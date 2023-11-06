Росіяни вивозять на метал обладнання із захоплених промислових об’єктів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують займатися мародерством.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Для окупованих адміністрацій москва поставила норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя. Відтак росіяни створили комісії, які оглядають захоплені промислові об’єкти на предмет можливого вивезення обладнання на метал.
Така політика свідчить про розуміння окупантами свого тимчасового положення на ТОТ", - йдеться в повідомленні.
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Александр Заболотный #579038
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Ольга Костыря #552360
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Михаил Дужик #512165
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