Рашисти обстріляли 9 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині: пошкоджено магазин, поранення дістав мирний житель

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Упродовж доби зафіксовано 47 вибухів. Внаслідок обстрілу села Стара Гута Шосткинського району Сумської області дістав поранення мирний житель.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти обстріляли село з мінометів п'ять разів за добу.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу поранено одну цивільну особу та пошкоджено приватний будинок і магазин", - ідеться у повідомленні.

Крім того, упродовж доби ворог обстріляв у Шосткинському районі села Порохонь, Соснівка, Кореньок, Уланове, Бобилівка та Фотовиж, а також два села в Чернігівській області: Сеньківку Чернігівського району та Блешню Новгород-Сіверського району. Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

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"Чернігівська область, Семенівська громада: Блешня - вісім приходів, імовірно міномет 82 мм. Городнянська громада: Сеньківка - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область, Шосткинський район: Порохонь - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Соснівка - шість приходів, імовірно міномет 120 мм. Кореньок - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Уланове - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Стара Гута – п'ять обстрілів, 18 приходів, імовірно міномет 120 мм. ... Бобилівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Фотовиж - два приходи, ймовірно міномет 82 мм", - повідомляється у зведенні.

Загалом упродовж доби нараховано 13 обстрілів (47 вибухів) із різних видів озброєння.