Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін

Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", Верховна Рада захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників.

Про це повідомив у фейсбуці голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати захищають не лише ТОП-корупціонерів, а й ґвалтівників. Це я про затягування Радою зі скасуванням "правок Лозового", - зазначає він.

Нижче Шабунін наводить один з прикладів.

"Обвинувачений, застосовуючи насильство, намагався вчинити дії сексуального характеру відносно потерпілої. Жінка втекла. Він наздогнав останню, продовжив нанесення ударів руками та ногами в різні ділянки тіла, намагався зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися. Обвинувачений знову наздогнав потерпілу, схопив її за ногу та відтягнув на деяку відстань від житлового будинку, де знову намагався зґвалтувати. Перебуваючи у приміщенні літньої кухні, знову намагався зґвалтувати. Не зміг, оскільки потерпіла втекла до господарського приміщення, зачинившись там. Справу закрито за "правками Лозового", - пише глава ЦПК.

Також читайте: Через "поправки Лозового" побиті люди не можуть отримати докази, що з ними щось сталося. Я на власному досвіді пройшов цей процес, - Найєм. ФОТО

Раніше у ЦПК зазначали, що справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова закрили, використовуючи, зокрема, норму з "правок Лозового