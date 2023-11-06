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Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін

насильство,насилля

Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", Верховна Рада захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників.

Про це повідомив у фейсбуці голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати захищають не лише ТОП-корупціонерів, а й ґвалтівників. Це я про затягування Радою зі скасуванням "правок Лозового", - зазначає він.

Нижче Шабунін наводить один з прикладів.

"Обвинувачений, застосовуючи насильство, намагався вчинити дії сексуального характеру відносно потерпілої. Жінка втекла. Він наздогнав останню, продовжив нанесення ударів руками та ногами в різні ділянки тіла, намагався зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися. Обвинувачений знову наздогнав потерпілу, схопив її за ногу та відтягнув на деяку відстань від житлового будинку, де знову намагався зґвалтувати. Перебуваючи у приміщенні літньої кухні, знову намагався зґвалтувати. Не зміг, оскільки потерпіла втекла до господарського приміщення, зачинившись там. Справу закрито за "правками Лозового", - пише глава ЦПК.

Також читайте: Через "поправки Лозового" побиті люди не можуть отримати докази, що з ними щось сталося. Я на власному досвіді пройшов цей процес, - Найєм. ФОТО

Раніше у ЦПК зазначали, що справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова закрили, використовуючи, зокрема, норму з "правок Лозового

Затягуючи зі скасуванням поправок Лозового, ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін 01

Автор: 

ВР (15048) поправки (83) Лозовий (118) Шабунін Віталій (538) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+5
Тому оті представники Стефанчука, зеленого АНАЛтабу, і гальмують нагальну НЕОБХІДНІСТЬ внесення змін!! Разумков, теж затихарився….
У них де, у ВРУ, тепло і обстрілів, як на передовій немає!! Тому і мусолять, усіляку ненагальну галіматню…без ТУРБОРЕЖИМУ!!

Співпадіння… з 2019 року…
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06.11.2023 11:35 Відповісти
+3
До речі правка лозового була прийнята в попередньому ніби патріотичному парламенті ,як за таке можна було проголосувати ?
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06.11.2023 11:39 Відповісти
+2
Шабунін, ти вільний...як труси без резинки
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06.11.2023 11:34 Відповісти
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Шабунін, ти вільний...як труси без резинки
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06.11.2023 11:34 Відповісти
- От же люди! Дві години дивлюся як вода з крана тече і ніхто не закриє той кран
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06.11.2023 13:44 Відповісти
Тому оті представники Стефанчука, зеленого АНАЛтабу, і гальмують нагальну НЕОБХІДНІСТЬ внесення змін!! Разумков, теж затихарився….
У них де, у ВРУ, тепло і обстрілів, як на передовій немає!! Тому і мусолять, усіляку ненагальну галіматню…без ТУРБОРЕЖИМУ!!

Співпадіння… з 2019 року…
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06.11.2023 11:35 Відповісти
ну хто ж ще захистить гвалтівників. вбивць та корупціонерів. як не депутати... вони ж теж громадяни й захищати їх це пряма відповідальність депутатів. для цього ж вони й стали депутатами...
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06.11.2023 11:35 Відповісти
До речі правка лозового була прийнята в попередньому ніби патріотичному парламенті ,як за таке можна було проголосувати ?
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06.11.2023 11:39 Відповісти
Вірно. Відповідний законопроект було ухвалено парламентом 3 жовтня 2017 року. Частина його положень набула чинності 15 грудня 2017 року, а частина щодо змін до КПК через 3 місяці - 15 березня.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
А хтось з коментаторів прочитав що таке "правки Лозового" ?

"Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев."
"правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать"
та інше.
Що в цому поганого ?
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06.11.2023 12:03 Відповісти
Суть "поправок Лозового" не в самих строках розслідувння, а у визначенні моменту їх перебігу.
Тобто, строк досудового розслідування розраховується не з моменту повідомлення про підозру, а з початку внесення даних про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) - і до дня звернення до суду з обвинувальним актом.
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Виходить, що прокурори спочатку висувають підозру, а потім шукають як це обгрунтувати ? Підозра, наприклад, за побиття, а при обшуку знайшли у компі лайки "не такі" і швидко "перевзулись" на держзраду ?
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06.11.2023 12:22 Відповісти
Ці поправки, обмежуючи строки розслідування, не дають змоги зібрати достатній матеріал для висунення підозри.
Тому кримінальні провадження і закриваються.
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06.11.2023 12:30 Відповісти
то може треба спочатку мати "достатній матеріал для висунення підозри", а не вичавлювати "матеріал" на допитах ?
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06.11.2023 13:04 Відповісти
Ось тому то і вичавлюють в статусі свідка, а потім підозрюваного, бо строки піджимають.
Якщо б початок перебігу був з моменту висунення підозри, то слідчий мав би більше можливостей, а головне часу до застосування інших методів розслідування.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
"інші методи" - це тримання роками у СІЗО ?
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06.11.2023 14:51 Відповісти
Ні. Тримання під вартою - це виключний запобіжний захід, що застосовується до підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину. Прочитайте ст.183 КПК.
Таким чином, до моменту висунення підозри особу не можуть тримати під вартою довше 72-х годин.
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06.11.2023 15:21 Відповісти
Затримали на 72 год за ПІДОЗРОЮ у збуті наркоти. Провели обшуки, наркоти нема. Зате знайшли у компі "не такі"лайки і у СІЗО на роки.
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06.11.2023 16:48 Відповісти
А пан Володимир і Шлабунін розібралися до кінця, що означає та поправка? Я не дуже вивчав ту ситуація, але на мій погляд, Шлабунін захищає прокурорів, суддів і поліцейських, які волокітять справи. Хтось розбирався, що строки розслідування були не встановлені і слідчий, порушивши справу, наприклад на Шлабуніна, положив її в сейф, а Шлабуніну виставили заборону виїзжати за кордон, брати кредити і тому подібне. І це може продовжуватися не рокми, десятиліттями. Так класно розправлятися з опозицією, порушити на всіх справи і все їм заборонити. А тогму мабуть, були встановлені розумні строки розслідування справи, як це було і колись. Невже слідчому не вистачає 5 років, щоб розслідувати і закінчити ту справу, яку тут як приклад навів Шлабунін? Такі справи зкінчуються за місяць. І не пишуть муйні, поки не розібралися. якщо пан Володимир проти щось минулої влди, то у Верховній Зеленій Раді була монобільшість і до речі, строк їх повноважень закінчився, але із військовим станом повноваження їх продовжені, хай приймють, що побажають. Ця поправка, на мій погляд, і є наведенням порядку в порушенні і розслідуванні справ, бо "зелені" "напорушували" для піру, а сьогодні не знають,що з ними робити, бо вони не мають судової перспективи.
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06.11.2023 12:09 Відповісти
Ганьба!!
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06.11.2023 11:45 Відповісти
Це вони так борються зі злочинцями 👎👎
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06.11.2023 11:47 Відповісти
"поправки Лозового" - це наслідок компромісів всередині тоді чинної ситуативної коаліції з-за наявності депутатів-мажоритарників, коли останні, навіть входячи до проурядової коаліції БПП+НФ, відмовлялись голосувати за подані Кабміном законопроекти.
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06.11.2023 11:49 Відповісти
Шабунін талдичить, що авторами "правок Лозовового" є колишній нардеп Грановський та голова ОАСК Вовк.
Шабуня бреше?

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hto-spravzhniy-avtor-pravok-lozovogo-ekspert-50363529.html

https://www.facebook.com/photo/?fbid=523130642951628&set=ecnf.100057640893390&locale=ms_MY&*****=0&eav=AfYFMarpP4U-dtboPcUanmubnHMg1QSyE2Di0375mZ0JgtwoKJ5NKB96LuC04hQA59U&_rdr
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06.11.2023 12:05 Відповісти
"поправки Лозового" для того, аби слідчі та прокурори не висували дурні та необгрунтовані звинувачення

