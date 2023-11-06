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На Вінниччині зафіксовано 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей

гепатит

У Вінницькій області вже зафіксували 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей. 54 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомляє ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджених випадків гепатиту A в регіоні - 245 випадків, 128 осіб виписано з лікарень.

Загалом для надання допомоги пацієнтам з інфекційними хворобами в області виділено 338 ліжок. Станом на вечір 5 листопада завантажено 54 ліжка (21,5% від загальної кількості).

Фахівці продовжують відбирати зразки питної води для досліджень і проводити щеплення від гепатиту A.

На території Вінницької області організовано та проведено вакцинацію проти вірусного гепатиту A 597 особам.

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На Вінниччині зафіксовано 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей 01

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1025) гепатит (63)


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ты чо пример с зезасранцев берёшь, рожи корчишь, больше смайликов кацарылый
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06.11.2023 12:43 Відповісти
 
 