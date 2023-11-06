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Росіяни вивозять на метал обладнання із захоплених промислових об’єктів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

металолом,метал,лом

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують займатися мародерством.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для окупованих адміністрацій москва поставила норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя. Відтак росіяни створили комісії, які оглядають захоплені промислові об’єкти на предмет можливого вивезення обладнання на метал.

Така політика свідчить про розуміння окупантами свого тимчасового положення на ТОТ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупантів на Херсонщині "загострення мародерської хвороби", - ОК "Південь"

Автор: 

мародерство (341) метал (578) Центр національного спротиву (830)


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06.11.2023 12:37 Відповісти
Вообще пох, что там у татарина вывезут.
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06.11.2023 12:55 Відповісти
воно то так, але наші воїни вирвуть ціною свого здоров'я і навіть життя таку нелегку перемогу, а те пало виграє через суд компенсацію з раші і побудує новітнє виробництво. І вся Україна й далі буде йому постачати дніпровську воду. Схоже, що від окупації він мало що втратить. Але виграє ще більше.
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06.11.2023 13:29 Відповісти
Якщо чесно, то хай вивозять. Після визволення буде теоретична можливість будувати ******* заводи. Бо зникне спокуса знову використовувати архаїчне обладнання радянських часів.
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06.11.2023 13:32 Відповісти
 
 