+
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Підтримую, так воно і є. Прийшов кінець замовним справам після прийняття "попрвки Лозового", а тому і лежать ці справи в судах без руху, бо не мають судової перспективи. А для розслідування справ у встановлені строки є всі механізми, то виконуйте їх. Шлабунін разом із Заліщук, Серлєщем, Наємом вже навели порядок у 2019 року перед виборами? Тепер лізе ще до кримінальних справ? Чув звін, та не знає де він.
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06.11.2023 12:17 Відповісти
До ціх "правок" треба додати жостку відповідальність щодо прокурорських за відкриття необгрунтованих підозр.
Аби таке було, то Червинський не потрапив би до суду.
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06.11.2023 12:29 Відповісти
"правки Лозового" мають подвійний характер. Окрім запобігання необгрунтованого кримінального переслідування з боку слідчих (в цьому їх позитив) ще й дорпомога злочинцю в ухиленні від відповідальності за вчинений злочин (а це негатив, причрму, ІМНО, переважає всі позитиви). Почитайте комент нижче в . Ну, і приклад Шабуні, тут з ним потрібно погодитись.
Але загалом вони шкідливі, хоча би тому, що недосконалі.
Я не юрист (тільки з юристами служив), тому як їх "виправити" пропонувати не буду. Можливо, https://censor.net/user/420666 десь появиться, нехай скаже; можливо, в нього є ідеї.
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06.11.2023 12:58 Відповісти
Недосконалі вони тому, що немає відповідальності прокурорських за відкриття "замовних" справ.
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06.11.2023 13:07 Відповісти
Відпові на вам на ваш пост.2014рік після майданна сітуація,краіна без грошей на південно східній частині розигрується сценарій "новоросія" алігархо-промислові групи чують що що можна на нагритися(гроші-феодальна влада-федералізація).Відповідальність на себе бере поршенко(вибори)пропонує замість федералізаціі-децентралізацію(алігархи конкурують поміж собою) паралельно знімає усі обмеження на інформацію(свобода слова)далі вимушен вести переговори з путіним і пудрити пудрити йому мізки.Для більшості населення доси не зрозуміло від чого порошенко спас своїми діями більшість населення.
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06.11.2023 12:20 Відповісти
До речі, "гарний" приклад застосування зеленими цих правок.
У 2017 колишньому першому заступнику генпрокурора кузьміну повідомили про підозру за зловживання службовим становищем - скомуниздив у 2010 році державну рекреаційну землю у Пуща-Водиці (один га), де побудував цілий палац на 10 млн. грн станом на 2010 рік (розрили журналісти, історія відома)

https://far.chesno.org/case/1098/

https://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/4/6551519/ https://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/4/6551519

У 2017 кузьміна оголошено у розшук як підозрюваного за постановою заступника Генпрокурора Столярчука. кузьмін ховався у москві та у Криму (журналісти викладали фото).
У червні 2019 року кузьмін повертається до України, балотується до ВРУ у складі "за жопи" за № 35 та потрапляє до Парламенту вже як "чесна та порядна особа". Чому так? Усе просто: судді одного з судів винесли вердикт, що Крим це Україна, а значить кузьмін не переховувався, його просто "не шукали". Відповідно розшук кузьміна судом скасовано, а справу закрито, бо за "правками Лозового" строки слідства збігли. Отаке кіно.
За фактом - державна земля рекреаційного призначення скомуніздина та громаді Києва не повернута, палац кузьміна залишився у власності його дружини та не конфіскований як майно, отримане унаслідок незаконного збагачення. САП щось намагалося боротися, але суди швидко їх змусили закрити справу за строками, державі шкоду не відшкодовано, а кузьмін "білий та пухнастий" будучи нардепом почав штурмувати Генпрокуратуру, захищаючи мертвечука та козака, а також розповідати про "американські біолабораторії в Україні" та виділення грошей Україною на зброю "яко злочин".
Отакі вони "правки Лозовового"
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06.11.2023 12:26 Відповісти
Шибунін "мощно" стріляє. Ці правки з того ж самого гнізда, що і прикол Мертвечука із законом Савченко. Його запустили, коли вона була в темніцах Кремля. Метою було звільнити від відповідальності своїх. Силовики за долю малую користуються в повній мірі.
є свіжий кометар процесу в Лондоні проти Бені, бенефіціара разом з бабушкою української корупції цих поправок. Захист Бєні присунув докази про закриття всіх кримпроваджень по виводу грошиків саме за цими поправками. Однак суд і далі продовжує мощно, на відміну від Шибуніна стріляти по Бені. і підкуп експерта,брехню про спори Бені з Боголюбовим. Недарма ж обоє відмовились брати участь. Так що встратегічному плані поправки не спрацювали, азараз ними користується піхота.
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06.11.2023 12:30 Відповісти
Поправку внесли ту теж не просто так. Можливість заперти людину в СІЗО на необмежений термін слідства без її вини, лише тому, що хтось у владі хоче її переслідувати, теж не дуже гарна річ. Не було б у нас такої дикої практики, і поправка би не з'явилась.
Звичайно, треба якось обмежити її застосування.
Але найперше, треба зробити неможливим тиск на опонентів шляхом штучного поміщення їх у СІЗО.
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06.11.2023 12:30 Відповісти
 
 