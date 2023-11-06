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Новини Війна
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На окупованій Луганщині рашисти примусять жителів багатоквартирних будинків робити внески на капітальний ремонт житла

сєверодонецьк

Обсяг необхідних з населення коштів визначатимуть окремо по кожному об’єкту.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Як не вкладати гроші у відбудову нерухомого майна? Закріпити це на законодавчому рівні, що і зробили росіяни на окупованих територіях. За пропозиціями міністерства будівництва та жкг рф, мешканців багатоквартирних будинків у так званій "лнр" примусять робити внески на капітальний ремонт житла", - розповів він.

За словами Лисогора, обсяг необхідних з населення коштів визначатимуть окремо по кожному об’єкту після уточнення стану нерухомості.

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Автор: 

окупація (6753) Луганська область (4892)


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ета вам лугандонцам нє прі нєахвашистах жить
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06.11.2023 10:57 Відповісти
Цікаво ми ще платимо пенсії лугандонам ?
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06.11.2023 11:01 Відповісти
Всі 8 років, протягом яких "фошизди дамбілі бамбас" я зазвичай повертався з дачі електричкою, яка на станції відправлення стикувалася з електричкою з Покровська.
Майже кожного разу в вагоні сиділа "група таваріщєй" (один-два "мужчіни" і до десятка "баб"), які голосно розповідали, що "ані с дамбаса єдут к дурним хахлам за пєнзієй".
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06.11.2023 12:33 Відповісти
Вибачаюся, що російською мовою.
Плохо не то что мы платили им пенсии (пан Коцкий подтвердит). Не смертельно сто мы им сейчас платим. Дело в том что мы им и дальше будим платить (если Америка позволит).
Существует договор СНГ о пенсионном обеспечении. Вкратце: пенсию платят в одном месте.
Крым в 14-ом проскользнул в Россию. Они им назначили пенсии и передали сведения в ПФ Украины. Всем крымчанам перестали выплачивать. Закон соблюдён.
ЛДНР - были незаконные фантомы и поэтому их т.н песии Украина считала мифом и поэтому продолжала обеспечение.
Сейчас кацапы их присоединили и назначают свои, российские пенсии (в ДНР уже 350 тысяч). Но, или не передают сведения, или наши их игнорируют и продолжают выплаты.
P.S. Самое забавное. Люди к сожалению смертны. Старики смертны чаще. При Петре Алексеевиче, пан Коцкий их видел в поездах. Каждые 2 месяца они хотя бы показывались в Украине. Во время ковида им стали автоматически продлевать банковские карты. Никто никуда не ездит. Абстрактный дедушка помер ещё в 19-ом, но на его карту продолжают поступать деньги. Или (нельзя исключать) списывают суммы на него. Вот так.
P.S.S огромный пласт про который никто не знает (из нас) нахера дедушке и бабушке в оккупированом селе гроши на каре Ощада? Кацапские банкоматы по ней рубли не выдают.
Решение есть..... Но о нём нам лучше не знать.
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06.11.2023 13:53 Відповісти
Залишилось відшкодувати рашці за вбитих та поранених.
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06.11.2023 11:02 Відповісти
"Ты помнишь, как все начиналось?" (c)

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06.11.2023 11:14 Відповісти
Колись у нас сміялися з лінії суровикіна і пірамідою, методів мобілізації, пропаганди, іранських мопедів, корейських снарядів, органів з баками з пет пляшок. Тепер посміятися з цього.
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06.11.2023 11:15 Відповісти
Та піпуй.
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06.11.2023 11:23 Відповісти
Зате можна вільно хрюкати па-русскі
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06.11.2023 11:25 Відповісти
 
 