Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін
Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", Верховна Рада захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників.
Про це повідомив у фейсбуці голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Народні депутати захищають не лише ТОП-корупціонерів, а й ґвалтівників. Це я про затягування Радою зі скасуванням "правок Лозового", - зазначає він.
Нижче Шабунін наводить один з прикладів.
"Обвинувачений, застосовуючи насильство, намагався вчинити дії сексуального характеру відносно потерпілої. Жінка втекла. Він наздогнав останню, продовжив нанесення ударів руками та ногами в різні ділянки тіла, намагався зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися. Обвинувачений знову наздогнав потерпілу, схопив її за ногу та відтягнув на деяку відстань від житлового будинку, де знову намагався зґвалтувати. Перебуваючи у приміщенні літньої кухні, знову намагався зґвалтувати. Не зміг, оскільки потерпіла втекла до господарського приміщення, зачинившись там. Справу закрито за "правками Лозового", - пише глава ЦПК.
Раніше у ЦПК зазначали, що справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова закрили, використовуючи, зокрема, норму з "правок Лозового
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них де, у ВРУ, тепло і обстрілів, як на передовій немає!! Тому і мусолять, усіляку ненагальну галіматню…без ТУРБОРЕЖИМУ!!
Співпадіння… з 2019 року…
"Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев."
"правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать"
та інше.
Що в цому поганого ?
Тобто, строк досудового розслідування розраховується не з моменту повідомлення про підозру, а з початку внесення даних про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) - і до дня звернення до суду з обвинувальним актом.
Тому кримінальні провадження і закриваються.
Якщо б початок перебігу був з моменту висунення підозри, то слідчий мав би більше можливостей, а головне часу до застосування інших методів розслідування.
Таким чином, до моменту висунення підозри особу не можуть тримати під вартою довше 72-х годин.
Шабуня бреше?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hto-spravzhniy-avtor-pravok-lozovogo-ekspert-50363529.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=523130642951628&set=ecnf.100057640893390&locale=ms_MY&*****=0&eav=AfYFMarpP4U-dtboPcUanmubnHMg1QSyE2Di0375mZ0JgtwoKJ5NKB96LuC04hQA59U&_rdr
+
Аби таке було, то Червинський не потрапив би до суду.
Але загалом вони шкідливі, хоча би тому, що недосконалі.
Я не юрист (тільки з юристами служив), тому як їх "виправити" пропонувати не буду. Можливо, https://censor.net/user/420666 десь появиться, нехай скаже; можливо, в нього є ідеї.
У 2017 колишньому першому заступнику генпрокурора кузьміну повідомили про підозру за зловживання службовим становищем - скомуниздив у 2010 році державну рекреаційну землю у Пуща-Водиці (один га), де побудував цілий палац на 10 млн. грн станом на 2010 рік (розрили журналісти, історія відома)
https://far.chesno.org/case/1098/
https://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/4/6551519/ https://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/4/6551519
У 2017 кузьміна оголошено у розшук як підозрюваного за постановою заступника Генпрокурора Столярчука. кузьмін ховався у москві та у Криму (журналісти викладали фото).
У червні 2019 року кузьмін повертається до України, балотується до ВРУ у складі "за жопи" за № 35 та потрапляє до Парламенту вже як "чесна та порядна особа". Чому так? Усе просто: судді одного з судів винесли вердикт, що Крим це Україна, а значить кузьмін не переховувався, його просто "не шукали". Відповідно розшук кузьміна судом скасовано, а справу закрито, бо за "правками Лозового" строки слідства збігли. Отаке кіно.
За фактом - державна земля рекреаційного призначення скомуніздина та громаді Києва не повернута, палац кузьміна залишився у власності його дружини та не конфіскований як майно, отримане унаслідок незаконного збагачення. САП щось намагалося боротися, але суди швидко їх змусили закрити справу за строками, державі шкоду не відшкодовано, а кузьмін "білий та пухнастий" будучи нардепом почав штурмувати Генпрокуратуру, захищаючи мертвечука та козака, а також розповідати про "американські біолабораторії в Україні" та виділення грошей Україною на зброю "яко злочин".
Отакі вони "правки Лозовового"
є свіжий кометар процесу в Лондоні проти Бені, бенефіціара разом з бабушкою української корупції цих поправок. Захист Бєні присунув докази про закриття всіх кримпроваджень по виводу грошиків саме за цими поправками. Однак суд і далі продовжує мощно, на відміну від Шибуніна стріляти по Бені. і підкуп експерта,брехню про спори Бені з Боголюбовим. Недарма ж обоє відмовились брати участь. Так що встратегічному плані поправки не спрацювали, азараз ними користується піхота.
Звичайно, треба якось обмежити її застосування.
Але найперше, треба зробити неможливим тиск на опонентів шляхом штучного поміщення їх у СІЗО.