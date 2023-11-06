На окупованій Луганщині рашисти примусять жителів багатоквартирних будинків робити внески на капітальний ремонт житла

Обсяг необхідних з населення коштів визначатимуть окремо по кожному об’єкту.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Як не вкладати гроші у відбудову нерухомого майна? Закріпити це на законодавчому рівні, що і зробили росіяни на окупованих територіях. За пропозиціями міністерства будівництва та жкг рф, мешканців багатоквартирних будинків у так званій "лнр" примусять робити внески на капітальний ремонт житла", - розповів він.

За словами Лисогора, обсяг необхідних з населення коштів визначатимуть окремо по кожному об’єкту після уточнення стану нерухомості.

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