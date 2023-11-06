Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Їх мають продовжити з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Так, законопроєкт 10211 від 06.11.2023 пропонує Раді продовжити строк дії воєнного стану в Україні, а проєкт закону 10212 від 06.11.2023 - строк проведення загальної мобілізації.

Обидва документи вже направлено на розгляд профільного комітету.

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