10:49 Відповісти
то ще хай обгрунтує!!!
на підставі....
конституція, закони...
з ***** воєнний стан а не стан війни????
чому мобілізація робочо-селянська а не загальна???
де він взяв таке право, самостійно відхилятися від Конституційних положень????
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06.11.2023 11:14 Відповісти
ви, схоже, знаний правознавець (Конституція, закони), то з якої сраки ви видлупали оцей "стан війни", з руснявої пропаганди?
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06.11.2023 11:24 Відповісти
Покажіть закон про стан війни. Щоб подивитись, чим від воєнного стану відрізняється.
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06.11.2023 11:37 Відповісти
Все це робиться під майбутні вибори цієї оманської падлюки, щоб уникнути покарання за міни, Маріуполь, Азов і зраду Україні.
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06.11.2023 12:32 Відповісти
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
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06.11.2023 13:41 Відповісти
Ну, припустимо, оголосив, а що далі? Яким документом мають керуватись всі гілки влади та держустанови, замість Закону "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 Про правовий режим воєнного стану ", який у стані війни вже не буде діяти?
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06.11.2023 13:47 Відповісти
Сам може мобілізується ? І усіх своїх держиморд мобілізує.. Чи мобілізація то не для паничів...

І у нас чому військовий стан, а не війна ?
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06.11.2023 10:50 Відповісти
Дайте, будь ласка, посилання на закон про правовий режим стану війни.
Посилання на закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
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06.11.2023 10:52 Відповісти
"...нема за що воювати"
сиділа отака ***** з 24.02.2022 десь трохи більше півроку тихо, тепер почала патякати.
а за що, їблан, на твою думку воюють люди, коли на їхню країну нападає паскудь на кшталт росії?
за матеріальні статки чи просто за виживання країни?
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06.11.2023 11:29 Відповісти
Во как кацапские уклонисты возбудились. И вправду, недаром у нас всё больше людей не хочет больше помогать Украине. В первый год войны было 80% за помощь. Сейчас около 30%. Потому что в самой Украине очень много подобного мусора, как вы,, который тут пишет всякий бред про защиту своей Родины. Сливайтесь под паРашу уже. Может вам там привычнее и теплее будет.
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06.11.2023 11:00 Відповісти
ты чего не на паРаше за родину не воюешь, уклонист?
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06.11.2023 11:06 Відповісти
І чому та радієш? Тому, що станеш наступним?
Чи ти вважаєш, що тебе НАТО захистить? Готуй лижі, "защітнік".
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06.11.2023 11:09 Відповісти
Сказав той, хто "злився" під НАТО.
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06.11.2023 11:36 Відповісти
Ознаки фахової шизофазії, а відровідно, це кацбот.
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06.11.2023 11:44 Відповісти
Можна його на вивчення основного закону направити,з подальшим складанням іспиту,бо воно його не читало ніколи.
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06.11.2023 11:08 Відповісти
Нехай хоч раз відповість перед народом України, чому сам "відкосив" чотири рази.
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06.11.2023 11:10 Відповісти
потому что он кроме своих родителей никому ничего не должен.
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06.11.2023 11:52 Відповісти
Может, как в России, где военное положение и мобилизация вводится один раз до указа о прекращение?

Зачем продлевать постоянно.
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06.11.2023 11:11 Відповісти
Щоб не було узурпації влади.
У старій редакції закону "Про правовий режим воєнного стану" так і було: вводиться один раз, скасовується тільки президентським указом. А якщо президент не захоче видавати указ про скасування (а підстави є: росія ж не розпалась, значить, загроза Україні зберігається)?
Тому в новій версії закону нічого не сказано про продовження воєнного стану. Президент має кожного разу вносити до ВР законопроєкт, який ВР може і не підтримати.
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06.11.2023 11:28 Відповісти
як приклад:
петиція про лендліз - вже півтора місяці без відповіді
затвердження результатів вибора керівника САП - затягнулось на 9 місяців, навіть після особистої обіцянки президенту США, що до кінця місяця затвердять
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06.11.2023 11:31 Відповісти
Але, теоретично, якщо ми виграємо цю війну і воєнний стан таки буде скасовано, зєлю можна буде усунути шляхом виборів.
За старою версією закону зєля може сказати: "росія не розвалилась, вона готує нову війну, тому ми всі під загрозою, і я не скасую воєнний стан". А у режимі воєнного стану всі вибори заборонені.
Різницю розумієте?
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06.11.2023 11:34 Відповісти
пошел на фуй
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06.11.2023 11:44 Відповісти
Ці подання все більше схожі на чергову індульгенцію для зєлі і його кодла.
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06.11.2023 12:45 Відповісти
 
 